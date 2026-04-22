Feria laboral en Bogotá ofrece más de 4.000 empleos: requisitos y perfiles para participar el viernes 24 de abril

Más de 100 empresas participarán en la Feria de Empleo 2026 con oportunidades laborales operativas, asistenciales, comerciales, administrativas y profesionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía Local de Santa Fe, en alianza con Flash Motion, anunció la realización de la segunda Feria de Empleo 2026, un evento que se llevará a cabo el viernes 24 de abril entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. en el Parque de los Periodistas (Carrera 3 con Avenida Jiménez), en el centro de Bogotá. Durante la jornada, se ofertarán más de 4.900 empleos en sectores diversos.

La feria contará con la participación de más de 100 empresas pertenecientes a diferentes ramas económicas, que pondrán a disposición vacantes en niveles operativos, asistenciales, comerciales, administrativos y profesionales. Las oportunidades laborales están dirigidas a personas con distintos grados de formación académica, abarcando desde quienes poseen estudios básicos y medios hasta quienes cuentan con formación técnica, tecnológica o profesional.

De acuerdo con la Alcaldía Local de Santa Fe, la feria está abierta a los habitantes de toda la ciudad. Se espera que asistan personas mayores de 50 años, así como individuos en condición de discapacidad, para quienes se han dispuesto oportunidades específicas. Para participar, los interesados deben acudir con su hoja de vida actualizada, lo que les permitirá acceder a procesos de selección directa realizados por las compañías presentes en el evento.

El evento, organizado por la Alcaldía Local de Santa Fe y Flash Motion, se realizará el 24 de abril en el Parque de los Periodistas, centro de Bogotá - crédito Alcaldía Local de Santa Fe

Acceso y servicios adicionales durante la jornada

La entrada a la feria es completamente gratuita y no se requiere inscripción. Los asistentes podrán interactuar directamente con los reclutadores y gestionar su postulación a las vacantes que correspondan a su perfil. Además, la feria funcionará como un escenario de orientación y asesoría para quienes deseen mejorar su presentación laboral o conocer las tendencias del mercado.

En paralelo a la feria, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, está promoviendo más de 1.700 oportunidades de empleo adicionales. Estas vacantes también están destinadas a personas con diferentes niveles de formación, lo que amplía el espectro de posibilidades para quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mercado laboral.

Hasta el 25 de abril, la Unidad Móvil de Empleo estará disponible en la Junta de Acción Comunal Andalucía (carrera 82 #82-58). El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. En este espacio, la ciudadanía podrá recibir orientación gratuita para el registro de su hoja de vida en la plataforma de empleo, acceder a orientación ocupacional, conectarse con ofertas vigentes y conocer las alternativas de formación del programa Experta.

El acceso a la Feria de Empleo es gratuito, sin necesidad de inscripción previa, y permite la postulación directa ante los reclutadores presentes - crédito Alcaldía de Bogotá

“Seguimos generando conexiones entre el talento y las empresas que tienen vacantes disponibles. Esta semana contamos con 587 oportunidades a través del Servicio Público de Empleo y más de 1.138 en convocatorias presenciales y virtuales. Nuestro objetivo es que cada vez más personas encuentren un trabajo acorde con su perfil y continúen avanzando en su desarrollo laboral”, afirmó la subdirectora de Empleo y Formación de la entidad, Bibiana Quiroga.

Hasta el sábado 25 de abril, los interesados podrán acceder a una amplia lista de vacantes, que incluye cargos como:

Asesor (a) comercial senior de seguros.

Técnico (a) o tecnólogo (a) en electrónica.

Agente de ventas en telecomunicaciones.

Ejecutiva (o) comercial.

Electromecánica (o).

Ejecutiva (o) comercial.

Cajero (a) banco.

Técnico (a) de mantenimiento.

Operario (a) sector floricultor Suba.

Asesor (a) de ventas call center.

Auxiliar de mantenimiento.

Asesor (a) farmacéutico (a).

Auxiliar de bodega.

MLOps engineer.

Senior Java software engineer.

Lead data engineer.

Collaboration CUCM engineer.

Automation analyst.

Client service coordinator.

Site reliability engineer.

Auxiliar administrativo (a).

Técnico (a) en mecánica dental.

Mesero (a).

Auxiliar de cocina.

Auxiliar de servicios generales.

Asesor (a) call center.

Ejecutivo (a) de ventas.

Auxiliar de recursos humanos.

La Secretaría de Desarrollo Económico y el Servicio Público de Empleo disponen de más de 1.700 vacantes adicionales y canales digitales de postulación como WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ - crédito Alcaldía de Bogotá

Las personas interesadas pueden postularse a través del Servicio Público de Empleo. Para quienes prefieran canales digitales, está habilitado el WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, donde se puede consultar la actualización de vacantes disponibles y la programación de próximas jornadas de empleo, tanto presenciales como virtuales.