Revelan el nombre del supuesto espía que Angie Rodríguez denunció ante la Fiscalía: lo acusa de ‘trabajar’ con Carlos Carrillo

La exdirectora del Fondo de Adaptación denunció un presunto plan de espionaje en su contra impulsado por funcionarios del Gobierno nacional - crédito Presidencia/Colprensa

Horas después de que la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, denunciara públicamente un presunto plan orquestado desde el Gobierno nacional para atacarla, incluyendo la infiltración de espías encargados de vigilarla en su vida diaria, se conoció la identidad del supuesto funcionario que le habría tomado fotos y videos para intimidarla la tarde del miércoles 22 de abril de 2026.

De acuerdo con información publicada por el diario El Tiempo, en la denuncia presentada por la también exdirectora del Dapre aparece el nombre de Miguel Ángel Ospino Romero como el presunto espía pagado por sus opositores políticos, entre ellos el director de la Ungrd, Carlos Carrillo.

La versión de Rodríguez sostiene que Ospino, quien fue su subalterno tanto en el Dapre como en el Fondo de Adaptación, habría sido instrumentalizado con el objetivo de recolectar información sensible durante su gestión.

En sus declaraciones ante la Fiscalía y ante distintos medios de comunicación, la exfuncionaria afirmó que el espionaje habría tenido como destinatarios a detractores dentro y fuera del gobierno.

La directora del Fondo de Adaptación denunció un presunto plan de espionaje en su contra impulsado por funcionarios del Gobierno nacional - crédito imagen Ilustrativa Infobae

“Carlos Carrillo -director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd)- tiene o tenía un espía al interior de la entidad.Era un funcionario que yo tenía en el Dapre, pero que luego me llevé al Fondo (...) Lo habría utilizado para que me grabara, me tomara fotos y así poder traficar, presuntamente, la información”, señaló Rodríguez en diálogo con Semana.

En el centro de la controversia aparece Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Rodríguez afirma haber recibido un video de una conversación fechada el 18 de diciembre de 2025 en la que Carrillo supuestamente expresó: “La acción del caballo de Troya siempre funciona”.

El relato de Rodríguez añade que Ospino consultó a Carrillo sobre la existencia de otros funcionarios realizando tareas similares cerca de las oficinas principales, recibiendo este mensaje atribuido al director de la UNGRD: “De momento solo te tengo a ti, y te lo digo con honestidad; por eso me interesa que te sostengas allá, en ese cargo”.

De acuerdo con la denuncia, un individuo que se presentó como emisario le informó sobre la existencia de un dispositivo electrónico con conversaciones y documentos que, de ser auténticos, vincularían a Ospino como informante de sectores políticos de oposición.

El mensaje mencionaba expresamente los nombres de Carrillo y del senador Ciro Ramírez. La exdirectora del Dapre aseguró que le solicitaron una suma millonaria en lo que consideró un intento de extorsión.

Trayectoria y contratos de Miguel Ángel Ospino Romero

El funcionario señalado, de 34 años y oriundo de Barranquilla, llegó al Fondo de Adaptación el 27 de enero con un contrato directo por 36 millones de pesos vigente hasta el 30 de septiembre. Su labor consistía en apoyar la gestión documental y ejecutar actividades operativas y asistenciales según la normativa institucional.

Entre los documentos entregados para su contratación figura únicamente un título de bachiller académico y una certificación de estudios universitarios en curso en la Sergio Arboleda, donde cursaría octavo semestre de derecho. Su experiencia laboral previa incluye funciones como asistente administrativo en la fundación Corcaribe, donde se encargaba de organizar documentación y procesar información codificada.

Ospino también fue contratado por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca entre mayo y noviembre de 2024, por 23 millones de pesos, para apoyar la digitalización y actualización de archivos relacionados con la administración de recursos pesqueros.

En contacto con El Tiempo, Carlos Carrillo negó de manera categórica cualquier relación con Ospino y calificó como falsos los chats en los que se le vincula con el supuesto espionaje, asegurando que se trata de un montaje.

El medio intentó comunicarse con Ospino en el número registrado en sus contratos, sin obtener respuesta directa. Un allegado aseguró que le haría llegar el mensaje sobre los intentos de contacto por parte del diario.

Las autoridades continúan verificando la información aportada por Rodríguez, mientras los funcionarios señalados rechazan las acusaciones y piden que se investigue la autenticidad de los supuestos mensajes y dispositivos electrónicos implicados en el caso.