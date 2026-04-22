Colombia

Revelan el nombre del supuesto espía que Angie Rodríguez denunció ante la Fiscalía: lo acusa de ‘trabajar’ con Carlos Carrillo

La denuncia presentada por la directora del Fondo Adaptación ante la Fiscalía señala a una persona que habría sido utilizada para recolectar información, mientras las autoridades verifican los mensajes comprometidos que se le atribuyen

Guardar
La exdirectora del Fondo de Adaptación denunció un presunto plan de espionaje en su contra impulsado por funcionarios del Gobierno nacional - crédito Presidencia/Colprensa
La exdirectora del Fondo de Adaptación denunció un presunto plan de espionaje en su contra impulsado por funcionarios del Gobierno nacional - crédito Presidencia/Colprensa

Horas después de que la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, denunciara públicamente un presunto plan orquestado desde el Gobierno nacional para atacarla, incluyendo la infiltración de espías encargados de vigilarla en su vida diaria, se conoció la identidad del supuesto funcionario que le habría tomado fotos y videos para intimidarla la tarde del miércoles 22 de abril de 2026.

De acuerdo con información publicada por el diario El Tiempo, en la denuncia presentada por la también exdirectora del Dapre aparece el nombre de Miguel Ángel Ospino Romero como el presunto espía pagado por sus opositores políticos, entre ellos el director de la Ungrd, Carlos Carrillo.

La versión de Rodríguez sostiene que Ospino, quien fue su subalterno tanto en el Dapre como en el Fondo de Adaptación, habría sido instrumentalizado con el objetivo de recolectar información sensible durante su gestión.

En sus declaraciones ante la Fiscalía y ante distintos medios de comunicación, la exfuncionaria afirmó que el espionaje habría tenido como destinatarios a detractores dentro y fuera del gobierno.

Mujer con gafas en primer plano. Detrás, una urna naranja risografía con billetes de 100 mil pesos colombianos y el texto "Fondo de Adaptación".
La directora del Fondo de Adaptación denunció un presunto plan de espionaje en su contra impulsado por funcionarios del Gobierno nacional - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Carlos Carrillo -director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd)- tiene o tenía un espía al interior de la entidad.Era un funcionario que yo tenía en el Dapre, pero que luego me llevé al Fondo (...) Lo habría utilizado para que me grabara, me tomara fotos y así poder traficar, presuntamente, la información”, señaló Rodríguez en diálogo con Semana.

En el centro de la controversia aparece Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Rodríguez afirma haber recibido un video de una conversación fechada el 18 de diciembre de 2025 en la que Carrillo supuestamente expresó: “La acción del caballo de Troya siempre funciona”.

El relato de Rodríguez añade que Ospino consultó a Carrillo sobre la existencia de otros funcionarios realizando tareas similares cerca de las oficinas principales, recibiendo este mensaje atribuido al director de la UNGRD: “De momento solo te tengo a ti, y te lo digo con honestidad; por eso me interesa que te sostengas allá, en ese cargo”.

De acuerdo con la denuncia, un individuo que se presentó como emisario le informó sobre la existencia de un dispositivo electrónico con conversaciones y documentos que, de ser auténticos, vincularían a Ospino como informante de sectores políticos de oposición.

El mensaje mencionaba expresamente los nombres de Carrillo y del senador Ciro Ramírez. La exdirectora del Dapre aseguró que le solicitaron una suma millonaria en lo que consideró un intento de extorsión.

Trayectoria y contratos de Miguel Ángel Ospino Romero

El funcionario señalado, de 34 años y oriundo de Barranquilla, llegó al Fondo de Adaptación el 27 de enero con un contrato directo por 36 millones de pesos vigente hasta el 30 de septiembre. Su labor consistía en apoyar la gestión documental y ejecutar actividades operativas y asistenciales según la normativa institucional.

Entre los documentos entregados para su contratación figura únicamente un título de bachiller académico y una certificación de estudios universitarios en curso en la Sergio Arboleda, donde cursaría octavo semestre de derecho. Su experiencia laboral previa incluye funciones como asistente administrativo en la fundación Corcaribe, donde se encargaba de organizar documentación y procesar información codificada.

Ospino también fue contratado por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca entre mayo y noviembre de 2024, por 23 millones de pesos, para apoyar la digitalización y actualización de archivos relacionados con la administración de recursos pesqueros.

En contacto con El Tiempo, Carlos Carrillo negó de manera categórica cualquier relación con Ospino y calificó como falsos los chats en los que se le vincula con el supuesto espionaje, asegurando que se trata de un montaje.

El medio intentó comunicarse con Ospino en el número registrado en sus contratos, sin obtener respuesta directa. Un allegado aseguró que le haría llegar el mensaje sobre los intentos de contacto por parte del diario.

Las autoridades continúan verificando la información aportada por Rodríguez, mientras los funcionarios señalados rechazan las acusaciones y piden que se investigue la autenticidad de los supuestos mensajes y dispositivos electrónicos implicados en el caso.

Temas Relacionados

Angie RodríguezMiguel Ángel Ospino RomeroCarlos CarrilloFondo de AdaptaciónColombia-noticias

Más Noticias

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera buscarán el paso a la final del torneo de clubes, que reúne a los equipos más tradicionales y destacados del fútbol alemán en todas sus categorías

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Congresista Mario Díaz-Balart presentó el que sería el presupuesto de la ayuda de Estados Unidos para Colombia: esta es la cifra

La iniciativa contempla la asignación prevista para Colombia, aunque el monto aún debe ser aprobado. La propuesta, impulsada tras recientes desacuerdos entre legisladores y la administración Petro, refleja nuevas tensiones en la cooperación bilateral

Congresista Mario Díaz-Balart presentó el que sería el presupuesto de la ayuda de Estados Unidos para Colombia: esta es la cifra

Claudia López respondió si habría un presidente como Nayib Bukele en Colombia: “Ya lo tuvimos, se llama Álvaro Uribe”

La candidata a la Presidencia no dudó en mencionar que no respaldaría un modelo como el del salvadoreño, pues, según su opinión personal, terminan convirtiéndose en una réplica de la corrupción de otros gobiernos

Claudia López respondió si habría un presidente como Nayib Bukele en Colombia: “Ya lo tuvimos, se llama Álvaro Uribe”

Luly Bossa conmovió con su testimonio sobre los últimos días de su hijo: “Ángelo se fue porque él lo decidió”

La actriz habló sobre los últimos días de su hijo, quien falleció en 2024 por distrofia muscular de Duchenne. La actriz detalló cómo el joven comenzó a referirse a la muerte semanas antes de su fallecimiento y relató el impacto que tuvo en la familia

Luly Bossa conmovió con su testimonio sobre los últimos días de su hijo: “Ángelo se fue porque él lo decidió”

Hombre acusado de violación había sido absuelto porque su víctima “no se resistió”: la Corte Suprema revocó la decisión

La Corte rechazó la utilización de estereotipos de género en la valoración judicial, ya que el hecho se presentó bajo amenazas

Hombre acusado de violación había sido absuelto porque su víctima “no se resistió”: la Corte Suprema revocó la decisión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Luly Bossa conmovió con su testimonio sobre los últimos días de su hijo: “Ángelo se fue porque él lo decidió”

Luly Bossa conmovió con su testimonio sobre los últimos días de su hijo: “Ángelo se fue porque él lo decidió”

Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ reveló que “Dios le habló” antes del ataque mortal en el rodaje: “Sentí en mi corazón el impulso”

Exjurado de 'Masterchef Celebrity' reveló que su relación con Claudia Bahamón no fue como se veía en pantalla: "Era una tortura"

Jeidy, mejor amiga de Karola Alcendra, se despachó contra Yaya Muñoz: “Te dejaron por scort”

Juanda Caribe sería el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’, según publicaciones en redes: el Canal RCN respondió

Deportes

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Figura de la selección de Escocia mostró confianza a 50 días del Mundial 2026: “Creemos que somos capaces de lograrlo”

Millonarios vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el partido del Embajador por un cupo a las finales de la Liga BetPlay

Juan Guillermo Cuadrado le dio espaldarazo a James Rodríguez con la selección Colombia a pesar de las críticas: “Él siempre es importante”

Néstor Lorenzo habló claro sobre los rivales de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Es uno de los candidatos”