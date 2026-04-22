Colombia

Se habilitó nueva plataforma digital para tramitar atención a accidentes de tránsito sin Soat: así funciona

El nuevo sistema diseñado por la entidad permite radicar solicitudes por muerte, gastos funerarios o incapacidad permanente en línea, facilitando el proceso a víctimas y sus familiares a cualquier hora y sin intermediarios

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El lanzamiento de la herramienta digital permite a los afectados iniciar trámites y consultar el estado de sus casos, eliminando la necesidad de asistencia presencial y acortando los tiempos de espera para la obtención del beneficio - crédito ADRES Colombia/YouTube

Una nueva plataforma digital de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) transforma el acceso de los ciudadanos en Colombia a las indemnizaciones por accidentes de tránsito en los que intervienen vehículos sin Soat, así como en casos de eventos catastróficos o actos terroristas.

Desde el martes 21 de abril de 2026, las personas naturales pueden radicar solicitudes de compensación por muerte, gastos funerarios o incapacidad permanente a cualquier hora y sin necesidad de intermediarios, bajo un proceso completamente digital.

“Otro importante paso hacia la consolidación de modernizarse tecnológicamente da la ADRES desde este 21 de abril con la puesta en servicio de una nueva plataforma que digitaliza el proceso de radicación reclamaciones de personas naturales derivadas de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin SOAT, eventos catastróficos o eventos terroristas”, se observa en el comunicado expedido por la Adres.

El sistema, que se articula alrededor del Formulario Único de Reclamación de Indemnizaciones – Persona Natural (Furpen), digitaliza cada etapa de la gestión y busca eliminar trámites presenciales y tiempos de espera, según detalló la entidad en su comunicado oficial consignado por Infobae Colombia.

La plataforma digital de la Adres en Colombia permite a los ciudadanos solicitar indemnizaciones por accidentes de tránsito sin Soat de forma totalmente en línea y sin intermediarios - crédito VisualesIA/ScribNews
Imagen ilustrativa | La plataforma digital de la Adres en Colombia permite a los ciudadanos solicitar indemnizaciones por accidentes de tránsito sin Soat de forma totalmente en línea y sin intermediarios - crédito VisualesIA/ScribNews

De acuerdo con información del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), durante 2026 se han registrado más de 2.400 personas lesionadas en siniestros viales en Colombia, una cifra que resalta la necesidad de formalizar y agilizar el procedimiento de reclamación.

Frente a esta realidad, la Adres diseñó la nueva plataforma para organizar y centralizar todas las solicitudes de indemnización provenientes de accidentes vinculados a la ausencia de seguro obligatorio, situaciones de gran impacto y víctimas de la violencia.

El mecanismo está dirigido a ciudadanos que sufrieron lesiones graves o a familiares de víctimas fatales en siniestros viales; permite presentar de manera autónoma y transparente las solicitudes.

En los casos de fallecimiento, el derecho a percibir la indemnización corresponde al cónyuge, compañero permanente, hijos, padres o, en su defecto, hermanos de la persona afectada.

La Superintendencia Financiera y el Ministerio de Transporte permiten que extranjeros adquieran el Soat por días - crédito Colprensa
Durante 2026, más de 2.400 personas lesionadas en siniestros viales en Colombia refuerzan la necesidad de agilizar el acceso a indemnizaciones mediante el nuevo sistema digital de la Adres - crédito Colprensa

Si la reclamación es por incapacidad permanente, debe ser gestionada directamente por la víctima, siempre que exista un dictamen oficial de pérdida de capacidad laboral, en concordancia con el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, según lo estipulado por la entidad.

La herramienta se encuentra disponible 24 horas al día, los siete días de la semana en el portal oficial de la Adres (www.adres.gov.co), en la sección dedicada a servicios para la ciudadanía.

Para iniciar un trámite, el usuario debe acceder a la opción “Reconocimiento y pago de indemnizaciones a víctimas – persona natural” e ingresar al proceso digital, que incluye tanto el registro de la solicitud como el seguimiento en línea de cada etapa y el resultado final de auditoría.

La entidad informó que esta solución digital garantiza transparencia y control, al ofrecer notificaciones y consulta permanente del estado de cada caso.

Como medida de inclusión, la Adres mantiene habilitados todos los canales tradicionales para la recepción de reclamaciones y asistencia: atención presencial en la sede física, recepción de documentos por correo certificado y atención vía correo electrónico. Sin embargo, el principal avance reside en la posibilidad de tramitar todo el proceso sin desplazamientos, eliminando barreras que históricamente dificultaron el acceso a las indemnizaciones.

Las indemnizaciones por fallecimiento tras un accidente de tránsito pueden ser solicitadas por cónyuges, hijos, padres o hermanos, según lo estipulado en la legislación vigente colombiana - crédito Adres
Las indemnizaciones por fallecimiento tras un accidente de tránsito pueden ser solicitadas por cónyuges, hijos, padres o hermanos, según lo estipulado en la legislación vigente colombiana - crédito Adres

La puesta en marcha del Furpen digital centraliza la recepción y seguimiento de solicitudes de indemnización en accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin Soat, así como en situaciones de catástrofe o terrorismo.

Es muy importante tener en cuenta que, para los casos de muerte y gastos funerarios, los beneficiarios son el cónyuge o compañero permanente y los hijos. Si no hay, los padres reciben el pago recibo de la totalidad de la indemnización, y en ausencia de estos, reciben los hermanos del causante”, se agrega en el documento.

Al ordenarse el procedimiento y consolidarse un único punto de acceso institucional, la Adres busca facilitar el reconocimiento económico para las personas naturales afectadas, con especial énfasis en los casos vulnerables, aportando trazabilidad y eficiencia en cada etapa del trámite.

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