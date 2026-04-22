Colombia

Por denuncias de Angie Rodríguez contra el Gobierno, Jennifer Pedraza aseguró que Petro le “vendió el alma al diablo”

La representante cuestionó el rumbo del Ejecutivo tras las revelaciones de la funcionaria y pidió esclarecer las acusaciones que han generado una fuerte controversia política en el país

Guardar
Angie Rodríguez y la representante Jennifer Pedraza protagonizan un nuevo episodio de tensión política tras denuncias y fuertes reacciones sobre presuntas irregularidades en el Gobierno - crédito Dapre y Colprensa
Angie Rodríguez y la representante Jennifer Pedraza protagonizan un nuevo episodio de tensión política tras denuncias y fuertes reacciones sobre presuntas irregularidades en el Gobierno - crédito Dapre y Colprensa

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza reaccionó con dureza a las denuncias de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, al señalar que estos señalamientos, en su criterio, evidencian profundas fracturas al interior del Gobierno.

En su pronunciamiento, sostuvo que lo ocurrido “ratifica que el presidente Petro le vendió el alma al diablo, Julianas y clanes”, en referencia a lo que describe como alianzas con distintos sectores políticos, incluida Juliana Guerrero y presuntas redes de poder que, según ella, habrían influido en el rumbo del Ejecutivo y desviado los mandatos de cambio prometidos en campaña.

Pedraza agregó que las revelaciones, incluidos chats y denuncias presentadas ante la Fiscalía y la Procuraduría, son de “extrema gravedad” y advirtió que reflejan un escenario preocupante dentro del Ejecutivo.

Finalmente, expresó solidaridad con Rodríguez, señalando que resulta alarmante que una figura identificada con la izquierda manifieste temor por su seguridad en medio de estas denuncias.

Jennifer Pedraza cuestionó al Gobierno nacional tras las denuncias de Angie Rodríguez, señalando presuntas fracturas internas y redes de poder dentro del Ejecutivo - crédito Jen nifer Pedraza/X
Jennifer Pedraza cuestionó al Gobierno nacional tras las denuncias de Angie Rodríguez, señalando presuntas fracturas internas y redes de poder dentro del Ejecutivo - crédito Jen nifer Pedraza/X

Denuncias que sacuden al Gobierno

Las acusaciones de Angie Rodríguez han generado un fuerte impacto político por la gravedad de los señalamientos y por los altos cargos mencionados. Según sus declaraciones en distintos medios, existiría un grupo de más de 20 personas que habría buscado desplazarla de su cargo en el Fondo de Adaptación, entidad que maneja recursos superiores a 1,2 billones de pesos.

Rodríguez sostiene que este supuesto esquema incluiría amenazas, constreñimiento y presiones para influir en decisiones administrativas. En entrevista con Caracol Radio, afirmó que personas cercanas al Ejecutivo le habrían advertido sobre movimientos internos destinados a debilitar su posición y facilitar el control de entidades estratégicas.

La funcionaria también aseguró que durante estos episodios recibió mensajes en los que se mencionaban nombres de altos funcionarios, entre ellos Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Juliana Guerrero, una joven que estuvo cerca de ser designada viceministra de Juventud.

Señalamientos sobre Juliana Guerrero

Angie Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero le hablaba de “misiones secretas” que incluían conversaciones con el ELN cuando ambas coincidían en Presidencia- crédito crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia / @jguerrero112/Instagram
Angie Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero le hablaba de “misiones secretas” que incluían conversaciones con el ELN cuando ambas coincidían en Presidencia- crédito crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia / @jguerrero112/Instagram

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia apunta a Juliana Guerrero, a quien Rodríguez señala de ejercer influencia en distintas entidades del Ejecutivo sin contar con un cargo formal de alto nivel. Según la exdirectora del Dapre, Guerrero habría tenido injerencia en decisiones relacionadas con el Fondo de Adaptación, el Dapre, el Fondo Colombia en Paz y el Ministerio de la Igualdad.

Las acusaciones incluyen cuestionamientos sobre su idoneidad académica, en medio de una investigación previa por presunta falsificación de títulos. Rodríguez afirma que advirtió al propio presidente Gustavo Petro sobre estas irregularidades antes de que se considerara su eventual nombramiento en el Gobierno.

Además, la exfuncionaria sostiene que Guerrero habría llegado a proponer movimientos internos en la estructura del Ejecutivo, incluyendo cambios en altos cargos del gabinete, lo que ha generado preocupación en sectores políticos y jurídicos.

La respuesta de Carlos Carrillo

Las acusaciones también involucran a Carlos Carrillo, director de la UNGRD, quien ha sido señalado por Rodríguez de presuntamente haber ordenado la infiltración de un “espía” en el Fondo de Adaptación con el fin de obtener información interna.

Según la denuncia, existiría incluso una grabación en la que se mencionaría una estrategia de vigilancia interna. Carrillo ha rechazado de manera enfática estas afirmaciones, calificándolas de “muy graves” y exigiendo la presentación de pruebas ante las autoridades competentes.

“Yo hablo con pruebas. Cuando tengo algo, voy a la Fiscalía y denuncio”, afirmó el funcionario en entrevista con Caracol Radio, donde también negó conocer a la persona mencionada como supuesto infiltrado.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reaccionó de forma contundente a una publicación periodística que cuestionó la compra de lanchas ambulancia destinadas a La Guajira - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reaccionó de forma contundente a una publicación periodística que cuestionó la compra de lanchas ambulancia destinadas a La Guajira - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El enfrentamiento entre la exdirectora del Dapre y varios altos funcionarios del Gobierno abre un nuevo capítulo de tensión política en Colombia. Con acusaciones cruzadas, solicitudes de investigación y una creciente polarización, el caso se mantiene en desarrollo.

La verificación de pruebas, la actuación de los organismos de control y las eventuales decisiones judiciales serán determinantes para establecer la veracidad de los señalamientos y sus posibles consecuencias en la estructura del poder ejecutivo.

Temas Relacionados

Angie RodríguezCarlos CarrilloGobierno Gustavo PetroJuliana GuerreroColombia-Noticias

Más Noticias

Tras plantón de estudiantes, se confirmó que otro universitario de la Uniminuto fue asaltado al salir de clases en Bogotá

El caso ocurrió pocos días antes del crimen de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas. En esa ocasión, los ladrones dispararon un arma traumática contra la víctima, quien logró sobrevivir

Tras plantón de estudiantes, se confirmó que otro universitario de la Uniminuto fue asaltado al salir de clases en Bogotá

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera buscarán el paso a la final del torneo de clubes, que reúne a los equipos más tradicionales y destacados del fútbol alemán en todas sus categorías

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

El nuevo rector de la Fundación San José negó que exista un supuesto ‘cartel de los diplomas’: “El caso de Juliana Guerrero es aislado”

Carlos Eduardo Rodríguez sostuvo que la expedición irregular del diploma involucró únicamente al entonces secretario de la institución, quien ya fue denunciado ante la justicia. Además, declaró a la fundación como víctima de las actuaciones individuales del ahora exfuncionario

El nuevo rector de la Fundación San José negó que exista un supuesto ‘cartel de los diplomas’: “El caso de Juliana Guerrero es aislado”

Cinco jóvenes fueron asesinados en Mocoa, Putumayo: autoridades investigan la masacre

El grupo fue encontrado sin vida en Mocoa, bajo circunstancias que han generado alarma en una comunidad preocupada por el aumento de hechos similares

Cinco jóvenes fueron asesinados en Mocoa, Putumayo: autoridades investigan la masacre

Figura de la selección de Escocia mostró confianza a 50 días del Mundial 2026 y advirtió a sus rivales: “Creemos que somos capaces de lograrlo”

La selección británica, dirigida por el técnico Steve Clarke y con Scott McTominay y Billy Gilmour como figuras, se prepara para superar su histórica barrera y avanzar más allá de la fase de grupos en su esperado regreso a una cita mundialista tras 28 años de ausencia

Figura de la selección de Escocia mostró confianza a 50 días del Mundial 2026 y advirtió a sus rivales: “Creemos que somos capaces de lograrlo”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ reveló que “Dios le habló” antes del ataque mortal en el rodaje: “Sentí en mi corazón el impulso”

Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ reveló que “Dios le habló” antes del ataque mortal en el rodaje: “Sentí en mi corazón el impulso”

Exjurado de 'Masterchef Celebrity' reveló que su relación con Claudia Bahamón no fue como se veía en pantalla: "Era una tortura"

Jeidy, mejor amiga de Karola Alcendra, se despachó contra Yaya Muñoz: “Te dejaron por scort”

Juanda Caribe sería el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’, según publicaciones en redes: el Canal RCN respondió

Nicolás Arrieta reveló particular plan de sus compañeros en ‘La casa de los famosos’: “Había una vaina coprológica rarísima”

Deportes

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Figura de la selección de Escocia mostró confianza a 50 días del Mundial 2026 y advirtió a sus rivales: “Creemos que somos capaces de lograrlo”

Millonarios vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el partido del Embajador por un cupo a las finales de la Liga BetPlay

Juan Guillermo Cuadrado le dio espaldarazo a James Rodríguez con la selección Colombia a pesar de las críticas: “Él siempre es importante”

Néstor Lorenzo habló claro sobre los rivales de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Es uno de los candidatos”