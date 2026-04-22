Los narcos ‘Kiko Gómez’ y ‘Marquitos Figueroa’ serán trasladados a La Picota, confirmó el ministro de Justicia

El Ministro de Justicia de Colombia se pronunció sobre el sistema de justicia y el penitenciario, incluyendo el funcionamiento del Inpec y los traslados de personas privadas de la libertad como alias Marquito Figueroa y Francisco Gómez- - crédito Inpec

El 22 de abril de 2026, en rueda de prensa, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, habló sobre las dudas que sembró el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

“Ya lo conversamos. Había unas informaciones sobre algunas situaciones de seguridad que involucraban a personas privadas de la libertad que van a ser trasladados esta semana a distintas prisiones”, expuso.

Jorge Iván Cuervo sostuvo que trabaja de forma cercana con el director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, con el fin de mejorar el sistema carcelario- crédito Ministerio de Justicia

El alto funcionario también confirmó que el Inpec trasladará a la cárcel La Picota a Pedro Enrique Ospino Cobo, alias Kiko Gómez, y Marcos de Jesús Figueroa, conocido como alias Marquitos Figueroa, dos líderes del narcotráfico del departamento de La Guajira.

“Me refiero al caso de alias Marquito Figueroa, Francisco Gómez y otras personas, que había circulado una información de seguridad y que estas personas van a ser trasladadas para evitar justamente ese tema al que se refirió”, dijo Cuervo.

En paralelo, el titular de la cartera sostuvo que trabaja de forma cercana con el director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, con el fin de mejorar el sistema carcelario.

“Hasta ahora sí. Tengo muy buenas relaciones con ellos y con ellos, hablamos permanentemente, toman las medidas que se les ha solicitado, pero, como se lo he hecho saber al coronel Gutiérrez, director del Inpec, que cuenta con el apoyo del director de la Policía, no olviden que él es policía activo, cuenta con el director de la Policía, cuenta con el apoyo del ministro de Justicia”, señaló.

Pondrán cámaras de seguridad en la cárcel de Itagüí

Instalarán cámaras de seguridad en la cárcel de Itagüí para poder vigilar a los presos - crédito Colprensa

Tres años de inactividad en el sistema de cámaras de vigilancia en la cárcel de Itagüí, Antioquia, quedaron expuestos tras una fiesta no autorizada con la participación del cantante Nelson Velásquez, lo que puso en evidencia graves deficiencias en los mecanismos de control internos del penal.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, aseguró que la reactivación de las cámaras prevista para el 30 de abril de 2026 forma parte de un cronograma elaborado previamente y no constituye una reacción directa con el escándalo actual.

Tres años de inactividad en el sistema de cámaras de vigilancia en la cárcel de Itagüí, Antioquia, quedaron expuestos tras una fiesta no autorizada con la participación del cantante Nelson Velásquez, lo que puso en evidencia graves deficiencias en los mecanismos de control internos del penal.

Ingreso del cantante vallenato Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí quedó registrado en cámaras de seguridad durante el evento del 8 de abril - crédito Claudia Carrasquilla/X

El alto funcionario también aseguró que la reactivación de las cámaras prevista para el 30 de abril de 2026 forma parte de un cronograma elaborado previamente y no constituye una reacción directa con el escándalo actual.

La falta de registro audiovisual ha impedido a las autoridades administrativas y judiciales reconstruir de manera precisa los hechos ocurridos en el penal durante los últimos tres años. Esto es especialmente crítico considerando que es uno de los centros de reclusión más sensibles del país y en los días recientes fue objeto de atención pública tras la controversia generada por la celebración realizada el 8 de abril.

En ese episodio, Velásquez ingresó en varias camionetas acompañado por un grupo de personas a la estructura primera de la cárcel, un área donde se encontraban miembros de la Mesa de Paz que negocian acuerdos con el Gobierno nacional.

Durante la mencionada jornada se reportó la presencia de licor, sustancias prohibidas, mujeres y hasta parrillas para asar carne; todo ello sin ninguna autorización oficial. La ausencia de cámaras, confirmada por el Inpec, limitó establecer con certeza cómo ingresaron los objetos y participantes, así como la posible implicación u omisión de funcionarios en los controles. No existe hasta el momento evidencia audiovisual oficial de lo ocurrido, elemento fundamental para el esclarecimiento judicial de los hechos.

La respuesta institucional frente al deterioro del sistema de vigilancia inició en 2023, cuando el Inpec solicitó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) la modernización urgente de los equipos. La entidad formalizó en 2025 un contrato cercano a $2.600.000.000 destinado a la renovación de cámaras en cuatro cárceles del país, incluida la de Itagüí.