Colombia

Los narcos ‘Kiko Gómez’ y ‘Marquitos Figueroa’ serán trasladados a La Picota, confirmó el ministro de Justicia

El funcionario Jorge Iván Cuervo sostuvo que trabaja en forma cercana con el director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, con el fin de mejorar el sistema carcelario

Guardar
El Ministro de Justicia de Colombia se pronunció sobre el sistema de justicia y el penitenciario, incluyendo el funcionamiento del Inpec y los traslados de personas privadas de la libertad como alias Marquito Figueroa y Francisco Gómez- - crédito Inpec

El 22 de abril de 2026, en rueda de prensa, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, habló sobre las dudas que sembró el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

“Ya lo conversamos. Había unas informaciones sobre algunas situaciones de seguridad que involucraban a personas privadas de la libertad que van a ser trasladados esta semana a distintas prisiones”, expuso.

Jorge Iván Cuervo sostuvo que trabaja de forma cercana con el director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, con el fin de mejorar el sistema carcelario- crédito Ministerio de Justicia
Jorge Iván Cuervo sostuvo que trabaja de forma cercana con el director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, con el fin de mejorar el sistema carcelario- crédito Ministerio de Justicia

El alto funcionario también confirmó que el Inpec trasladará a la cárcel La Picota a Pedro Enrique Ospino Cobo, alias Kiko Gómez, y Marcos de Jesús Figueroa, conocido como alias Marquitos Figueroa, dos líderes del narcotráfico del departamento de La Guajira.

“Me refiero al caso de alias Marquito Figueroa, Francisco Gómez y otras personas, que había circulado una información de seguridad y que estas personas van a ser trasladadas para evitar justamente ese tema al que se refirió”, dijo Cuervo.

En paralelo, el titular de la cartera sostuvo que trabaja de forma cercana con el director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, con el fin de mejorar el sistema carcelario.

“Hasta ahora sí. Tengo muy buenas relaciones con ellos y con ellos, hablamos permanentemente, toman las medidas que se les ha solicitado, pero, como se lo he hecho saber al coronel Gutiérrez, director del Inpec, que cuenta con el apoyo del director de la Policía, no olviden que él es policía activo, cuenta con el director de la Policía, cuenta con el apoyo del ministro de Justicia”, señaló.

Pondrán cámaras de seguridad en la cárcel de Itagüí

Entre los objetos encontrados figuran consolas de videojuegos, portátiles, módem Wifi, estufas eléctricas y aires acondicionados ocultos dentro de la cárcel La Paz - crédito Colprensa
Instalarán cámaras de seguridad en la cárcel de Itagüí para poder vigilar a los presos - crédito Colprensa

Tres años de inactividad en el sistema de cámaras de vigilancia en la cárcel de Itagüí, Antioquia, quedaron expuestos tras una fiesta no autorizada con la participación del cantante Nelson Velásquez, lo que puso en evidencia graves deficiencias en los mecanismos de control internos del penal.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, aseguró que la reactivación de las cámaras prevista para el 30 de abril de 2026 forma parte de un cronograma elaborado previamente y no constituye una reacción directa con el escándalo actual.

Tres años de inactividad en el sistema de cámaras de vigilancia en la cárcel de Itagüí, Antioquia, quedaron expuestos tras una fiesta no autorizada con la participación del cantante Nelson Velásquez, lo que puso en evidencia graves deficiencias en los mecanismos de control internos del penal.

Ingreso del cantante vallenato Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí quedó registrado en cámaras de seguridad durante el evento del 8 de abril - crédito Claudia Carrasquilla/X
Ingreso del cantante vallenato Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí quedó registrado en cámaras de seguridad durante el evento del 8 de abril - crédito Claudia Carrasquilla/X

El alto funcionario también aseguró que la reactivación de las cámaras prevista para el 30 de abril de 2026 forma parte de un cronograma elaborado previamente y no constituye una reacción directa con el escándalo actual.

La falta de registro audiovisual ha impedido a las autoridades administrativas y judiciales reconstruir de manera precisa los hechos ocurridos en el penal durante los últimos tres años. Esto es especialmente crítico considerando que es uno de los centros de reclusión más sensibles del país y en los días recientes fue objeto de atención pública tras la controversia generada por la celebración realizada el 8 de abril.

En ese episodio, Velásquez ingresó en varias camionetas acompañado por un grupo de personas a la estructura primera de la cárcel, un área donde se encontraban miembros de la Mesa de Paz que negocian acuerdos con el Gobierno nacional.

Durante la mencionada jornada se reportó la presencia de licor, sustancias prohibidas, mujeres y hasta parrillas para asar carne; todo ello sin ninguna autorización oficial. La ausencia de cámaras, confirmada por el Inpec, limitó establecer con certeza cómo ingresaron los objetos y participantes, así como la posible implicación u omisión de funcionarios en los controles. No existe hasta el momento evidencia audiovisual oficial de lo ocurrido, elemento fundamental para el esclarecimiento judicial de los hechos.

La respuesta institucional frente al deterioro del sistema de vigilancia inició en 2023, cuando el Inpec solicitó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) la modernización urgente de los equipos. La entidad formalizó en 2025 un contrato cercano a $2.600.000.000 destinado a la renovación de cámaras en cuatro cárceles del país, incluida la de Itagüí.

Temas Relacionados

Ministro de JusticiaCriminalesInpecLa PicotaColombia-Noticias

Más Noticias

Tras plantón de estudiantes, se confirmó que otro universitario de la Uniminuto fue asaltado al salir de clases en Bogotá

El caso ocurrió pocos días antes del crimen de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas. En esa ocasión, los ladrones dispararon un arma traumática contra la víctima, quien logró sobrevivir

Tras plantón de estudiantes, se confirmó que otro universitario de la Uniminuto fue asaltado al salir de clases en Bogotá

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera buscarán el paso a la final del torneo de clubes, que reúne a los equipos más tradicionales y destacados del fútbol alemán en todas sus categorías

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

El nuevo rector de la Fundación San José negó que exista un supuesto ‘cartel de los diplomas’: “El caso de Juliana Guerrero es aislado”

Carlos Eduardo Rodríguez sostuvo que la expedición irregular del diploma involucró únicamente al entonces secretario de la institución, quien ya fue denunciado ante la justicia. Además, declaró a la fundación como víctima de las actuaciones individuales del ahora exfuncionario

El nuevo rector de la Fundación San José negó que exista un supuesto ‘cartel de los diplomas’: “El caso de Juliana Guerrero es aislado”

Cinco jóvenes fueron asesinados en Mocoa, Putumayo: autoridades investigan la masacre

El grupo fue encontrado sin vida en Mocoa, bajo circunstancias que han generado alarma en una comunidad preocupada por el aumento de hechos similares

Cinco jóvenes fueron asesinados en Mocoa, Putumayo: autoridades investigan la masacre

Figura de la selección de Escocia mostró confianza a 50 días del Mundial 2026 y advirtió a sus rivales: “Creemos que somos capaces de lograrlo”

La selección británica, dirigida por el técnico Steve Clarke y con Scott McTominay y Billy Gilmour como figuras, se prepara para superar su histórica barrera y avanzar más allá de la fase de grupos en su esperado regreso a una cita mundialista tras 28 años de ausencia

Figura de la selección de Escocia mostró confianza a 50 días del Mundial 2026 y advirtió a sus rivales: “Creemos que somos capaces de lograrlo”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ reveló que “Dios le habló” antes del ataque mortal en el rodaje: “Sentí en mi corazón el impulso”

Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ reveló que “Dios le habló” antes del ataque mortal en el rodaje: “Sentí en mi corazón el impulso”

Exjurado de 'Masterchef Celebrity' reveló que su relación con Claudia Bahamón no fue como se veía en pantalla: "Era una tortura"

Jeidy, mejor amiga de Karola Alcendra, se despachó contra Yaya Muñoz: “Te dejaron por scort”

Juanda Caribe sería el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’, según publicaciones en redes: el Canal RCN respondió

Nicolás Arrieta reveló particular plan de sus compañeros en ‘La casa de los famosos’: “Había una vaina coprológica rarísima”

Deportes

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Figura de la selección de Escocia mostró confianza a 50 días del Mundial 2026 y advirtió a sus rivales: “Creemos que somos capaces de lograrlo”

Millonarios vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el partido del Embajador por un cupo a las finales de la Liga BetPlay

Juan Guillermo Cuadrado le dio espaldarazo a James Rodríguez con la selección Colombia a pesar de las críticas: “Él siempre es importante”

Néstor Lorenzo habló claro sobre los rivales de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Es uno de los candidatos”