Colombia

Fenalco alertó por frenazo del comercio: 66% de empresarios reportó ventas iguales o peores en marzo

Solo el 34% de los empresarios reportó un aumento en sus ventas y apenas el 15% logró superar sus presupuestos comerciales del primer trimestre

Guardar
Desde Fenalco, analistas económicos indicaron que la inversión en Colombia bajó y que el crecimiento económico en el país estaría desproporcionado - crédito Colprensa
Fenalco advirtió que 66% de los empresarios reportó ventas iguales o inferiores en marzo de 2026 frente al mismo mes del año anterior - crédito Colprensa

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) encendió las alertas sobre el comportamiento del comercio en Colombia durante marzo de 2026, luego de evidenciar una desaceleración en las ventas y un aumento en la preocupación empresarial por la inflación y la incertidumbre económica.

De acuerdo con la más reciente Bitácora Económica del gremio, el panorama mostró un menor dinamismo frente al mismo periodo del año anterior, cuando el comercio al por menor había registrado un crecimiento de 12,7%, según la Encuesta de Comercio al por Menor del Dane.

Esta vez, aunque el crecimiento no se detuvo por completo, Fenalco señaló que el impulso fue menor y que el sector dejó atrás el ritmo de expansión de dos dígitos que había marcado 2025.

El dato que más preocupa al gremio es que “un 66% de los empresarios encuestados reportó que sus ventas fueron iguales (38%) o inferiores (28%) frente a marzo de 2025, solo un 34% indicó un aumento, lo que revela un deterioro creciente”, explicó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

En términos simples, esto significa que dos de cada tres comerciantes no vieron una mejora real en sus ingresos durante marzo. Para una parte importante del sector, vender fue igual de difícil o incluso más complicado que hace un año.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, ha sido muy crítico con las políticas económicas del Gobierno Petro - crédito @FenalcoNacional/X
Solo el 15% de los comerciantes logró superar sus presupuestos de ventas en el primer trimestre, según la Bitácora Económica de Fenalco - crédito @FenalcoNacional/X

El informe también mostró problemas en el cumplimiento de las metas comerciales. Apenas el 15% de los empresarios logró superar sus presupuestos de ventas durante el primer trimestre de 2026, mientras que el 26% no alcanzó ni siquiera el 80% de lo que esperaba vender.

La mayoría quedó en un punto intermedio, lo que para Fenalco refleja un comportamiento sin mayor impulso en la actividad comercial.

El gremio indicó además que esta situación también se está viendo en los centros comerciales, donde el menor flujo de visitantes se ha convertido en una señal visible del enfriamiento del consumo.

Las expectativas para los próximos meses tampoco son optimistas. Solo el 30% de los empresarios cree que habrá una mejora en el corto plazo, mientras que el 70% restante considera que la situación seguirá igual o podría empeorar.

Sobre este punto, Fenalco señaló que parte del problema está relacionado con el ambiente de incertidumbre para quienes deben tomar decisiones de inversión.

El Gobierno y Fenalco se enfrentan por el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 - crédito @FenalcoNacional/X
El gremio señaló que la inflación en alimentos, salud y servicios públicos sigue afectando el consumo de los hogares colombiano- crédito @FenalcoNacional/X

“La proliferación de anuncios gubernamentales y nuevas normas ha generado un clima de cautela que lleva a muchos empresarios a congelar decisiones de inversión y operación”, explicó el gremio en su informe.

A este escenario se suma el comportamiento de la inflación, que volvió a presionar el bolsillo de los hogares y también afecta directamente el consumo.

Según Fenalco, en marzo la inflación mensual fue de 0,78%, una cifra superior a la esperada por el mercado. En términos anuales, el costo de vida pasó de 5,29% en febrero a 5,56% en marzo.

Los mayores incrementos se registraron en alimentos, con una variación de 1,27%, además de aumentos en servicios públicos, salud, restaurantes y comunicaciones.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el sector salud, cuya inflación anual llegó a 7,87%, reflejando presiones que terminan impactando directamente a los hogares.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
Fenalco aseguró que la incertidumbre regulatoria ha llevado a varios empresarios a frenar decisiones de inversión y operación.- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Fenalco sostuvo que este panorama respalda la decisión del Banco de la República de mantener una política monetaria enfocada en controlar la inflación, aunque también advirtió que la falta de coordinación entre la política fiscal y monetaria puede debilitar esos esfuerzos.

Para el gremio, el problema no se limita a una discusión técnica entre cifras económicas, sino que tiene efectos directos sobre la vida diaria de los ciudadanos.

“La batalla contra la inflación no es solo técnica: es, sobre todo, social. Cada punto adicional en el costo de vida erosiona el bienestar de millones de hogares. Y cada señal de incertidumbre prolonga la cautela de quienes sostienen el tejido productivo del país”, concluyó Cabal.

Con este balance, Fenalco dejó claro que marzo mostró señales de desaceleración en uno de los sectores más importantes para la economía colombiana y advirtió que, sin mayor confianza empresarial y con una inflación todavía alta, el panorama para los próximos meses seguirá bajo presión.

Temas Relacionados

FenalcoComercioVentasColombia-EconomíaColombia-noticias

Más Noticias

La Jesuu acusó al agropecuario, exnovio de Aida Victoria Merlano, de intentar quedarse con su casa: “Casi se la roba”

En medio de una conversación con Merlano, la también influenciadora La Jesuu reveló que confió en Juan David Tejada para venderle su casa, pero tiempo después descubrió que el empresario, según su denuncia, estaría negociando el inmueble con terceros sin haber realizado el pago correspondiente

La Jesuu acusó al agropecuario, exnovio de Aida Victoria Merlano, de intentar quedarse con su casa: “Casi se la roba”

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera buscarán el paso a la final del torneo de clubes, que reúne a los equipos más tradicionales y destacados del fútbol alemán en todas sus categorías

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

En video la impactante escena de un niño lavándole los dientes a un caimán: asegura que es su mejor amigo

El inusual acercamiento entre un niño y un reptil en Colombia genera todo tipo de reacciones, mientras discuten la autenticidad y seguridad de la interacción captada en el popular video

En video la impactante escena de un niño lavándole los dientes a un caimán: asegura que es su mejor amigo

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, habló de su batalla contra la ansiedad: “Qué fuerte se siente”

La mujer reapareció en redes sociales con un mensaje sobre salud mental, recibió muestras de apoyo de su comunidad y abordó los retos personales que enfrentan las figuras públicas

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, habló de su batalla contra la ansiedad: “Qué fuerte se siente”

Universidad de Sucre enfrenta una investigación por presunto fraude académico: así funcionaba ‘el cartel de los puntos’

Se inició un proceso para determinar si hubo irregularidades en la remuneración de profesores, después de que estudiantes y periodistas expusieran posibles distorsiones en los criterios de productividad docente

Universidad de Sucre enfrenta una investigación por presunto fraude académico: así funcionaba ‘el cartel de los puntos’
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

La Jesuu acusó al agropecuario, exnovio de Aida Victoria Merlano, de intentar quedarse con su casa: “Casi se la roba”

La Jesuu acusó al agropecuario, exnovio de Aida Victoria Merlano, de intentar quedarse con su casa: “Casi se la roba”

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, habló de su batalla contra la ansiedad: “Qué fuerte se siente”

Dayana Jaimes aclaró el estado de la herencia de Martín Elías a nueve años de su muerte: “Continúan en curso algunas demandas”

⁠'Influencer’ se fue contra Karol G por no anunciar fechas de su gira en Medellín: “Búscate unas hectáreas en Rionegro”

Aida Victoria Merlano le ‘cantó la tabla’ a La Blanquita por su comportamiento en ‘La mansión VIP’: “Quieres agarrar protagonismo”

Deportes

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Egan Bernal logró podio en la etapa 3 del Tour de los Alpes: este es su nuevo puesto en la clasificación general

Luis Díaz es el jugador más completo de la Bundesliga, según los datos de importante aplicación estadística: “Orgullo colombiano”

Rival del Bayern Múnich puso en duda los números de Luis Díaz y desató polémica en la Bundesliga: “Extremadamente confundido”

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor