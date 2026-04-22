Fenalco alertó por frenazo del comercio: 66% de empresarios reportó ventas iguales o peores en marzo

Fenalco advirtió que 66% de los empresarios reportó ventas iguales o inferiores en marzo de 2026 frente al mismo mes del año anterior - crédito Colprensa

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) encendió las alertas sobre el comportamiento del comercio en Colombia durante marzo de 2026, luego de evidenciar una desaceleración en las ventas y un aumento en la preocupación empresarial por la inflación y la incertidumbre económica.

De acuerdo con la más reciente Bitácora Económica del gremio, el panorama mostró un menor dinamismo frente al mismo periodo del año anterior, cuando el comercio al por menor había registrado un crecimiento de 12,7%, según la Encuesta de Comercio al por Menor del Dane.

Esta vez, aunque el crecimiento no se detuvo por completo, Fenalco señaló que el impulso fue menor y que el sector dejó atrás el ritmo de expansión de dos dígitos que había marcado 2025.

El dato que más preocupa al gremio es que “un 66% de los empresarios encuestados reportó que sus ventas fueron iguales (38%) o inferiores (28%) frente a marzo de 2025, solo un 34% indicó un aumento, lo que revela un deterioro creciente”, explicó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

En términos simples, esto significa que dos de cada tres comerciantes no vieron una mejora real en sus ingresos durante marzo. Para una parte importante del sector, vender fue igual de difícil o incluso más complicado que hace un año.

Solo el 15% de los comerciantes logró superar sus presupuestos de ventas en el primer trimestre, según la Bitácora Económica de Fenalco - crédito @FenalcoNacional/X

El informe también mostró problemas en el cumplimiento de las metas comerciales. Apenas el 15% de los empresarios logró superar sus presupuestos de ventas durante el primer trimestre de 2026, mientras que el 26% no alcanzó ni siquiera el 80% de lo que esperaba vender.

La mayoría quedó en un punto intermedio, lo que para Fenalco refleja un comportamiento sin mayor impulso en la actividad comercial.

El gremio indicó además que esta situación también se está viendo en los centros comerciales, donde el menor flujo de visitantes se ha convertido en una señal visible del enfriamiento del consumo.

Las expectativas para los próximos meses tampoco son optimistas. Solo el 30% de los empresarios cree que habrá una mejora en el corto plazo, mientras que el 70% restante considera que la situación seguirá igual o podría empeorar.

Sobre este punto, Fenalco señaló que parte del problema está relacionado con el ambiente de incertidumbre para quienes deben tomar decisiones de inversión.

El gremio señaló que la inflación en alimentos, salud y servicios públicos sigue afectando el consumo de los hogares colombiano- crédito @FenalcoNacional/X

“La proliferación de anuncios gubernamentales y nuevas normas ha generado un clima de cautela que lleva a muchos empresarios a congelar decisiones de inversión y operación”, explicó el gremio en su informe.

A este escenario se suma el comportamiento de la inflación, que volvió a presionar el bolsillo de los hogares y también afecta directamente el consumo.

Según Fenalco, en marzo la inflación mensual fue de 0,78%, una cifra superior a la esperada por el mercado. En términos anuales, el costo de vida pasó de 5,29% en febrero a 5,56% en marzo.

Los mayores incrementos se registraron en alimentos, con una variación de 1,27%, además de aumentos en servicios públicos, salud, restaurantes y comunicaciones.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el sector salud, cuya inflación anual llegó a 7,87%, reflejando presiones que terminan impactando directamente a los hogares.

Fenalco aseguró que la incertidumbre regulatoria ha llevado a varios empresarios a frenar decisiones de inversión y operación.- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Fenalco sostuvo que este panorama respalda la decisión del Banco de la República de mantener una política monetaria enfocada en controlar la inflación, aunque también advirtió que la falta de coordinación entre la política fiscal y monetaria puede debilitar esos esfuerzos.

Para el gremio, el problema no se limita a una discusión técnica entre cifras económicas, sino que tiene efectos directos sobre la vida diaria de los ciudadanos.

“La batalla contra la inflación no es solo técnica: es, sobre todo, social. Cada punto adicional en el costo de vida erosiona el bienestar de millones de hogares. Y cada señal de incertidumbre prolonga la cautela de quienes sostienen el tejido productivo del país”, concluyó Cabal.

Con este balance, Fenalco dejó claro que marzo mostró señales de desaceleración en uno de los sectores más importantes para la economía colombiana y advirtió que, sin mayor confianza empresarial y con una inflación todavía alta, el panorama para los próximos meses seguirá bajo presión.