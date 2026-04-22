Colombia

Conmebol sancionó a Santa Fe por uso y manipulación de pólvora en las tribunas de El Campín durante partido por la Copa Libertadores 2026

La multa, que asciende a USD 5.000, será descontada de los ingresos por derechos televisivos o patrocinio que el club reciba durante la presente edición de la Copa Libertadores

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Santa Fe vs. Peñarol - Copa Libertadores 2026 - 10 de abril de 2026 -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Independiente Santa Fe enfrenta una situación complicada tras la decisión de la Conmebol, que le impuso una sanción económica como consecuencia del comportamiento de sus hinchas en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

La multa, que asciende a USD 5.000, será descontada de los ingresos por derechos televisivos o patrocinio que el club reciba durante la presente edición de la Copa Libertadores.

La resolución fue comunicada por la Comisión Disciplinaria de la Conmebol luego de que se documentara el uso de pirotecnia en las tribunas, una conducta que está prohibida por el reglamento. El incidente ocurrió justo antes del partido de debut contra Peñarol de Uruguay, en el arranque del Grupo E del torneo continental.

De acuerdo con la notificación enviada al club colombiano, la sanción se basa en la violación del artículo 12.2, literal c), del Código Disciplinario de la Conmebol, edición 2026.

Santa Fe fue sancionado con una multa de USD 5.000 por el uso y manipulación de pólvora en las tribunas del estadio El Campín - crédito Conmebol
fue sancionado con una multa de USD 5.000 por el uso y manipulación de pólvora en las tribunas del estadio El Campín - crédito Conmebol

En la comunicación oficial, que ya fue entrega al club, se puede leer: “Por medio de la presente, remitimos la decisión adoptada por el juez único de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol en el caso CL.O-46-26. De conformidad con el artículo 56.3 del Código Disciplinario de la Conmebol, Ed. 2026, se notifica la presente decisión sin fundamentos, siendo esta plenamente ejecutiva desde su comunicación”, detalló la entidad.

La Conmebol enfatizó en su advertencia: “El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el club de la Conmebol en concepto de derechos de televisión o patrocinio”. Además, la carta advierte que, si se repite una infracción similar, el club se verá expuesto a sanciones más severas conforme al artículo 27 del Código Disciplinario.

La sanción impuesta a Independiente Santa Fe responde al lanzamiento de pirotecnia por parte de sus seguidores antes del encuentro ante Peñarol, conducta expresamente prohibida en el reglamento de la Conmebol. El club fue notificado de la multa y de la advertencia de posibles sanciones más graves en caso de reincidencia. La entidad sudamericana dejó claro que la decisión es de cumplimiento inmediato.

La dirigencia de Santa Fe deberá ahora gestionar internamente el cumplimiento de la medida y reforzar los controles para evitar que episodios similares se repitan en futuros compromisos internacionales.

Santa Fe fue sancionado por Conmebol por comportamiento de la hinchada en partido de Copa Libertadores - crédito Conmebol
Santa Fe fue sancionado por Conmebol por comportamiento de la hinchada en partido de Copa Libertadores - crédito Conmebol

Así va el equipo cardenal en la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe volvió de Brasil sin puntos en la Copa Libertadores, tras caer ante Corinthians por 2-0 en el estadio Neo Química Arena. El equipo bogotano, dirigido por Pablo Repetto, sumó así su segundo partido sin conocer la victoria, una situación que refleja el difícil momento de los clubes colombianos en el torneo, donde ninguno ha podido imponerse en las dos primeras jornadas.

La derrota frente al club paulista relegó a Santa Fe a los puestos bajos del grupo E, después de que en la primera fecha solo pudo igualar ante Peñarol en Bogotá. Entre los cuatro representantes colombianos — Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla — ninguno ha logrado sumar de a tres, por lo que todos ocupan el tercer o cuarto lugar de sus respectivas zonas.

En el caso de los cardenales, la igualdad inicial los mantenía en competencia, pero la caída en Sao Paulo complicó su panorama. El equipo logró resistir durante más de 50 minutos, con una defensa ordenada y una actuación destacada del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, que respondió primero a un tiro libre de Garro y luego tapó un remate a quemarropa de Matheuzinho en el inicio del complemento.

André Luiz (i) de Corinthians disputa el balón con Luis Palacios (c) y Kilian Toscano de Santa Fe este miércoles, durante el partido de la segunda jornada del Grupo E de la Copa Libertadores jugado en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo - crédito Sebastiao Moreira/EFE
André Luiz (i) de Corinthians disputa el balón con Luis Palacios (c) y Kilian Toscano de Santa Fe este miércoles, durante el partido de la segunda jornada del Grupo E de la Copa Libertadores jugado en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo - crédito Sebastiao Moreira/EFE

Hasta el momento, Independiente Santa Fe permanece sin victorias en el torneo, situación que comparte con los otros equipos colombianos de la Copa, todos por fuera de los puestos de clasificación y obligados a ganar en la próxima fecha para no comprometer sus posibilidades de avanzar a octavos de final o, en el mejor de los casos, acceder al playoff de la Copa Sudamericana reservado a los terceros de grupo.

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