Colombia

Capos antioqueños siguen sin ser trasladados de la cárcel de Itagüí, a pesar de la orden de Petro: “Esto no es paz, es impunidad”

La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla pidió explicaciones al Gobierno nacional por la falta de acciones tras el escándalo por la fiesta registrada en prisión

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Claudia Carrasquilla recordó que, a pesar de la solicitud del presidente, el traslado no se ha registrado - crédito @claudiacarrasq/X

Después de la denuncia de la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla sobre la fiesta en el interior de la cárcel de Itagüí en la que participaron los gestores vinculados a la Paz Urbana en Antioquia, se han mantenido las críticas contra el Gobierno Petro por los beneficios que recibirían los reclusos del centro penitenciario.

A pesar de que los excabecillas de las estructuras criminales en la región emitieron un comunicado para disculparse por lo registrado, durante un Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro anunció que estos serían trasladados a la capital.

“Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra, trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, fueron las palabras del mandatario en esa ocasión.

Paz Urbana - Gobierno nacional
El presidente anunció el traslado de los cabecillas, pero esto no se ha registrado - crédito EFE/VerdadAbierta

Cuestionan por qué los gestores de paz no han sido trasladados

A través de su cuenta de X, la concejala Carrasquilla se pronunció para pedir explicaciones del Gobierno nacional por no haber trasladado a los condenados que participaron en la fiesta en la que se presentó el artista Nelson Velásquez.

“Hoy los cabecillas no solo siguen intocables como “gestores de paz”, sino que ahora también aparecen como “empleados” dentro de la cárcel… Esto no es paz, es impunidad institucionalizada“, escribió la política antioqueña.

En un video que publicó en la misma red social, la concejala de Medellín cuestionó la falta de traslado de los cabecillas de estructuras criminales y aseguró que existen irregularidades en la gestión y beneficios otorgados a estos internos.

Carrasquilla dirigió una pregunta al presidente Gustavo Petro y al comisionado de paz, Otty Patiño: “¿Qué ha pasado con los traslados? ¿Acaso es que, como fueron nombrados gestores de paz mediante una resolución que el presidente de la República emitió, se hace imposible?".

Claudia Carrasquilla en X
La cabildante arremetió contra el Gobierno Petro - crédito @claudiacarrasq/X

Carrasquilla denunció que, a través de un derecho de petición, se conoció la existencia de una empresa dentro del penal, aparentemente dirigida por una persona al servicio de alias Douglas.

“Hemos encontrado que esta persona tiene empleados allí a todos los cabecillas que están sentados en las mesas de los diálogos sociojurídicos, donde supuestamente están redimiendo pena porque realizan una actividad laboral”.

La concejala cuestionó cómo los cabecillas pueden estar al mismo tiempo trabajando en la cárcel y participando de forma permanente en las mesas de diálogo sociojurídico. “¿A qué horas entonces están sentados en las mesas de diálogo, donde sabemos que de forma recurrente y permanente se encuentra Isabel Zuleta y los demás coordinadores? ¿Cómo es esa redención de pena, cómo son esos cómputos? Porque, a no ser que tengan el don de la ubicuidad, ¿cómo podrían trabajar y estar sentados en las mesas de diálogo?”, cuestionó la concejala.

Por último, Carrasquilla agregó que alias Douglas ocupa actualmente el cargo de jefe de calidad de la producción dentro de la maquila. “Es ahora el jefe de calidad de la producción que allí se hace, jefe al fin y al cabo”, concluyó.

"Douglas" aseguró que hay "doble moral" luego de las reacciones por parte de la oposición y varios sectores que reprocharon que aparecieran en medio de un acto oficial del presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República y archivo Colprensa
"Douglas" ha negado su participación en la fiesta registrada en la cárcel - crédito Colprensa/Presidencia

Cabe recordar que luego de que se confirmó que se había registrado una celebración en la cárcel, alias Douglas compartió una carta en la que negó haber participado de la misma y pidió que no se le mencione en estos hechos, reafirmando que está comprometido con los diálogos de paz con el Estado.

“Ante las noticias y acontecimientos conocidos por los medios de comunicación donde me relacionan con la visita del cantante vallenato Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí en el día de ayer, 8 de abril de 2026, debo manifestar tajantemente que niego cualquier participación en los hechos conocidos por los medios de comunicación y solicito a esos mismos medios de comunicación retractarse de cualquier señalamiento en mi contra”.

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