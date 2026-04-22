Colombia

Iván Cepeda se despachó contra Paloma Valencia luego de que la Defensoría la desmintiera públicamente: “Es una mentirosa”

La candidata presidencial aseguró que la entidad había advertido sobre la presunta coacción de grupos armados para conseguir que los electores voten por el aspirante del Pacto Histórico

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Iván Cepeda aseguró que la candidata Paloma Valencia estaría recurriendo a aseveraciones falsas para producir efectos en la opinión pública - crédito Colprensa
Iván Cepeda aseguró que la candidata Paloma Valencia estaría recurriendo a aseveraciones falsas para producir efectos en la opinión pública - crédito Colprensa

Ante los medios de comunicación, el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, tildó de “mentirosa” a la aspirante Paloma Valencia, del Centro Democrático, por asegurar que la Defensoría del Pueblo había advertido sobre presuntas presiones de grupos armados hacia la ciudadanía para votar por él en las elecciones presidenciales.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, desmintió a la legisladora de la derecha, informando que la entidad no ha emitido ningún comunicado o informe que dé cuenta de una presunta “coacción” de organizaciones criminales para favorecer a Cepeda en la contienda electoral. “Pedimos a todos los actores políticos y a todas las campañas electorales actuar de una manera que se promueva un proceso electoral libre y en paz para nuestro país”, dijo la funcionaria.

Al respecto, el candidato criticó el hecho de que Valencia hubiera hecho esas acusaciones en el Congreso, afirmando incluso que “podía demostrar esa aseveración tan irresponsable, temeraria y calumniosa”. En consecuencia, advirtió que la senadora estaría recurriendo a señalamientos falsos para ser escuchada por la ciudadanía y beneficiarse de la desinformación.

“Mi pregunta a los medios de comunicación: ¿por qué esa declaración tan importante no se le ha dado la suficiente relevancia? Es muy grave que la señora Valencia, que es una mentirosa, lo digo claramente, pues utilice esta clase de campañas y de estilos para producir efectos en la opinión pública”, precisó.

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