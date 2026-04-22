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Técnico de la selección Colombia sub-17 reveló la clave para el título en el Sudamericano de Paraguay: esto dijo

El entrenador Fredy Hurtado entregó detalles de cómo armó y formó al equipo para salir campeón, eliminó a rivales fuertes como Brasil y Argentina, y superó la presión de los hinchas

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Fredy Hurtado
Fredy Hurtado, técnico de la selección Colombia sub-17 que ya llevó a dos finales del Sudamericano y salió campeón - crédito FCF

La selección Colombia sub-17 le devolvió la alegría al fútbol colombiano con el título del Sudamericano de Paraguay, el primero a nivel de combinados nacionales desde 2013 y rompiendo una racha de 33 años sin salir campeón en esa categoría, con la última vez en 1993.

El técnico Fredy Hurtado explicó el proceso para que los cafeteros celebraran con el trofeo, pues fue un camino complicado en el certamen, quedaron al borde de la eliminación en primera ronda y se enfrentaron a dos de los rivales más fuertes del continente, que son Brasil y Argentina.

De esta manera, el equipo Tricolor arrancará la siguiente fase del proceso, que es la preparación para el Mundial Sub-17 de Qatar, con una serie de partidos amistosos para llegar en las mejores condiciones al certamen, que se realizará en el segundo semestre de 2026 y la meta es alcanzar, por lo menos, los cuartos de final.

“Eso nos sirvió mucho”

En charla con Caracol Radio, el entrenador se mostró satisfecho por el trabajo hecho en Paraguay, donde sus jugadores no eran favoritos y salieron campeones de la mejor manera, goleando en las rondas finales a Brasil y Argentina, con resultados impensados por los aficionados.

“Estamos felices. La verdad, teníamos eso como objetivo, poder traer la copa a Colombia, hacer feliz al país nos llena mucho. Como país nos lo merecíamos y estamos muy felices”, fueron las palabras del entrenador de la selección Colombia sub-17, en el programa 6AM W.

Fredy Hurtado fue el entrenador de la selección Colombia Sub-17 que avanzó hasta la final en el Sudamericano del 2025 - crédito Conmebol
Fredy Hurtado fue el entrenador de la selección Colombia Sub-17 que avanzó hasta la final en el Sudamericano del 2025 y 2026 - crédito Conmebol

Hurtado reveló que la clave del equipo nacional fue la parte mental, pues primero debía superar la derrota en la final del Sudamericano de 2025, además de que dirigía a jugadores menores de edad y en un ambiente de mucha presión por conseguir un título continental.

“A nosotros nos pasó. El año pasado, teníamos los (categoría) 2008, fuimos a la final que jugamos en Cartagena contra Brasil y nos empatan y luego perdemos el título en penales. Eso nos sirvió mucho, porque es mucho énfasis con toda la campaña y el comité de esa mentalidad campeona, ha servido y ha calado en los chicos. Seguimos hablándoles y sobre todo en estos torneos tan cortos“, dijo.

La selección Colombia sub-17 es el equipo con más títulos en la historia de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito Conmebol
La selección Colombia sub-17 ha sido dos veces campeona del Sudamericano de la Conmebol - crédito Conmebol

El entrenador destacó que por fin se ve el trabajo de los últimos meses: “Toda esa información que tenemos, porque son niños, no son mayores de edad y vienen con esos vacíos, entonces queremos que entiendan que podemos competir de igual a igual con cualquier selección a nivel mundial. Estuvieron muy fuertes mentalmente, no se dejaron provocar de nadie y se ganó por fortuna”.

“Tanto adentro como afuera, hagan la diferencia”

De otro lado, el entrenador de la selección Colombia sub-17 enfatizó en que el equipo, pese a ser campeón, se debe cuidar y proteger más a los jugadores por la exigencia de los aficionados, pues todos ellos hasta ahora empezaron a dar sus primeros pasos en el deporte profesional.

“Lo más importante es que sepamos que están en fútbol formativo, se están formando y es mucho lo que tienen por vivir, es mucho lo que van a jugar. Por mi parte, lo hacemos, la charla fue esa: ‘Entramos en la historia de un país, pero son jóvenes, son menores de edad y es el momento de apretar un poco más’”, explicó Fredy Hurtado.

Selección Colombia sub-17
La selección Colombia sub-17 presentó a los medios en Bogotá el trofeo del Sudamericano de Paraguay - crédito FCF

El técnico concluyó que la responsabilidad por esos deportistas está en su círculo cercano: “Entonces va en el entorno del jugador, del club. Acá les hablamos de ese proceso que tienen que llevar, de ser jugadores de élite, porque queremos que tanto adentro como afuera hagan la diferencia y el cuerpo lo tienen que preparar para poder competir”.

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