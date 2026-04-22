Colombia

Rodrigo Lara acusó a Juan Manuel Galán de “tender puentes” con la campaña de Iván Cepeda: “El desespero es evidente”

Las acusaciones entre los herederos políticos, hijos de Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán, y la falta de consensos, dejarían en evidencia la imposibilidad de unidad real, en una contienda marcada por las pugnas históricas y un distanciamiento personal irreconciliable

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Juan Manuel Galán le responde a Rodrigo Lara por controversia sobre el Nuevo Liberalismo. Fotos: Colprensa.
Juan Manuel Galán y Rodrigo Lara tienen una pelea casada por lo que sería la exclusión del segundo del Nuevo Liberalismo - crédito Colprensa.

En un nuevo capítulo en la confrontación mediática entre dos de los principales fundadores del Nuevo Liberalismo, el exsenador Rodrigo Lara Restrepo arremetió el miércoles 22 de abril contra el excandidato presidencial Juan Manuel Galán, por expresar de manera pública que no votaría por el abogado Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta, lo que causó una serie de fuertes reacciones en las redes sociales.

Lara, a través de su perfil de X, acusó a Galán de “tender puentes” con la campaña de Iván Cepeda y atribuyó estas maniobras a la desesperación frente a lo que describió como un “crecimiento meteórico” del aspirante de la ultraderecha; un dato que, según él, reflejan todas las encuestas internas, como han empezado a circular en las plataformas digitales sin que exista plena confirmación sobre dichas cifras.

Rodrigo Lara y sus señalamientos a Juan Manuel Galán
Con este mensaje en X, el exsenador Rodrigo Lara lanzó duros señalamientos contra Juan Manuel Galán, por negarse a apoyar a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta - crédito @Rodrigo_Lara_/X

“Tras las declaraciones de Juan Manuel Galán, queda claro que los Galán están tendiendo puentes con la campaña de Cepeda. El desespero es evidente. Las métricas internas de todas las campañas muestran un crecimiento meteórico de De la Espriella. Para algunos, la idea de pasar cuatro años sin la ‘teta del Estado’ resulta simplemente insoportable”, expresó Lara Restrepo, hijo del asesinado exministro Rodrigo Lara Bonilla.

Estas palabras, que denuncian una presunta alianza encubierta entre Galán y Cepeda, revivieron antiguas pugnas al interior del espacio de centro liberal. En especial del excongresista hacia viejos aliados, hijos del asesinado excandidato presidencial Luis Carlos Galán, a los que su contradictor ha acusado en múltiples oportunidades de adueñarse de la colectividad en la que su padre jugó un papel crucial en su fundación.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Juan Manuel Galán que desataron la furia de Rodrigo Lara?

La molestia de Lara Restrepo salió a flote tras las afirmaciones de Galán, que hace parte de la coalición que tras La Gran Consulta por Colombia apoya a la candidata Paloma Valencia, y que en un espacio en la red social X afirmó que no apoyará a De la Espriella en una eventual segunda vuelta contra Iván Cepeda. Pese a que explicó de forma concisa su postura, tal parece que sus afirmaciones causaron revuelo mediático.

“Muchos votantes de centro, en los que me incluyo, jamás votaremos en una segunda vuelta por Abelardo de la Espriella y eso hace que Cepeda logre los votos que necesitaría para poder ganar como lo hicieron con Rodolfo Hernández en 2022”, afirmó el exaspirante al primer cargo de la Nación, que estuvo en El Café de Moni, organizado en la plataforma digital y que goza de amplia repercusión entre los opinadores espontáneos.

En un debate político en línea, el excandidato presidencial afirmó que, como votante de centro, nunca apoyaría a Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta electoral, comparando el escenario con lo ocurrido con Rodolfo Hernández - crédito suministrado a Infobae Colombia

Según la hipótesis de Galán, el rechazo del electorado de centro a De la Espriella puede allanar el triunfo de Cepeda en la contienda presidencial, al replicar el escenario de polarización ocurrido en 2022: cuando sectores indecisos inclinaron la balanza a último momento en favor de Gustavo Petro, ante la oposición que causó en ese entonces la campaña de Rodolfo Hernández, que perdió por algo más de 700.000 votos.

La ruptura entre los políticos que se remonta a la recuperación de la personería jurídica del Nuevo Liberalismo en 2021. Desde entonces, Lara ha acusado a los hermanos Galán de convertir la colectividad “en un clan familiar o club privado” y de bloquear su acceso a cargos y competencia interna; acusaciones que han sido desestimadas por Juan Manuel y su hermano, el actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Frente a esto, en marzo de 2023 el Consejo Nacional Electoral (CNE) multó al Nuevo Liberalismo con 16 millones de pesos por vulnerar los derechos de afiliación de Lara, al que se le impusieron requisitos inexistentes en los estatutos partidarios. Este hecho consolidó la fractura interna y sirvió a Lara para denunciar “trampas y mentiras” orquestadas por los Galán, en una relación hasta ahora irreconciliable.

Juan Manuel Galán y su respuesta a Rodrigo Lara
A través de la red social X, el excandidato presidencial Juan Manuel Galán lanzó una dura respuesta a Rodrigo Lara, por expresar su deseo de no apoyar en una eventual segunda vuelta a Abelardo de la Espriella - crédito @JuanManuelGalan/X

La respuesta de Juan Manuel Galán y Rodrigo Lara: “El que las hace se las imagina”

En respuesta a los señalamientos de Lara Restrepo, Juan Manuel Galán le recordó a su contradictor cómo ha ido mutando en sus intenciones políticas, pues en la campaña de 2022 no dudó en apoyar al hoy gobernante, el mismo que está detrás, según diferentes referencias, de la campaña de Iván Cepeda; lo que sería la apuesta al continuismo que empezó con aquella victoria progresista el 19 de junio de aquel año.

“El que las hace se las imagina o ¿No fue usted quien votó por Petro en el 2022? Abrazo, @Rodrigo_Lara_“, comentó el excongresista, que replicó un artículo periodístico en el que se hizo mención, justamente, de la manera en que en los comicios de hace cuatro años Lara se decantó por la candidatura de Petro, en contraste con la postura suya, que se opuso a un eventual gobierno del líder de izquierda.

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