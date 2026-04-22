En video: reviva el gol del colombiano Luis Díaz para sellar la clasificación del Bayern Múnich a la final de la Copa Alemana

El extremo de la selección Colombia le dio la victoria a su equipo ante Bayer Leverkusen - crédito SportsCenter

Luis Díaz apareció en el momento decisivo y se convirtió en la figura del final del encuentro, sellando la clasificación del Bayern Múnich a la final de la DFB Pokal.

El atacante colombiano definió una jugada colectiva del equipo dirigido por Kompany en los minutos finales del partido. Aunque en primera instancia la acción fue anulada por fuera de juego, la revisión tecnológica confirmó que estaba habilitado, desatando la celebración del conjunto visitante. Un tanto clave que encamina al Bayern hacia una nueva final en Berlín.

El extremo de la selección Colombia selló la clasificación a la final de la Copa de Alemania 2026 - crédito Thilo Schmuelgen/Reuters

El gol de Díaz en los minutos finales no solo sentenció el resultado, sino que acabó con cualquier ilusión de reacción, inclinando por completo el panorama a favor del conjunto muniqués, que ya aguarda por su rival en la gran final. Ese cupo está por definirse entre Stuttgart y Friburgo, cuando se enfrenten este 23 de abril a la 1:45 p.m.

En el BayArena se hizo evidente el dominio del Bayern Múnich, que desde el inicio marcó el ritmo del partido con presión alta, posesión controlada y una circulación de balón paciente. El equipo dirigido por Vincent Kompany neutralizó por completo al Bayer Leverkusen, que durante gran parte del encuentro no logró salir con claridad ni generar peligro sobre el arco de Manuel Neuer.

La superioridad visitante se reflejó en el marcador gracias a Harry Kane, que abrió el juego con una definición potente tras una acción por la banda derecha. A partir de ese momento, el Bayern mantuvo el control y siguió generando opciones claras, como un remate de Michael Olise bien contenido por el arquero y una jugada en la que Aleksandar Pavlović estuvo cerca de ampliar la ventaja, aunque la acción no prosperó.

Por su parte, el Leverkusen resistió principalmente desde lo defensivo, apostando a un bloque bajo y a la pelota quieta como sus principales herramientas. Solo en los minutos finales logró tener una posesión más prolongada que generó algo de ilusión en su afición. El cierre del partido también estuvo marcado por el aumento de la fricción, con amonestaciones y algunos cruces intensos entre jugadores.

A pesar del claro dominio del Bayern, la diferencia mínima en el marcador deja al Leverkusen con opciones de reaccionar.

El colombiano Luis Díaz selló la clasificación del equipo a otra final en la temporada, mostrando, nuevamente, mucho nivel - crédito Thilo Schmuelgen/Reuters

A los 29 años, el guajiro vive el punto más alto de su carrera

En la temporada 2025-2026, la dirección de Vincent Kompany ha sido determinante para que el Bayern alcance su Bundesliga número 35. Sus números lo respaldan, acumula 15 goles y 13 asistencias solo en Bundesliga, consolidándose como uno de los futbolistas más completos del campeonato alemán gracias a su desequilibrio y aporte ofensivo.

En clubes, su vitrina de títulos ya es notable, con una Premier League (2025) conseguida con el Liverpool, además de varios trofeos en Portugal e Inglaterra.

Con la selección Colombia, ‘Lucho’ es pieza fundamental. Fue el segundo máximo goleador en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con siete anotaciones, liderando el camino del equipo hacia la clasificación. Su capacidad para aparecer en momentos clave y su perfil humilde lo han convertido en un referente nacional y en uno de los extremos más influyentes del fútbol actual.

¿Cuándo podría volver a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Díaz alcanza los 25 tantos en la temporada, una cifra impresionante que supera cualquier pronóstico y llena de optimismo al Bayern de cara a la final de la Copa de Alemania.

Según el calendario del fútbol alemán, el próximo desafío para el equipo dirigido por Vincent Kompany será el sábado 25 de abril, cuando visite el Mewa Arena para medirse ante el Mainz 05. El encuentro está programado para iniciar a las 8:30 a. m. (hora de Colombia).