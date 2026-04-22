Aida Victoria cumplió años en ‘La Mansión VIP’: sus compañeros le dedicaron sentidas palabras y su bebé también la sorprendió

El bebé fue disfrazado de uno de los personajes de Disney para este día especial de su mamá - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

El hijo de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, Emiliano, cautivó a miles en redes sociales al felicitar a su madre por su cumpleaños desde la distancia, vestido como Russell, personaje de la película UP: una aventura de altura. El equipo de la famosa creadora de contenido caracterizó al pequeño para esta fecha tan especial.

Aunque Aida Victoria se encuentra fuera de Colombia porque está participando en La Mansión VIP, sus redes continúan vigentes mostrando sus mejores momentos en el reality y detalles de la vida de su pequeño que ya logró caminar como se lo contaron sus seguidores mientras estaba en el concurso.

Tras la publicación en su perfil oficial para felicitarla, los usuarios de las redes sociales destacaron la originalidad del disfraz y la ternura de la escena.

Cabe mencionar que los participantes reciben mensajes de sus seguidores y allegados que le informan actualizaciones de lo que sucede afuera y les dan ánimos para continuar, puesto que así funciona el formato, aunque los seguidores están a la espera de que Aida pueda ver las fotografías y videos luego de finalizar sus compromisos laborales.

La famosa se emocionó hasta las lágrimas en el aniversario de su natalicio - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

Cabe mencionar que el primer cumpleaños de Emiliano está previsto para julio, por lo que los seguidores también están atentos a esta celebración.

El apoyo de los compañeros de Aida Merlano

Durante el cumpleaños de Aida Victoria Merlano en el programa La Mansión VIP en México, varios de sus compañeros le expresaron públicamente su admiración y solidaridad.

El mensaje de Sol León fue el siguiente: “Yo te entiendo más que nadie en esta casa, estoy segura, porque ambas pasamos exactamente por el mismo modus operandi. Que Dios nos tiene aquí para enseñarle a esas mujeres cómo prevenir nuestros errores... Eres una guerrera, no cualquiera supera lo que te pasó. El ser testigo de todo lo que has vivido estos últimos meses me ha pesado demasiado... Te amo”.

Queen Buenrostro, otra participante, remarcó: “Rara vez admiro tanto a una persona y de verdad te admiro muchísimo. Todo cómo has sobrellevado tu vida, cómo has sobrellevado tus obstáculos y de verdad estoy muy agradecida y muy bendecida por compartir este proyecto contigo”.

Por su parte, el español Naim Darrechi sostuvo: “Eres un ejemplo de mujer, de madre, también de escritora. Eres la que mejor lírica trae de aquí, nos enseñas cada día palabras nuevas y te lo juro que tenerte aquí es una bendición”.

Participantes del programa 'La Mansión VIP' acompañaron a Aida Victoria Merlano en su cumpleaños dedicándole unas emotivas palabras - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

El creador de contenido conocido como Suavecito resaltó: “Eres una chingona. Siempre te lo he dicho y te lo dije desde el primer momento que platicamos. Eres una persona de admirar”.

Por su parte, Agustín Fernández enfatizó el impacto de la experiencia profesional en la vida de Merlano: “Estoy seguro que estás aquí por algo. Esto te va a cambiar la vida, empezar tu cumpleaños con trabajo, con felicidad, con todos nosotros aquí apoyándote. México seguro te va a abrir las puertas para muchos proyectos más”.

Las expresiones de apoyo recibidas por Merlano en La Mansión VIP demuestran que el trabajo de la influenciadora continúa dando frutos, pues ya conquistó el corazón de muchos internautas de otros países que no la conocían hasta que ingresó a La Mansión VIP, donde también se ha destacado por sus outfits.

Emiliano sigue fortaleciendo su presencia digital

El niño posó para una sesión de fotos encantadora - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

El pequeño se ha destacado en las redes sociales, donde el equipo de la influenciadora y su padre, Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, registran su crecimiento y su simpatía, consolidándolo como referente para los internautas.

La famosa es reconocida por sus polémicas en el amor y sus videos de resiliencia - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

Así, cada aparición del pequeño no solo enternece a sus padres, pese a que terminaron su relación, sino a la comunidad de Internet.