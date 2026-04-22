Cuándo será la final de la Copa de Alemania: Luis Díaz busca un nuevo título con el Bayern Múnich

Luis Díaz marcó gol en las semifinales de la Copa de Alemania y le apunta a ser figura en la final con Bayern Múnich - crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

Luis Díaz está cerca de conseguir su tercer título con el Bayern Múnich en menos de un año con el club, luego de clasificar a la final de la Copa de Alemania tras eliminar al Bayer Leverkusen en las semifinales, marcando uno de los goles para la victoria por 2 - 0 en condición de visitante.

Ya se conoció la fecha para la definición del trofeo del certamen local, en la que aún se debe conocer el otro conjunto para la pelea, que será en uno de los estadios más importantes de Europa y, posiblemente, será uno de los últimos encuentros de la temporada para los bávaros.

De otro lado, el cuadro del técnico Vincent Kompany también tiene en medio del camino las semifinales de la Champions League, en la que se verá con el favorito PSG, que lo eliminó en el Mundial de Clubes, arrancando la serie en el Allianz Arena el martes 28 de abril y terminando el 6 de mayo en París.

Fecha para la final de la Copa de Alemania

Los bávaros han demostrado, a lo largo de la temporada, que cuentan con condiciones para volver a ganarlo todo en Alemania. Empezó con la Supercopa en agosto de 2025, sobre el Stuttgart, le siguió la Bundesliga y ahora queda la Copa local, la cual no ganaba desde 2020.

La final de la Copa de Alemania se disputará el sábado 23 de mayo de 2026, que será el compromiso con el que se cierre la temporada en el fútbol local porque la Bundesliga finalizará el sábado 16 del mismo mes, para definir los clasificados a los torneos europeos, promoción y descenso.

Bayern Múnich terminará la temporada en Alemania con la final de la copa nacional en mayo - crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

Dicho compromiso se disputará en el estadio Olímpico de Berlín, uno de los escenarios de mayor importancia en el país y el continente, con capacidad para casi 74.000 personas y donde se realiza la definición del título de copa desde 1985, por decisión de la Federación Alemana de Fútbol.

El rival del Bayern Múnich se conocerá del ganador entre el Stuttgart, actual campeón de la Copa de Alemania, y el Friburgo, el jueves 23 de abril a las 1:45 p. m., hora colombiana, con el favoritismo de los rojos por la plantilla y el deseo de revancha por perder la Superliga ante los bávaros.

Stuttgart quiere defender el título de la Copa de Alemania y se verá en semifinales contra el Friburgo - crédito Michaela Stache/REUTERS

Cabe recordar que el ganador del torneo irá a la Europa League, pero en caso de que sea un club que se clasificó a la Champions por medio de la Bundesliga, el cupo pasaría al finalista, pero si el ganador ya tenía tiquete al certamen de la Uefa previamente dicho, el premio quedará para el séptimo en la tabla de la liga.

Luis Díaz selló la clasificación a la final

El Bayern Múnich aseguró su lugar en la final de la DFB Pokal tras vencer al Leverkusen, pocos días después de consagrarse campeón de la Bundesliga. En el estadio del Múnich, Harry Kane inauguró el marcador a los 21 minutos gracias a una jugada colectiva que involucró al colombiano Luis Díaz y a Musiala, lo que permitió tomar la ventaja temprana.

Luis Díaz mostró un rendimiento destacado a lo largo del encuentro, generando peligro desde los primeros minutos y precisando un disparo al poste a los 16 minutos que fue atajado por el portero Mark Flekken.

El extremo de la selección Colombia le dio la victoria a su equipo ante Bayer Leverkusen - crédito SportsCenter

El conjunto dirigido por Kompany mantuvo la presión ofensiva durante el segundo tiempo, dominando las acciones e impidiendo la reacción de Leverkusen. Pese a los intentos de su rival, el cuadro bávaro no cedió terreno y continuó generando oportunidades de gol hasta el cierre del partido.

En la segunda mitad, al 73′, el colombiano volvió a acercarse al gol, pero Mark Flekken evitó la anotación. Ya en el tercer minuto de tiempo añadido, Luis Díaz recibió un pase de Leon Goretzka y definió frente al guardameta, sellando la clasificación bávara con su tanto.