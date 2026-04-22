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Óscar Pareja ya no sería el director técnico de Independiente Medellín: esta es la razón

El entrenador colombiano Óscar Pareja estaría esperando una oferta del fútbol internacional y por eso no aceptaría dirigir al DIM. Conozca el país que lo busca

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El director técnico nacido en Colombia, Óscar Pareja, ha dirigido durante toda su carrera en el fútbol de los Estados Unidos y en México - crédito @parejagoscar/Instagram
Óscar Pareja ha dirigido durante toda su carrera en el fútbol de los Estados Unidos y en México - crédito @parejagoscar/Instagram

Deportivo Independiente Medellín está en la búsqueda de un nuevo director técnico, tras la salida de Alejandro Restrepo del cargo. El Poderoso de la Montaña dio a conocer el martes 21 de abril que Restrepo dejaría el cargo tras un año y medio, tiempo en el cual acumuló un rendimiento del 52,1%, en más de 100 partidos dirigidos.

En esa búsqueda del reemplazo han sido varios los nombres que han sonado para llegar al banquillo del Deportivo Independiente Medellín. Alberto Gamero, ex director técnico de Millonarios; Leonel Álvarez, recién salido de Atlético Bucaramanga, han sido quienes más han sonado, junto a un ex jugador del club y con pasado en la dirección técnica de la Major League Soccer de los Estados Unidos: Óscar Pareja.

Sin embargo, el periodista Felipe Martínez expuso que Óscar Pareja le indicó que no aceptará la oferta del Deportivo Independiente Medellín para ser el nuevo director técnico. La razón de su negativa es que está esperando una potencial oferta para ser el director técnico de alguna de las selecciones nacionales de Estados Unidos: la sub-17, sub-20, sub-23 o incluso, la absoluta.

Wilder Cartagena – Orlando City – Óscar Pareja – MLS – Perú – deportes – 11 marzo
El entrenador colombiano Óscar Pareja dirigió 241 partidos oficiales, con 110 victorias, 56 empates y 75 derrotas, en Orlando City - crédito - @orlandoCitySC/Facebook

La conexión entre Óscar Pareja y el fútbol de los Estados Unidos

La trayectoria de Óscar Pareja como técnico inició en Colorado Rapids (2012–2014), pero fue en FC Dallas donde alcanzó su punto más alto, al conquistar la Supporters’ Shield y la US Open Cup en 2016, además de ser elegido Entrenador del Año.

Posteriormente, dirigió al Club Tijuana, equipo de la primera división del fútbol mexicano, y desde 2020 asumió el mando de Orlando City SC, donde logró el primer título en la historia del club (US Open Cup 2022) y acumuló seis clasificaciones consecutivas a playoffs, con más de 240 partidos dirigidos y un promedio cercano a 1.60 puntos por juego.

Alejandro Restrepo fue destituido como técnico del DIM.
Alejandro Restrepo fue destituido como técnico del DIM el pasado 21 de abril - crédito @dim/X

En lo táctico, Pareja se caracteriza por usar sistemas como 4-3-3 o 4-2-3-1, priorizando el orden defensivo y las transiciones rápidas. Su enfoque en el desarrollo de jóvenes encaja con el modelo de la MLS, una liga cerrada, con tope salarial y alta competitividad. Su impacto radica en haber demostrado que los procesos sostenidos también pueden generar éxito en el fútbol estadounidense.

Además, Óscar Pareja ha sido clave en consolidar un modelo basado en cantera dentro de la Major League Soccer, donde las limitaciones del tope salarial obligan a potenciar talento joven. En FC Dallas impulsó una de las academias más productivas de la liga, exportando jugadores a Europa, mientras que en Orlando City SC logró estabilidad deportiva en una competición caracterizada por su paridad. Su legado también se mide en su constancia en playoffs y en su capacidad de adaptación a un sistema sin ascenso ni descenso.

Daniel Ossa sancionado por cuatro meses
El dirigente colombiano Daniel Ossa era el director deportivo del club paisa antes de llegar a la presidencia - crédito @JuanPabloRuaJim/Twitter

Las declaraciones del presidente del Deportivo Independiente Medellín sobre Óscar Pareja

Daniel Ossa es el presidente del DIM desde el 13 de marzo del presente año. En diálogo con Win Sports, el dirigente expuso que “Óscar Pareja es una opción, Alberto Gamero es una opción, es un técnico muy importante en el FPC, Leonel Álvarez es una opción, pero él está terminando su ciclo en Bucaramanga y tenemos que ser prudentes; es una opción un técnico extranjero”, dijo.

Aunque el DIM ya adelanta gestiones para oficializar al nuevo entrenador, Ossa dejó claro que no habrá decisiones apresuradas. Explicó que el club prefiere tomarse un margen razonable antes de definir al reemplazo, con el objetivo de evitar equivocaciones en la elección del próximo líder del equipo.

“Sería inapropiado avanzar rápidamente en negociaciones con otro técnico justo después de una salida reciente. Queremos analizar bien el panorama y escoger correctamente”, afirmó.

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