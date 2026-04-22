Bogotá registró 693 robos de vehículos en 2026: estas son las marcas más apetecidas y las zonas más golpeadas por el delito

El hurto de vehículos en Bogotá continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas, pese a una leve disminución en las cifras oficiales - crédito Mebog

El hurto de vehículos en Bogotá continúa siendo uno de los delitos que más inquieta a la ciudadanía. Pese a que las estadísticas oficiales reportan una leve reducción, la concurrencia en algunas marcas es lo que más preocupa a los dueños de estos bienes materiales.

Con corte al 20 de abril de 2026, la Policía Metropolitana registró 693 casos de robo de automotores, cifra que representó una disminución del 25% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 927 denuncias. A pesar de este descenso, la percepción de inseguridad persiste y se ve alimentada a diario por relatos en redes sociales, donde las víctimas denuncian la actuación cada vez más agresiva y organizada de las bandas criminales.

Zonas críticas y dinámica del delito

Según las autoridades, las localidades de Kennedy y Engativá concentran la mayor cantidad de hurtos, mientras que La Candelaria y Santa Fe registran los niveles más bajos de incidencia. Otros sectores como Ciudad Bolívar, Bosa, Suba, Fontibón y Puente Aranda también muestran una alta frecuencia de casos, reflejando patrones sistemáticos de operación por parte de las estructuras delincuenciales. En estos territorios, los delincuentes logran desguazar vehículos en cuestión de horas, facilitando la venta de autopartes en el mercado ilegal.

Kennedy y Engativá se posicionan como las localidades con mayor cantidad de robos de automotores según la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

En promedio, cada día la Policía reporta la recuperación de tres vehículos robados, resultado de la intensificación de operativos de inspección y control en puntos priorizados de la capital. El alcalde Carlos Fernando Galán enfatizó que la estrategia distrital no solo está orientada a reducir el hurto de automotores, también a golpear las rentas criminales derivadas de este negocio ilegal.

Sin embargo, Galán advirtió sobre una problemática estructural que limita el impacto de las acciones policiales: “La problemática lleva a que 7 de cada 10 capturados por hurto de vehículos y/o receptación queden libres. Me ha informado la Policía de casos donde capturan a la persona, es judicializada, luego sale libre y poco tiempo después es nuevamente capturada por el mismo delito. Para que se hagan una idea, este año han sido capturadas 390 personas y de estas, 273 quedaron en libertad”, señaló el mandatario.

Modalidades de hurto y marcas más apetecidas

Las cifras evidencian que la modalidad de halado —consistente en llevarse el vehículo aprovechando descuidos o fallas de seguridad— sigue siendo la más utilizada por los delincuentes, concentrando el 63 % de los vehículos y el 75% de las motocicletas hurtadas en la ciudad. El fenómeno no solo afecta a quienes poseen automotores de lujo; los delincuentes también apuntan a modelos de alta circulación y fácil despiece.

De acuerdo con información citada por El Tiempo, las camionetas de alta gama, como la Mazda CX-5 y la CX-30, junto con la Toyota Fortuner y la TXL, figuran entre los vehículos más apetecidos por las redes criminales, debido al alto valor comercial de sus repuestos. También aparecen en el radar la Ford Explorer y la Kia Sportage LX.

El 63% de los hurtos de vehículos y el 75% de las motocicletas corresponden a la modalidad de halado, incrementando el riesgo para propietarios distraídos o con fallas de seguridad - crédito Mebog

No obstante, el negocio ilegal de autopartes se nutre igualmente de modelos populares como el Kia Picanto, el Chevrolet Spark y varios modelos de Renault, que por su alta circulación y la demanda constante de repuestos, son blanco frecuente de los delincuentes.

En los últimos meses, comenzó a circular información sobre el creciente interés de bandas criminales en vehículos híbridos, abriendo así una nueva línea dentro del mercado ilegal de autopartes, aunque las autoridades aún monitorean la evolución de este comportamiento.

Estructuras criminales y rentabilidad del delito

El robo de vehículos en Bogotá responde a una cadena delictiva bien articulada, que va desde la selección y vigilancia previa, pasando por el hurto y el desmonte técnico, hasta la falsificación de documentos y la comercialización de autopartes en comercios informales.

De acuerdo con el concejal Marco Acosta, el mercado ilegal de autopartes mueve alrededor de $4.500 millones de pesos, lo que lo convierte en uno de los negocios más rentables para las organizaciones criminales en la ciudad. “El distrito está celebrando cifras, mientras el crimen celebra ganancias”, advirtió el cabildante durante un debate de control político el 3 de febrero de 2026.

Siete de cada diez capturados por robo de vehículos en Bogotá quedan en libertad, situación que debilita la lucha contra el delito en la ciudad - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Durante el primer trimestre de 2026, la capital superó los 55.000 hechos delictivos y, en ese contexto, el hurto de automotores mantiene cifras preocupantes. Según datos presentados por el concejal Leandro Castellanos, se registraron al menos 525 casos en dicho periodo, lo que equivale a cerca de seis vehículos robados diariamente.

La tasa actual es de 155 casos por cada 100.000 vehículos, lo que refleja la magnitud del fenómeno y la necesidad de un abordaje integral. Las investigaciones presentadas en el Concejo de Bogotá señalan que la articulación de estas bandas incluye la utilización de parqueaderos como bodegas provisionales, el desguace exprés y la infiltración en redes de distribución de autopartes ilegales.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, propuso vincular parqueaderos donde se encuentren vehículos robados a procesos de extinción de dominio, como medida para frenar el uso de estos espacios como escondite de ladrones.

La Policía Nacional recomienda estacionar en parqueaderos formales y reforzar la seguridad de los vehículos para evitar ser víctima del hurto en Bogotá - crédito Mebog

Recomendaciones y retos institucionales

Frente al panorama, la Policía Nacional insiste en la importancia de la autoprotección. Las principales recomendaciones incluyen evitar estacionar en vía pública, preferir parqueaderos formales y vigilados, movilizarse con ventanas cerradas y seguros activados, y no dejar objetos de valor a la vista. También se aconseja instalar sistemas de seguridad adicionales y no entregar las llaves del vehículo a terceros.