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Fenalco advierte señales preocupantes por ventas flojas y precios al alza en Colombia, este es el panorama

Solo una minoría logró superar sus proyecciones en el primer trimestre, en un contexto que obliga a frenar decisiones

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El aniversario de la plaza más antigua de Bogotá pone en primer plano la transmisión de tradiciones y la urgencia de políticas efectivas para su conservación y proyección futura - crédito Alcaldía de Bogotá
El comercio colombiano enfrenta desaceleración debido al alza de precios y menor ritmo de ventas - crédito Alcaldía de Bogotá

Marzo dejó una señal de alerta para la economía colombiana, los precios volvieron a subir con fuerza y el comercio empezó a perder velocidad. La combinación preocupa a empresarios y consumidores, en un momento en que muchas familias aún ajustan sus gastos y las compañías revisan con cautela sus próximos movimientos.

La última Bitácora Económica de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (Fenalco) retrató un escenario menos favorable que el observado un año atrás. Aunque la actividad comercial todavía muestra crecimiento, el ritmo ya no es el mismo y varios indicadores reflejan una moderación que empieza a sentirse en vitrinas, centros comerciales y balances empresariales.

Dinero - Colombia
La inflación en Colombia alcanzó el 5,56% anual en marzo, afectando el poder adquisitivo de los hogares - crédito Colprensa

A ese panorama se suma un ambiente de incertidumbre frente a nuevas decisiones regulatorias. Para buena parte del sector privado, los anuncios recientes generaron dudas sobre costos, operación e inversión, lo que termina influyendo en la confianza y en la toma de decisiones.

Los datos de ventas muestran con claridad ese cambio de tendencia. Durante marzo, apenas el 34% de los empresarios consultados aseguró haber vendido más que en el mismo mes de 2025. En contraste, el 38% reportó resultados similares y el 28% dijo haber registrado caídas. “Los datos son contundentes; un 66% de los empresarios encuestados reportó que sus ventas fueron iguales (38%) o inferiores (28%) frente a marzo de 2025”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

El resultado contrasta con el desempeño del año pasado, cuando el comercio avanzaba a tasas de dos dígitos y se consolidaba como uno de los principales impulsores de la economía nacional. Ahora, aunque el sector continúa creciendo, lo hace por debajo del 12,7% alcanzado en marzo de 2025, señal de una desaceleración progresiva.

También preocupa el cumplimiento de metas internas. Solo el 15% de los empresarios afirmó haber superado sus presupuestos de ventas durante el primer trimestre. En el otro extremo, el 26% ni siquiera alcanzó el 80% de lo proyectado. El resto se movió en rangos intermedios, lo que revela un arranque de año más flojo de lo esperado.

La convocatoria del Gobierno colombiano a un paro nacional podría generar pérdidas económicas diarias estimadas en 278.000 millones de pesos, según Jaime Alberto Cabal - crédito Colprensa
Jaime Alberto Cabal afirma: “Los datos son contundentes; un 66% de los empresarios encuestados reportó que sus ventas fueron iguales (38%) o inferiores (28%) frente a marzo de 2025" - crédito Colprensa

Las expectativas para los próximos meses tampoco son especialmente optimistas. Según el informe, únicamente el 30% cree que su negocio mejorará en el corto plazo. El restante 70% considera que todo seguirá igual o incluso empeorará, una percepción que resume el tono prudente con el que hoy opera el sector.

Fenalco atribuye parte de ese freno al entorno normativo. “En el trasfondo, emerge un factor determinante: la incertidumbre regulatoria. La proliferación de anuncios gubernamentales y nuevas normas ha generado un clima de cautela que lleva a muchos empresarios a congelar decisiones de inversión y operación”, explicó Cabal. Esa pausa se refleja en distintos frentes. Menos planes de expansión, aplazamiento de contrataciones y decisiones financieras más conservadoras aparecen entre las respuestas frecuentes cuando el contexto luce incierto. Para muchas compañías, esperar se convirtió en una estrategia.

Otro termómetro importante es el flujo de visitantes en los centros comerciales. La reducción del tráfico de consumidores impacta de manera directa las ventas presenciales, especialmente en categorías como moda, calzado y artículos para el hogar, donde la experiencia física sigue siendo determinante. Mientras el comercio modera su marcha, la inflación volvió a ganar protagonismo. En marzo, la variación mensual del índice de precios fue de 0,78%, por encima de lo que anticipaba el mercado. En términos anuales, el costo de vida pasó de 5,29% en febrero a 5,56%.

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre mira ropa expuesta a la venta en una vitrina de un centro comercial en Bogotá, Colombia, 1 de diciembre, 2024. REUTERS/Luis Jaime Acosta
FOTO DE ARCHIVO. Un hombre mira ropa expuesta a la venta en una vitrina de un centro comercial en Bogotá, Colombia, 1 de diciembre, 2024. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Los mayores incrementos se concentraron en alimentos, servicios públicos, salud, restaurantes y comunicaciones. Solo en alimentos, la subida mensual fue de 1,27%, un dato sensible porque golpea el bolsillo de todos los hogares. En salud, la variación anual llegó a 7,87%, una de las más elevadas del reporte. El efecto no es menor. Cuando suben esos rubros básicos, las familias recortan otros consumos, y eso termina golpeando nuevamente al comercio. Se forma así un círculo complejo: menos capacidad de compra, menor demanda y empresarios más cautelosos.

El informe considera que este contexto respalda la decisión del Banco de la República de mantener medidas orientadas a contener la inflación. Sin embargo, también advierte tensiones en la coordinación general de la política económica y en los mensajes que recibe el mercado. “La batalla contra la inflación no es solo técnica: es, sobre todo, social. Cada punto adicional en el costo de vida erosiona el bienestar de millones de hogares”, concluyó Cabal.

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