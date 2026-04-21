Presidencia se pronunció sobre video atribuido falsamente a Telemundo, utilizado por Gustavo Petro para atacar al presidente de Ecuador: “Se sugirió al señor presidente eliminar el trino”

Petro publicó un video falso sobre acusaciones contra Daniel Noboa - crédito Andrea Puentes/Presidencia - @Presidencia_Ec/X

El lunes 20 de abril de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó en su cuenta personal de X un video falso generado con inteligencia artificial y cuya supuesta autoría era de Telemundo, en el que aparecía el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. El material vinculaba a Noboa con el narcotráfico, según confirmó la Presidencia de Colombia.

Tras la difusión, la cadena de televisión estadounidense comunicó al presidente Petro que el video fue manipulado digitalmente, señalando que “no corresponde a ninguno de nuestros noticieros, aunque intenta imitar nuestra imagen y a nuestros presentadores”.

El equipo ejecutivo informó que sugirió al mandatario colombiano eliminar el trino, que no correspondía con la realidad y presentaba alteraciones con inteligencia artificial - crédito César Carrión/Presidencia de la República

La Presidencia de Colombia aclaró que la publicación tuvo origen en un perfil administrado directamente por Petro y no a través de canales oficiales del Gobierno.

El equipo ejecutivo informó que “se sugirió al señor presidente eliminar el trino, toda vez que el mismo no correspondía con la realidad y presenta alteraciones con inteligencia artificial, puesto que el mismo fue tomado de la misma red social”. El primer mandatario aceptó la recomendación y borró el contenido.

Marta Planells, vicepresidenta de Noticias Digitales y Streaming de Noticias Telemundo, reiteró públicamente: “El video que el presidente de Colombia difundió en su cuenta de X no es real y no se corresponde con ningún reporte de Noticias Telemundo. Las imágenes están alteradas con inteligencia artificial y su contenido no es resultado del trabajo de los periodistas de Noticias Telemundo”.

Este fue uno de los mensajes que Telemundo compartió en su perfil de X, con el fin de reconvenir al presidente Gustavo Petro; que finalmente borró la publicación - crédito @Telemundo/X

Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no se han pronunciado oficialmente sobre la distribución del video falso. No obstante, el hecho implica señalamientos infundados y podría derivar en reclamos diplomáticos adicionales o eventuales acciones legales emprendidas por la cadena que informa a la comunidad hispana.

La crisis diplomática y el impacto de los contenidos manipulados con IA

La publicación de Petro podría aumentar la crisis diplomatica con Ecuador - crédito Presidencia - @Telemundo/X

La circulación del video falso ocurre mientras las relaciones entre Colombia y Ecuador atraviesan uno de sus momentos más tensos en años recientes. El 19 de abril de 2026, el presidente Daniel Noboa señaló en una entrevista tener sospechas sobre supuestos nexos de Gustavo Petro con allegados del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías, alias Fito, que lidera la banda criminal Los Choneros. El gobernante colombiano rechazó estas declaraciones, negó conocer al capo y acusó a Noboa de articularse con sectores de la oposición en Colombia.

En una reacción, el presidente Petro anunció que presentará una demanda por difamación contra su homólogo ecuatoriano a raíz de esas afirmaciones. Este episodio profundizó la crisis diplomática bilateral, que ya incluía la retirada de embajadores y la imposición de aranceles comerciales recíprocos de hasta el 100%, en medio de un clima de mutuas imputaciones sobre narcotráfico y problemas de seguridad fronteriza, según los reportes de Telemundo.

En su mensaje publicado en su cuenta de X, Gustavo Petro describió minuciosamente el despliegue de seguridad implementado durante su viaje. Subrayó que, más allá del acompañamiento del ejército ecuatoriano, también dispuso de su equipo de seguridad propio, y sugirió que todos ellos pueden “declarar bajo gravedad de juramento”. El jefe de Estado criticó que su visita a Manta haya sido interpretada como sospechosa y afirmó: “No sé si ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros. Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer”.

Respecto al alojamiento utilizado durante su estadía, Petro detalló que se trató de una cabaña de madera sencilla frente al mar, sin lujos ni ostentación, y afirmó que la prensa colombiana pudo constatar personalmente las condiciones del lugar.

En relación con el incidente protagonizado por los señalamientos de Noboa, Gustavo Petro sostuvo que tales afirmaciones no solo comprometen su imagen, sino que demandan una respuesta institucional en el ámbito judicial. El presidente colombiano aseguró: “He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”, explicitando la motivación central de su acción.