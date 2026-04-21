Ciudadana extranjera denunció a Avianca por impedirle abordar en Bogotá junto a su perro: tuvo que pagar un pasaje extra de 1.000 dólares

Este video muestra a una mujer y su perro en un aeropuerto, documentando una experiencia de viaje. La mujer exhibe signos de angustia mientras interactúa en los mostradores de check-in. Se observan empleados aeroportuarios y equipaje. Textos superpuestos refieren a dificultades con los documentos del perro, llamado Max, a pesar de que la mujer menciona tener toda la documentación requerida, incluyendo vacunas. El perro, de pelaje gris y blanco, aparece con correa y, posteriormente, dentro de una jaula transportadora de metal. Se trata de una cobertura de experiencia personal.

En redes sociales circula la denuncia de una ciudadana venezolana que relató cómo Avianca la dejó varada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá junto a su perro, Max, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos documentales para viajar desde Venezuela hacia Estados Unidos.

En su testimonio, Sylvia Alvarez detalló que la experiencia fue “la peor” que ha tenido viajando. “La misma aerolínea que me deja embarcar en Caracas y me dice que todo está bien, me dejó varada en Colombia”, reclamó Álvarez, quien sostuvo que pasó horas sin recibir respuesta ni solución y, según sus palabras, se vio obligada a comprar otro boleto por más de 1.000 dólares.

La situación, que rápidamente se viralizó gracias a las plataformas digitales, desató una oleada de solidaridad y reclamos de usuarios que vieron en el trato recibido por Alvarez un posible caso de “xenofobia”.

Muchos internautas cuestionaron abiertamente la actuación de la funcionaria de la aerolínea en Bogotá y la falta de un pronunciamiento claro por parte de Avianca.

Avianca había validado previamente toda la documentación de viaje de mascotas presentada por Sylvia Alvarez y su perro en Caracas, según la afectada - crédito Europa Press/Captura video

La usuaria explicó que durante su paso por el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, todos los papeles de Max fueron revisados minuciosamente y validados por la aerolínea. “La misma aerolínea, Avianca, revisa todos los documentos de Max uno por uno y me dicen que todo está perfecto, puedes viajar. Y nos dejaron abordar”, narró.

Según la normativa estadounidense para el ingreso de mascotas, Alvarez aseguró contar con “vacunas, incluyendo la de la rabia, el microchip, desparasitación, certificados médicos” y el formulario del CDC de Estados Unidos ya aprobado.

Además, recalcó haber acudido al INSAI, el organismo oficial en Venezuela, para certificar los documentos de Max.

Todo cambió en Bogotá, relató la denunciante, donde una funcionaria de la aerolínea le negó el abordaje aduciendo la ausencia de una “prueba serológica de rabia”, un requisito que, según Alvarez, no le exigieron en Caracas ni consideraron necesario los veterinarios y autoridades oficiales dado el historial y procedencia del animal.

El incidente dejó varada a Sylvia Alvarez en Bogotá y la obligó a incurrir en gastos adicionales superiores a USD 1.200 para reprogramar su viaje - crédito Captura video sylviadaniella/IG

La comunicadora grabó un video en Instagram donde resumió la situación: “Después de meses planificando este viaje con mi perro, todo se cayó en el aeropuerto de Bogotá. Así que si viajas con tu mascota, necesitas ver esto”.

Hasta el momento, la compañía aérea no ha respondido públicamente a las acusaciones.

La pasajera permaneció más de nueve horas atrapada en el aeropuerto sin recibir asistencia adecuada, lo que alimentó aún más las críticas en línea.

Avianca volvió a volar desde Bogotá a Caracas, luego de 3 meses sin operaciónes

El restablecimiento de la ruta aérea entre Bogotá y Caracas marca un nuevo capítulo en la relación bilateral tras la suspensión que afectó a más de mil viajeros. La reactivación responde a la resolución de los problemas de seguridad aérea que forzaron la interrupción de vuelos desde noviembre de 2025.

La aerolínea reanudó la conexión, permitiendo nuevamente la circulación de más de 1.000 viajeros con una frecuencia de coordinada semanalamente - crédito Avianca

Desde febrero de 2026, la compañía Avianca anunció que opera siete vuelos semanales en esta ruta, permitiendo la circulación diaria entre las capitales de Colombia y Venezuela.

Esto implica que la conexión directa se mantiene activa todos los días, lo que facilita tanto el intercambio comercial como los lazos personales entre los dos países.

La reanudación de la conexión aérea entre Bogotá y Caracas, después de una pausa de tres meses por motivos de seguridad aérea, permite nuevamente el tránsito fluido entre ambas capitales con una frecuencia diaria. Avianca coordina estos vuelos con el objetivo de fortalecer tanto el turismo como las relaciones comerciales y familiares entre Colombia y Venezuela.

El portavoz de Avianca explicó el alcance de la medida: “Vamos a tener siete vuelos semanales. Va a haber un vuelo de Avianca todos los días entre Bogotá y Caracas”. Esta decisión, sostuvo la compañía, busca “fortalecer la relación entre ambos países”.

Durante el anuncio, la aerolínea recordó su papel en la historia de la aviación regional. “Avianca tiene ciento seis años. De esos ciento seis años, hemos volado por sesenta años a Venezuela, entre Venezuela y Colombia”, subrayó el vocero, quien también definió a ambos territorios como “patrias hermanas”, destacando la importancia de mantenerlos conectados.