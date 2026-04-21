Reincidir en infracciones de tránsito puede dejarlo sin licencia de conducción: esto dice la ley

La acumulación de dos comparendos en menos de seis meses origina la suspensión de la licencia de conducción en Colombia, según el Código Nacional de Tránsito - crédito Ministerio de Transporte

En Colombia, la acumulación de sanciones por infracciones de tránsito puede derivar en consecuencias graves para los conductores, incluido el retiro definitivo de la licencia de conducción.

De acuerdo con la Ley 769 de 2002, comúnmente conocida como el Código Nacional de Tránsito, una persona que acumule dos comparendos en menos de seis meses es considerada reincidente y enfrenta la suspensión de su permiso para conducir.

La reincidencia demuestra, a ojos de las autoridades, un patrón de comportamiento que pone en riesgo la seguridad en las vías y puede desembocar en la cancelación permanente del derecho a manejar.

El artículo 124 de la Ley 769 de 2002 establece que la reincidencia en infracciones de tránsito genera la suspensión de la licencia por seis meses.

La reincidencia en infracciones de tránsito repercute en suspensiones que van desde seis meses hasta la cancelación definitiva del permiso para manejar - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Si el infractor repite conductas en otra oportunidad, la sanción se duplica a un año. Además, si durante el periodo de suspensión el conductor es sorprendido manejando, el documento será cancelado y solo podrá tramitar una nueva licencia después de tres años.

La consulta sobre la suspensión o cancelación del permiso puede realizarse en la plataforma oficial del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), en la que los ciudadanos pueden acceder al historial de comparendos y sanciones utilizando su número de documento de identidad.

Si el conductor reincide tras una primera suspensión, el plazo de sanción aumentará, llegando a un año sin autorización para manejar. “En caso de reincidencia, se suspenderá la licencia de conducción por un término de seis meses; en caso de una nueva reincidencia, se doblará la sanción, que será de doce meses”, dice la norma.

La reincidencia en infracciones de tránsito repercute en suspensiones que van desde seis meses hasta la cancelación definitiva del permiso para manejar - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Más allá de la reincidencia, existen causas categóricas para la cancelación inmediata del permiso para conducir. El Código Nacional de Tránsito establece como motivos la incapacidad mental o física comprobada, el fallecimiento del titular, sentencias judiciales que lo ordenen o el uso indebido del vehículo.

Además, manejar en estado de embriaguez, bajo efectos de drogas, o prestar servicio público con vehículo particular fuera de los casos permitidos, acarrea la suspensión, y su reiteración habilita la cancelación.

Cuando el conductor es hallado en circulación con una licencia que estaba suspendida, se configura una infracción agravada. Según el numeral 6 del artículo 7 de la Ley 1383 de 2010, en esta situación, el documento es cancelado de modo definitivo. El interesado deberá esperar tres años para tramitar un nuevo permiso, después de cumplir con los requisitos legales y superar exámenes teóricos, prácticos y cursos de sensibilización.

La cancelación de la licencia de conducción afecta la vida personal y laboral del sancionado. Quienes dependen del vehículo para trabajar —como repartidores, transportistas o vendedores— quedan inhabilitados temporalmemente y, en muchos casos, pierden el acceso a oportunidades económicas y laborales.

El proceso para optar de nuevo por un permiso puede ser largo y costoso. Además, conducir sin autorización durante el tiempo de suspensión o cancelación constituye un delito de fraude a resolución judicial según el artículo 26 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010.

Cada vez que una infracción es impuesta, se registra tanto en el Runt como en el Simit (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito). Las autoridades utilizan estos sistemas para monitorear la reincidencia y proceder conforme a la ley.

Las infracciones quedan registradas tanto en el Runt como en el Simit, sistemas clave para el control y monitoreo de reincidencia por parte de las autoridades - crédito @SectorMovilidad/X

La capacitación vial es parte de las sanciones; quien incumpla la asistencia obligatoria puede recibir multas económicas equivalentes a cinco salarios mínimos.

La investigación sobre reincidencia y la aplicación de sanciones corresponde a las autoridades competentes. Según la Ley 1437 de 2011, estas pueden abrir procesos disciplinarios y, si se acredita el patrón de faltas, emitir resoluciones firmes de suspensión o cancelación.

El respeto a las normas de tránsito y una conducción responsable son las estrategias fundamentales para evitar la suspensión o cancelación de la licencia de conducción. Revisar periódicamente el historial en el Runt, cumplir con los cursos obligatorios y evitar conductas de riesgo —como manejar bajo los efectos del alcohol o exceder límites de velocidad— previenen sanciones severas.

El Código Nacional de Tránsito subraya que la pérdida del permiso no es una medida arbitraria, sino la consecuencia de un historial reiterado de incumplimiento normativo orientado a proteger la seguridad vial de todos.