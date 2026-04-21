Colombia

La cantante Juliana Velásquez dedicó emotivo mensaje a Karol G tras su presentación en Coachella 2026: “Brillaste como una estrella”

La artista bogotana estuvo entre los asistentes al espectáculo que ofreció la paisa en el escenario principal, que por primera vez vio a una mujer latina formar parte de los ‘headliners’ del evento

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La cantautora colombiana Juliana respondió de manera particular a la polémica que provocó "+57", de Karol G - crédito @julianaaa y @karolg/Instagram
La cantautora colombiana Juliana estuvo en la presentación de Karol G en Coachella - crédito @julianaaa y @karolg/Instagram

Juliana Velásquez se ha ganado un espacio en el corazón de sus seguidores gracias a su talento para la música, cargado de letras inspiradoras y que ponen a más de uno a latirle el corazón de todas las maneras posibles al conectarse con sus canciones en cada nueva entrega que realiza.

La joven, que inició en el mundo de la actuación cuando apenas era una niña, también ha resaltado por la promoción constante del empoderamieto femenino a través de sus trabajos discográficos así como lo hace con su pódcast Flores de Primavera.

Más allá de todos estos logros, la colombiana sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir un carrete de fotografías en su Instagram. Esta publicación estuvo dedicada por completo a la presentación de la Bichota en el escenario principal de Coachella en su segunda noche.

Karol G - Coachella
Juliana Velásquez vio en primera fila el 'show' de Karol G en Coachella - crédito @julianaaa/IG

La artista eligió un atuendo para ese día al mejor estilo del álbum Tropicoqueta, compuesto por un pantalón cargo en color negro, un crop top que dejaba al descubierto su figura y con el nombre al frente que decía “Colombia”. Como accesorio llevó un sombrero de color vino para portegerse del sol del inclemente desierto de Indio, California.

Más allá del outfit, lo que llamó la atención en la publicación de la colombiana fue el emotivo mensaje que dedicó a Carolina -nombre de pila de Karol G-, destacando que su show quedará para la historia del festival.

Juliana Velásquez rinde homenaje a Karol G en Coachella

Velásquez expresó su admiración por el espectáculo ofrecido. En sus palabras, la noche fue “de los momentos más inspiradores y de más merecimiento” que haya presenciado, destacando la emoción de ver a una compatriota alcanzar un logro tan significativo a nivel internacional.

Karol G - Coachella - Bichota
Juliana Velásquez estuvo entre el público de Coachella y dedicó una palabras a Karol G en sus redes - crédito @julianaaa/IG

En el mensaje, la intérprete de El AchanTAdo también agradeció a la paisa por “demostrarle al mundo la magia que lleva nuestra tierra por dentro” y por “recordarnos que las latinas y mujeres unidas somos realmente la fuerza más poderosa que existe”.

La artista cerró su dedicatoria subrayando que la actuación de Karol G fue un verdadero ejemplo de grandeza y orgullo para Colombia.

Quienes se preguntan por qué este evento resultó tan relevante para Juliana, encuentran la respuesta en el propio testimonio de la cantante: presenciar el espectáculo de Karol G representó un punto de inspiración personal y colectiva, marcando un hito tanto para la música como para la identidad colombiana en el escenario global.

La velada, según narró Velásquez, no solo tuvo repercusión en la industria musical, sino que se convirtió en una experiencia transformadora para quienes valoran el poder de la representación femenina y el orgullo nacional.

Uno de los 'looks' más discutidos fue el de la cantante y actriz Juliana Velásquez - crédito @julianaaa / IG
La joven aseguró que el 'show' de Karol G servirá para reafirmar la identidad colombiana - crédito @julianaaa / IG

Así, la joven artista reafirma su compromiso con el empoderamiento y la visibilización de las voces femeninas, celebrando el éxito de una compatriota que, en sus palabras, “brilló como una estrella”.

Los comentarios por las declaraciones de Juliana fueron bien recibidos entre sus seguidores, que dejaron mensajes como: “Esa colombiana es otra cosaaaa”; “Un día de estos, como le pasó a ella, te va a tocar a vos, decrétalo querida”; “Juli tu también nos haces sentir orgullosos de ser colombiano”, entre otros.

Esta no es la primera vez que la colombiana resalta el orgullo colombiano en sus redes sociales, pues un gesto que tuvo con un acordeonero colombiano en Nueva York que fue atacado por un usuario del sistema.

Antes de la presentación, Juliana recordó el episodio que vivió Portela: “Hace unos meses me salió un video deun colombiano muy valiente, un gran artista en nuestra tierra, aquí en Nueva York, al que alguien le partió su micrófono porque no lo quería oír cantar. Y hoy, que también estoy en Nueva York y gracias a la música, vamos a cantar esta con él. ¡Viva Colombia!”.

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