Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Nacional sobre Bucaramanga y la victoria del Once Caldas

El 20 de abril de 2026, la fecha 17 de la Liga BetPlay terminó con los duelos entre Once Caldas e Internacional de Bogotá, y el partido entre Atlético Nacional y Bucaramanga.
Con la victoria a primera hora del cuadro de Manizales, y de una nueva victoria para el verde, los clasificados a las finales del fútbol colombiano ya se comienzan a conocer con la presencia del Deportivo Pasto, Junior y Tolima en los mismos.
Por otra parte, América de Cali quedó cerca de clasificar al grupo de los 8 después de vencer a Millonarios.
A primera hora, en el estadio Palogrande, Once Caldas derrotó por 2-1 a Inter de Bogotá con los goles de Luis Sánchez y Mateo Zuleta, resultado que permitió al Blanco llegar a los 29 puntos con 7 victorias.
Por su parte, el líder Atlético Nacional llegó a la línea de 40 puntos tras vencer a Atlético Bucaramanga con los goles de Andrés Felipe Román y Marlos Moreno, y aseguró ser cabeza de serie en las finales del fútbol colombiano.
A continuación, así quedó la tabla de posiciones
- Atlético Nacional: 40 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22)
- Deportivo Pasto: 34 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
- Junior: 31 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
- Tolima: 30 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
- Once Caldas: 29 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
- América de Cali: 27 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
- Inter Bogotá: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
- Independiente Santa Fe: 24 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
- Deportivo Cali: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
- Atlético Bucaramanga: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
- Millonarios: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
- Águilas Doradas: 21 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
- Llaneros: 21 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
- Independiente Medellín: 20 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
- Fortaleza: 19 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
- Cúcuta: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
- Alianza: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
- Boyacá Chicó: 14 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
- Jaguares de Córdoba: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -15)
- Pereira: 7 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -17)