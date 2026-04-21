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Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Nacional sobre Bucaramanga y la victoria del Once Caldas

El cuadro Verdolaga aseguró el liderato del fútbol colombiano, y espera ser cabeza de serie en las finales del campeonato, mientras que el Blanco Blanco se aseguró la clasificación

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El cuadro dirigido por Diego Arias derrotó a Atlético Bucaramanga, y se consolidó como el líder del fútbol colombiano-crédito @nacionaloficial/X
El cuadro dirigido por Diego Arias derrotó a Atlético Bucaramanga, y se consolidó como el líder del fútbol colombiano-crédito @nacionaloficial/X

El 20 de abril de 2026, la fecha 17 de la Liga BetPlay terminó con los duelos entre Once Caldas e Internacional de Bogotá, y el partido entre Atlético Nacional y Bucaramanga.

Con la victoria a primera hora del cuadro de Manizales, y de una nueva victoria para el verde, los clasificados a las finales del fútbol colombiano ya se comienzan a conocer con la presencia del Deportivo Pasto, Junior y Tolima en los mismos.

Por otra parte, América de Cali quedó cerca de clasificar al grupo de los 8 después de vencer a Millonarios.

El "Verdolaga" se consolidó como cabeza de serie en las finales de la Liga BetPlay-crédito @nacionaloficial/X
El "Verdolaga" se consolidó como cabeza de serie en las finales de la Liga BetPlay-crédito @nacionaloficial/X

A primera hora, en el estadio Palogrande, Once Caldas derrotó por 2-1 a Inter de Bogotá con los goles de Luis Sánchez y Mateo Zuleta, resultado que permitió al Blanco llegar a los 29 puntos con 7 victorias.

Por su parte, el líder Atlético Nacional llegó a la línea de 40 puntos tras vencer a Atlético Bucaramanga con los goles de Andrés Felipe Román y Marlos Moreno, y aseguró ser cabeza de serie en las finales del fútbol colombiano.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones

  1. Atlético Nacional: 40 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22)
  2. Deportivo Pasto: 34 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  3. Junior: 31 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  4. Tolima: 30 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
  5. Once Caldas: 29 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  6. América de Cali: 27 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  7. Inter Bogotá: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  8. Independiente Santa Fe: 24 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  9. Deportivo Cali: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  10. Atlético Bucaramanga: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  11. Millonarios: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  12. Águilas Doradas: 21 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  13. Llaneros: 21 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  14. Independiente Medellín: 20 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  15. Fortaleza: 19 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  16. Cúcuta: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  17. Alianza: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  18. Boyacá Chicó: 14 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  19. Jaguares de Córdoba: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -15)
  20. Pereira: 7 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -17)

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