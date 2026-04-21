Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Nacional sobre Bucaramanga y la victoria del Once Caldas

El cuadro dirigido por Diego Arias derrotó a Atlético Bucaramanga, y se consolidó como el líder del fútbol colombiano-crédito @nacionaloficial/X

El 20 de abril de 2026, la fecha 17 de la Liga BetPlay terminó con los duelos entre Once Caldas e Internacional de Bogotá, y el partido entre Atlético Nacional y Bucaramanga.

Con la victoria a primera hora del cuadro de Manizales, y de una nueva victoria para el verde, los clasificados a las finales del fútbol colombiano ya se comienzan a conocer con la presencia del Deportivo Pasto, Junior y Tolima en los mismos.

Por otra parte, América de Cali quedó cerca de clasificar al grupo de los 8 después de vencer a Millonarios.

El "Verdolaga" se consolidó como cabeza de serie en las finales de la Liga BetPlay-crédito @nacionaloficial/X

A primera hora, en el estadio Palogrande, Once Caldas derrotó por 2-1 a Inter de Bogotá con los goles de Luis Sánchez y Mateo Zuleta, resultado que permitió al Blanco llegar a los 29 puntos con 7 victorias.

Por su parte, el líder Atlético Nacional llegó a la línea de 40 puntos tras vencer a Atlético Bucaramanga con los goles de Andrés Felipe Román y Marlos Moreno, y aseguró ser cabeza de serie en las finales del fútbol colombiano.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones

Atlético Nacional: 40 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22) Deportivo Pasto: 34 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Junior: 31 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Tolima: 30 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +12) Once Caldas: 29 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8) América de Cali: 27 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Inter Bogotá: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Independiente Santa Fe: 24 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Deportivo Cali: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Atlético Bucaramanga: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Millonarios: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Águilas Doradas: 21 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Llaneros: 21 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Independiente Medellín: 20 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Fortaleza: 19 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Cúcuta: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Alianza: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Boyacá Chicó: 14 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Jaguares de Córdoba: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -15) Pereira: 7 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -17)