Gustavo Petro respondió a la carta del gerente del Banco de la República en la que rechazó un foro del Gobierno: “Le huye al debate”

El pronunciamiento de Petro se produjo luego de que el gerente del Banco de la República rechazara asistir a un evento sobre política monetaria, argumentando que el ambiente político no era propicio para el diálogo y expresando inquietud por las críticas del Ejecutivo a la entidad - crédito Lina Guasca/Colprensa/Luisa González/REUTERS/

El presidente Gustavo Petro se refirió públicamente a la carta enviada por Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, quien decidió no asistir al foro convocado por el Ministerio de Hacienda sobre ‘La política monetaria en un contexto progresista’.

El mandatario colombiano expresó: “Le huye al debate y a tener nuevos conocimientos de acuerdo a la experiencia global”.

El intercambio se produce después de que Villar remitiera una comunicación al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que manifestó su decisión de no participar en el evento.

En el documento, fechado el 17 de abril de 2026, Villar sostuvo: “Debo excusarme de participar en este evento debido a consideraciones sobre su oportunidad y el contexto en que se realiza”.

La carta enviada por el gerente del Banco de la República marca un nuevo punto de choque con el Gobierno en medio del debate por la política monetaria - crédito Banco de la República

En respuesta, Gustavo Petro criticó la postura del gerente y la calificó como evasiva. Afirmó: “Viven en un burbuja ideológica que hace tiempo se deshizo en el mundo”.

El presidente cuestionó la disposición de la directiva del banco para abrirse a nuevas perspectivas y sostuvo: “A esto se le llama fobia al conocimiento. No leer ni escuchar lo que le pueda dañar la forma cómoda de pensar y por eso no saben que están equivocados”.

El presidente Petro también hizo referencia al rechazo del debate académico, evocando un episodio histórico: “¡Que muera la inteligencia! Gritaban en la universidad de Salamanca cuando el filósofo Unamuno no quiso ponerle una medalla al asesino general Astrey amigo de Franco”.

Gustavo Petro criticó la postura del gerente y la calificó como evasiva - crédito @petrogustavo/X

Detalles de la carta

La carta de Villar incluyó una referencia al deterioro en la relación entre el Gobierno y el Banco Central. Recordó que, desde el Ejecutivo, se ha cuestionado la legitimidad de la Junta Directiva de la entidad cuando sus decisiones difieren de las expectativas oficiales.

Al respecto, afirmó: “La posibilidad que tienen los miembros de la Junta Directiva de diferir del gobierno es precisamente la que define la autonomía consagrada en la Constitución de 1991”.

Villar también defendió la independencia de la entidad frente a las críticas sobre el manejo de la política monetaria y las acusaciones de que sus decisiones favorecen intereses particulares. En su carta, respondió: “Se trata de una acusación infundada y abiertamente contraria a la verdad”. Agregó que estos señalamientos “hace difícil mantener el diálogo fluido”.

En cuanto al objetivo del banco central, Villar argumentó que el control de la inflación constituye una práctica generalizada a nivel internacional. Explicó que “existe consenso entre los banqueros centrales de las principales economías del mundo en que mantener la inflación en niveles bajos y estables es conveniente para facilitar y estimular el crecimiento económico y el empleo”.

Sobre las posibles consecuencias de flexibilizar la política monetaria, Villar advirtió que “en períodos más cortos una política monetaria más laxa (…) puede acelerar temporalmente el crecimiento (…) pero generando posteriormente, al cabo de 12 o 18 meses, aumentos en la inflación”.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República; Germán Ávila, ministro de Hacienda - crédito Luis González/REUTERS

El gerente del Banco de la República también señaló que el ambiente político en torno al foro influyó en su decisión. Dijo que varios miembros de la entidad no consideraron oportuno asistir, debido a “ataques injustificados y descalificaciones por parte del gobierno”. Añadió que preferiría participar en debates “con posterioridad a las elecciones para evitar la percepción de que se trata de un evento asociado a ellas”.

La carta de Villar concluyó con un recordatorio institucional. Señaló que el ministro de Hacienda debe asistir a las reuniones de la Junta Directiva del Banco de la República y expresó que existe “incertidumbre” sobre su presencia en las sesiones, calificando esa asistencia como “una obligación ineludible”.

El episodio refleja la tensión actual entre el Gobierno y el Banco de la República en torno al manejo de la política monetaria, la autonomía institucional y la disposición al debate sobre modelos económicos.