Colombia

Secretaría de Educación de Bogotá se pronunció tras la muerte de una estudiante en la Universidad Sergio Arboleda

Organismos de emergencia respondieron en el campus, mientras se mantiene el acompañamiento a la comunidad educativa

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Universidad Sergio Arboleda
El campus fue desalojado después de que una estudiante de primer semestre sufriera una caída mortal desde un piso elevado, lo que llevó a una respuesta inmediata y medidas institucionales de acompañamiento emocional - crédito Universidad Sergio Arboleda

Una estudiante de primer semestre falleció tras caer desde el sexto piso de un edificio en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá la tarde del 20 de abril de 2026, minutos antes de las 4:00 p. m., lo que provocó la suspensión de todas las clases y la activación de los protocolos de emergencia.

La tragedia causó conmoción en la comunidad académica y llevó a una reacción institucional inmediata, con cierre temporal y acompañamiento emocional para estudiantes, docentes y personal administrativo en la sede norte de la institución.

Por su parte, la secretaria de Educación de Bogotá, Juliana Rubiano, manifestó su solidaridad a la familia de la estudiante y a la comunidad académica con un mensaje público: “Desde la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá enviamos un abrazo a su familia y amigos en este difícil momento. Toda nuestra solidaridad con ellos y la comunidad educativa de la Universidad Sergio Arboleda”, señaló Rubiano, según recogió El Tiempo.

Por parte de la universidad, se ha informado que estas acciones continuarán durante la jornada de luto y los próximos días mientras avanza la investigación y se mantiene la cobertura de apoyo.

Sobre la caída de la estudiante

Según testigos presenciales del hecho, una vez ocurrido el suceso, los organismos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para brindar atención médica.

La Universidad Sergio Arboleda suspendió clases y decretó luto académico, extendiendo la cancelación de actividades tras la tragedia - crédito Universidad Sergio Arboleda
La Universidad Sergio Arboleda suspendió clases y decretó luto académico, extendiendo la cancelación de actividades tras la tragedia - crédito Universidad Sergio Arboleda

En redes sociales recalcaron el fuerte estruendo que provocó la caída de la joven, mismo que fue escuchado en distintas zonas del campus, generando pánico, gritos y desconcierto entre estudiantes y trabajadores.

Las autoridades universitarias decretaron luto institucional y suspendieron todas las actividades académicas y administrativas previstas para el martes 21 de abril.

La universidad comunicó su disposición total para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación, mientras se mantienen activos los protocolos de acompañamiento emocional y la vigilancia en la seguridad del campus.

Hasta el momento, no se han publicado detalles que aclaren la causa específica de la caída. Las diligencias e indagaciones de las autoridades seguirán para determinar con precisión lo ocurrido, de acuerdo con la información oficial reseñada por la prensa.

Otro luto para las universidades de Bogotá: la muerte del exrector de la Nacional, Víctor Manuel Moncayo

El presidente Gustavo Petro lamentó públicamente el fallecimiento de Víctor Manuel Moncayo, exrector de la Universidad Nacional de Colombia, destacando su papel como referente del pensamiento crítico y subrayando la vigencia de su legado en la defensa de la educación pública y la autonomía universitaria.

Gustavo Petro - crédito Luisa González/REUTERS/@ricardomorenoII/X
Gustavo Petro - crédito Luisa González/REUTERS/@ricardomorenoII/X

El pronunciamiento presidencial, que trazó una línea divisoria explícita entre la perspectiva económica de Moncayo y la de la actual junta directiva del Banco de la República, abriendo nuevamente el debate sobre el rumbo de la política monetaria en el país, se realizó el 19 de abril del 2026.

El pensamiento de Víctor Manuel Moncayo frente a la política económica y educativa en Colombia

En sus declaraciones, Petro afirmó que Moncayo fue “un economista de diferente pensamiento al que domina la junta directiva del Banco de la República y la prensa tradicional en general”.

El presidente lo describió como “gran exponente de la economía política científica y del pensamiento filosófico de Antonio Negri”, atribuyéndole una influencia destacada tanto en la discusión académica como en el debate público sobre la democracia y la educación en Colombia.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por el viceministro de Educación, Ricardo Moreno Patiño, quien enfatizó la condición de Moncayo como “un intelectual clave del pensamiento crítico de nuestro país”.

Moreno destacó su recorrido institucional y académico, y subrayó, en sus palabras, el profesor “nos deja un legado en la defensa de la educación pública, de una praxis universitaria profundamente democrática y coherente con el espíritu de la autonomía”.

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