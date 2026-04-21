Carolina Gaitán, de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’, describió el impacto emocional que le dejó el ataque a la producción en Bogotá

La actriz de 'Sin senos sí hay paraíso' recordó un episodio que la marcó luego de la tragedia en el set - crédito @lagaita/IG

El reciente hecho de violencia ocurrido durante las grabaciones de Sin senos sí hay paraíso 4 ha dejado una profunda huella emocional en el elenco y el equipo técnico, una de esas la actriz Carolina Gaitán, que interpreta a Catalina ‘La pequeña’.

A través de sus redes sociales, la también cantante compartió abiertamente el impacto que ha sufrido tras la pérdida de dos compañeros de la producción.

La actriz relató el dolor personal que le provocó la tragedia, la cual obligó a suspender las grabaciones de la serie. En un mensaje difundido en sus redes sociales, reconoció que el episodio reabrió una herida de su pasado: la muerte repentina de su hermano. Además, señaló que fue en los estudios de la productora donde se realizaban las grabaciones cuando recibió la noticia del fallecimiento de su familiar, lo que intensificó sus recuerdos en estos días.

Josué Cubillos García fue el joven que atacó con un arma blanca al equipo de rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito @Colombiaoscura/X

El sector audiovisual colombiano respondió de inmediato al hecho. La Mesa de Gremios del Sector Audiovisual pidió la suspensión de las grabaciones y solicitó apoyo psicológico para quienes fueron testigos y asistencia legal para los miembros del equipo que permanecen detenidos.

En un video difundido este lunes 20 de abril de 2026, Gaitán confesó: “Cuando pasa esto, cuando una persona cercana se va de un momento a otro, siempre me recuerda por supuesto a la partida repentina de mi hermano en un accidente. Y hoy era muy loco porque en los estudios de TIS fue donde me contaron que mi hermano había muerto. Como que me traía muchos flashbacks muy fuertes”, relató.

El vínculo personal de Carolina Gaitán con las víctimas

Gaitán mantenía una relación cercana con Nicolás, uno de los miembros del equipo de producción fallecidos.

En redes sociales, la actriz le dedicó unas palabras emotivas: “El más guapo, dulce, el de la sonrisa hermosa. Nico bello, no caigo en que esto pasó… Mucho dolor de patria, mucho dolor. Abrazo tu alma y abrazo a toda tu familia”.

Carolina Gaitán dedicó unas nuevas palabras para el joven que perdió la vida en las grabaciones de 'Sin senos sí hay paraíso 4' - crédito @lagaita/IG

El dolor que expresa la actriz refleja el ambiente de duelo que atraviesa actualmente la producción de la serie.

Así fue el ataque a la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales sobre el ataque ocurrido durante la producción de Sin senos sí hay paraíso revelan momentos de alta tensión.

En el video se aprecia cómo Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor de 45 años, es sorprendido por un joven vestido con chaqueta negra y gorra roja.

El registro visual muestra que el agresor pasó junto a Benavides, avanzó unos pasos y, de forma repentina, regresó para atacarlo. La agresión, dirigida al cuello de la víctima, provocó una herida mortal y generó una reacción inmediata en el equipo de producción, quienes intentaron intervenir tras el ataque inicial.

La secuencia de los hechos quedó grabada y ya está bajo análisis de las autoridades, que buscan esclarecer los motivos detrás de este triple asesinato. La policía identificó al atacante como Josué Cubillos García, de 24 años.

Las víctimas del ataque con arma blanca blanca en medio de rodaje en Bogotá serán veladas en la localidad de Teusaquillo - crédito Instagram

Luego de herir al conductor, Cubillos fue confrontado por miembros del equipo técnico y personal de vigilancia, entre ellos Nicolás Francisco Perdomo.

Durante el enfrentamiento, Cubillos utilizó nuevamente el arma blanca. Según información conocida, Perdomo recibió una herida grave en el tórax, la cual resultó fatal minutos después. El hecho ha conmocionado a quienes presenciaron la escena, mientras los investigadores descartan la hipótesis de robo.

El informe de la Policía Metropolitana de Bogotá atribuyó el ataque a un trastorno mental diagnosticado en el agresor. Las autoridades enfatizaron que la evidencia recopilada apunta a un episodio violento no vinculado a móviles económicos, sino a la condición psiquiátrica del responsable.