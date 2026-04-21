Asobancaria se metió en la polémica y defendió la independencia del Banco de la República frente al Gobierno: “No se debe contaminar”

Jonathan Malagón respaldó al gerente del Banco de la República en medio de la polémica con el Gobierno.- crédito @JoMalagon/X /VisualesIA

La tensión entre el gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República sumó una nueva voz. El presidente de la Asobancaria, Jonathan Malagón, se pronunció sobre la controversia y respaldó públicamente la postura del gerente del banco central, Leonardo Villar.

Durante una rueda de prensa, Malagón se refirió directamente a la carta enviada por Villar al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que el gerente rechazó participar en un foro del Gobierno y defendió la autonomía del Banco. Sobre ese punto, el dirigente gremial fue claro: “Respaldamos cada una de las palabras del gerente de la República”.

El contexto es clave. En los últimos días se ha intensificado el choque entre el Ejecutivo y el Banco de la República por decisiones como el manejo de las tasas de interés, que hoy se ubican en 11,25%, y por el debate sobre la inflación. Mientras el Gobierno ha insistido en bajar esas tasas para impulsar la economía, el Banco ha optado por mantener una postura enfocada en controlar el aumento de precios.

Frente a esta situación, Malagón planteó que el Gobierno tiene todo el derecho de abrir espacios de discusión. “Nosotros creemos que el gobierno puede hacer los foros que quiera, para sentarse a reflexionar y plantear puntos de vista. Todas las conversaciones son válidas”, dijo.

El presidente de Asobancaria aseguró que el debate impulsado por el Gobierno tiene un componente político- crédito Asobancaria

Sin embargo, marcó un límite claro entre el debate y la función del Banco de la República. Según explicó, llevar al banco central a ese tipo de escenarios puede desviar su papel principal. En sus palabras: “Poner el banco central en un foro con esa ideología, es una discusión política más que técnica a unas semanas de las elecciones”.

En términos sencillos, lo que plantea es que el Banco de la República debe tomar decisiones basadas en datos económicos, no en discusiones políticas o en el ambiente electoral. Esto es importante porque sus decisiones afectan directamente cosas cotidianas como los créditos, los intereses de las tarjetas y el costo de vida.

Malagón insistió en que la independencia del banco central no es un detalle menor, sino una regla básica del funcionamiento económico. “La independencia del banco central va en el respeto de las decisiones y no se debe contaminar del escenario político”, afirmó.

Las declaraciones de Malagón se dan en medio del choque entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República por las tasas de interés - crédito Luis González/REUTERS

El Banco de la República funciona como una especie de árbitro. Su tarea es evitar que los precios se disparen y que el dinero pierda valor. Si ese árbitro empieza a tomar decisiones pensando en política o en elecciones, pierde su función.

El presidente de Asobancaria fue más allá y explicó qué pasaría si esa independencia no se respeta. “Por eso es independiente, de lo contrario estaría trabajando para un gobierno de turno”, señaló.

Ese punto conecta directamente con lo que ha venido diciendo el gerente del Banco en su carta. Allí, Villar defendió que la Junta Directiva puede tomar decisiones distintas a las del Gobierno precisamente porque así lo establece la Constitución de 1991.

El respaldo del sector financiero al Banco de la República se suma a la tensión institucional por el manejo de la política monetaria - crédito Reuters

La discusión no es menor. Las decisiones del Banco, como subir o bajar tasas, tienen efectos concretos. Por ejemplo, una tasa de 11,25% hace más costosos los créditos, lo que reduce el consumo, pero también ayuda a frenar el aumento de los precios. Por el contrario, tasas más bajas facilitan el acceso al crédito, pero pueden generar presiones inflacionarias en el corto plazo.

En este escenario, las palabras de Malagón refuerzan una posición: la de mantener separados los espacios políticos de las decisiones técnicas. Aunque reconoce la validez del debate promovido por el Gobierno, insiste en que el rol del Banco no debe mezclarse con ese tipo de discusiones.

Así, la intervención del presidente de Asobancaria se suma a un momento de alta tensión institucional. La carta del gerente, el rechazo al foro y ahora el respaldo del sector financiero muestran que el debate sobre quién define el rumbo económico del país sigue abierto y con posiciones claramente enfrentadas.