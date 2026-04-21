Colombia

Alejandro Riaño reveló por qué decidió divorciarse de ‘Mari’ Manotas, la madre de sus hijos: “Todo estaba muy roto”

El comediante colombiano abrió su corazón en una entrevista, contando cómo surgió el distanciamiento con la madre de sus hijos y la noticia que cambió los planes en pleno proceso de ruptura

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Alejandro Riaño se sincera sobre su divorcio y revela el giro inesperado que marcó su historia con María Alejandra Manotas - crédito @alejandroria/IG
Alejandro Riaño se sincera sobre su divorcio y revela el giro inesperado que marcó su historia con María Alejandra Manotas - crédito @alejandroria/IG

El comediante colombiano Alejandro Riaño volvió a dar de qué hablar tras revelar detalles inéditos sobre el final de su matrimonio con María Alejandra Manotas, así como sobre una relación posterior que, según confesó, terminó de manera abrupta y sin posibilidad de reconciliación.

En entrevista con la periodista Vanessa de la Torre, Riaño hizo un recuento de cómo se fue deteriorando su relación con la madre de sus hijos, dejando claro que, aunque hoy mantienen una buena comunicación, el desgaste emocional venía desde tiempo atrás.

“Tenemos una buena relación. Como todo, hay cosas en las que estamos y no estamos de acuerdo y siempre lo hablamos”, afirmó el humorista, al referirse al vínculo actual que conserva con su expareja.

Durante la conversación Riaño explicó que el punto de quiebre no fue repentino, sino el resultado de un distanciamiento progresivo que se hizo más evidente durante la pandemia. Según relató, ambos llegaron a sentirse más como amigos que como pareja.

Alejandro Riaño reveló por qué frenó entrevistas con políticos: el miedo por su familia cambió su vida y su concepto de éxito - crédito alejandroria/IG
El comediante Alejandro Riaño habla sobre el proceso de separación con María Alejandra Manotas - crédito alejandroria/IG

Éramos yo creo que al final ya éramos muy muy amigos, no pasaba nada realmente. Y no pasaba nada”, confesó.

El momento decisivo ocurrió cuando, pese a convivir bajo el mismo techo durante el confinamiento por la pandemia del covid-19 en 2020, sintieron la necesidad de “citarse” para hablar, lo que evidenciaba la desconexión.

“Imagínate cómo estábamos que decíamos: ‘Podemos hablar esta noche’ y estábamos encerrados en la misma casa… ‘Sí, veámonos a las 8, en el cuarto’”, recordó entre risas.

En medio de ese contexto, el comediante también atravesaba una carga emocional fuerte tras la experiencia que vivió cuando estuvo apoyando en Providencia, luego del paso del huracán, lo que influyó en su percepción de la relación.

Yo siento que estamos muy desconectados… estamos en otros momentos de la vida y pues yo creo que lo mejor es separarnos”, le dijo a Manotas en una conversación, según reveló.

Mari Manotas contó por qué terminó su relación y lanzó indirecta a Feid: “Prefiero reírme para no llorar” - crédito @marimanotas/IG
La relación entre Alejandro Riaño y María Alejandra Manotas terminó tras un largo proceso de distanciamiento - crédito @marimanotas/IG

El embarazo que cambió el rumbo entre Alejandro Riaño y Mari Manotas

Ese intento de separación dio un giro inesperado cuando ella le reveló que estaba embarazada. En ese instante, Alejandro le había confesado que sentía la necesidad de tomar caminos separados.

Mierda, yo te iba a decir que estaba embarazada”, le respondió Manotas, a lo que él reaccionó con sorpresa: “¡No!”.

Riaño relató que, tras ese momento, decidieron intentar continuar juntos: “Lloramos, nos abrazamos y dije: ‘Bueno, intentémoslo, ¿no? Pues no pasa nada. Juepucha, es un sentimiento, podemos pasar esto. Sigamos’”. Pero la situación se volvió aún más compleja días después, cuando inicialmente pensaron que el embarazo no continuaría, hasta descubrir que en realidad esperaban gemelos.

A los 15 días volvió y me dijo: ‘No hay bebé’, que hay un video que ella subió y dijo: ‘No hay bebé’ Y yo: ‘juepucha, qué bien’, pero me dice: ‘No hay uno, hay dos’... Entonces hay una parte donde yo le digo: ‘¿qué vamos a hacer? a ver, dos’ y pues nos estábamos separando, entonces le dije, ‘¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo así que hay dos?’ Ese video fue muy chistosa mi reacción. Yo no sabía que me estaban grabando. Entonces, lo intentamos“, recordó el comediante.

Pese a ese nuevo comienzo, el comediante admitió que la relación ya estaba muy deteriorada y que los intentos por reconstruirla no lograron sostenerse en el tiempo.

Alejandro Riaño y Marialejandra Manotas
La confesión de Alejandro Riaño: así fue el duro proceso detrás del fin de su matrimonio y su nueva relación fallida - redes sociales

“Ya todo estaba como muy roto… después de eso pues peor”, aseguró.

Con el paso de los meses y tras el nacimiento de sus hijos, la relación terminó por desgastarse completamente. Riaño contó que, tras varios intentos, entendió que no había vuelta atrás. El proceso, según explicó, duró cerca de dos años en los que intentaron continuar, pero finalmente tomaron la decisión de separarse.

“Después estaba grabando como una serie, estaba dirigiendo una serie y nada, como que llegué de Cali, me quedé dormido después de dirigir y me dijo: “Ah, ahora te quedaste dormido” Y estaba muy cansado y le dije, “Oye, ya, sí, ya esto no va para ningún lado’”, reveló el comediante.

La relación posterior de Alejandro Riño que terminó mal

Tras su divorcio, Riaño también habló de una relación sentimental que tuvo después y que, a diferencia de la anterior, no terminó en buenos términos.

Esa relación no fue tan chévere”, afirmó.

El comediante confesó que decidió cortar de raíz el vínculo, incluso bloqueando a la persona y evitando cualquier tipo de contacto: “Yo bloqueé y bloqueé, me desaparezco y es nunca más”, relató.

Alejandro Riaño explica por qué Giovanny Ayala no volverá a The Juanpis González live show - crédito @alejandroria/IG
Una nueva relación sentimental de Alejandro Riaño terminó sin reconciliación posible tras su divorcio - crédito @alejandroria/IG

Además, reveló que envió un mensaje definitivo para cerrar el ciclo: “Esa relación no fue tan chévere. Yo bloqueé y yo bloqueo, me desaparezco y es nunca más. Mandé un mensaje donde dije: ‘No te quiero volver a ver en mi vida’. Fue un mensaje un poco largo de muchas semanas de pensar y escribir... Yo supe todo lo que pasaba en esa relación”, contó.

Aunque posteriormente recibió una respuesta explicativa, Riaño dejó claro que no le interesaba profundizar en lo ocurrido: “Nunca hablé de eso, pero gracias por contarme… creo que además no tiene sentido hablar de cosas que no importan”, concluyó.

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