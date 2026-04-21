Gustavo Petro reveló su candidato favorito para ganar la Presidencia en Argentina: “Tomará su rumbo progresista”

El presidnete Petro habló sobre las elecciones en Argentina - crédito Europa Press

El apoyo electoral al presidente argentino Javier Milei se redujo de modo sostenido en los últimos meses, según una encuesta realizada por la consultora QSocial, que midió la intención de voto presidencial en marzo de 2026.

El retroceso, que llevó a Milei del 45% de preferencias en diciembre de 2025 al 29% en el mismo periodo, reconfigura la competencia política en las próximas elecciones legislativas y evidencia un cambio en las tendencias que dominaron el escenario tras la asunción del actual presidente.

La caída no fue inmediata, sino que exhibió una progresión que abarca varios meses. Conforme a QSocial, en octubre de 2025 Milei había logrado un 35% de intención de voto. En noviembre, ese porcentaje subió a 40% y en diciembre alcanzó el punto más alto registrado: 45%. A partir de enero de 2026, se inició un descenso sin interrupciones: un 45% en enero, 36% en febrero y el piso de 29% en marzo. Este descenso de 16 puntos porcentuales en solo cuatro meses marca el período de mayor contracción electoral para el oficialismo en su mandato.

En el mismo relevamiento, Axel Kicillof se consolidó como principal alternativa opositora, llegando al 25% de intención de voto en el último sondeo. Si bien en enero había alcanzado el 30% y luego retrocedió levemente, su posicionamiento como figura del kirchnerismo lo sostuvo por encima de otros contendientes. Más alejado, Juan Schiaretti registró un repunte al alcanzar un 12% en marzo, recuperando el nivel que tenía en octubre de 2025. En tanto, Myriam Bregman mostró un leve avance, situándose en el 6%.

Las encuestas consideran que Javier Milei y Axel Kicillof lideran la intención de voto - crédito @petrogustavo/X

Con respecto a los resultados, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para vaticinar el nuevo político que arribará a la Casa Rosada. Según su criterio, Kicillof, candidato de izquierda que va segundo en las encuestas.

“Kicillof será seguramente presidente de la Argentina y tomará su rumbo progresista”, escribió en su cuenta de X.

Gustavo Petro comparó la inflación en Colombia y Argentina para criticar el alza en las tasas de interés

Durante la cumbre en Chile, Gustavo Petro arremetió contra el Foro Económico Mundial, cuestionando su legitimidad tras dar protagonismo a Javier Milei - crédito Presidencia - Bloomberg

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, utilizó el reciente repunte de la inflación en Argentina para reabrir el debate sobre las causas profundas del aumento de precios en la región y la eficacia de las políticas tradicionales para enfrentarlo.

El mandatario, a través de la red social X, cuestionó la utilidad de restringir la demanda como fórmula universal, al señalar que en el caso argentino, la inflación de marzo de 2026 alcanzó un 3,4% mensual, el nivel más elevado en un año, impulsada por el encarecimiento del transporte y los combustibles durante un escenario de tensiones internacionales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Según cifras recientes, la aceleración inflacionaria argentina se sostiene durante diez meses consecutivos. Petro destacó que “la reducción de la demanda no reduce el nivel de precios si la inflación tiene otras causas, como una lucha por la distribución del ingreso en donde los dueños de empresa tratan de mantener o aumentar ganancias trasladando sus costos a los precios”, una postura que profundiza la discusión regional sobre los límites de la política monetaria restrictiva y la multiplicidad de factores detrás del fenómeno.

Mensaje publicado en X por el presidente Gustavo Petro, en el que cuestiona las causas de la inflación y señala el caso de Argentina como ejemplo del debate económico regional - créduto Gustavo Petro/X

En su análisis, el jefe de Estado colombiano trajo a colación ejemplos de su propio país y subrayó la influencia de factores externos, como el incremento de los precios internacionales del petróleo y de fertilizantes, en la formación de precios internos. La comparación directa entre la situación de Colombia y Argentina ocupó un lugar central en el mensaje de Petro, que remarcó que en ambos países las estrategias para frenar el avance del índice de precios han diferido, sin que ello haya significado, necesariamente, mejores resultados para la estabilidad del costo de vida.

El debate se inscribe en un contexto de endurecimiento de la política monetaria en Colombia: el Banco de la República elevó sus tasas de interés hasta 11,25%, una medida dirigida a contener el avance de la inflación. Sin embargo, los resultados siguen sin estar alineados con el objetivo oficial de convergencia al 3%. Para marzo de 2026, la inflación en Colombia se estima en torno al 5,45% anual, según proyecciones compartidas por Visión Davivienda y publicadas por Portafolio, lo que supondría el sexto año consecutivo fuera del rango meta.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento mensual cercano al 0,68%, de acuerdo con las proyecciones de la entidad, y la encuesta de expectativas del emisor mostró una cifra similar del 0,67%. La expectativa de inflación a 12 meses asciende al 5,70%.