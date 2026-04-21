Colombia

Migrante colombiano fue deportado por Estados Unidos, a la República del Congo: “Nos dejaron tirados aquí”

Carlo Rodelo, beneficiario de un programa de protección internacional, fue trasladado a Kinshasa junto a otros migrantes latinos y denuncia que no fue informado sobre la obligatoriedad de la vacuna contra la fiebre amarilla

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El caso se presentó en San Antonio, Texas - créditos REUTERS/Leah Millis | AP Foto/Eric Gay
El colombiano Carlos Rodelo, bajo protección CAT, fue deportado desde Estados Unidos a la República Democrática del Congo en medio de irregularidades migratorias - crédito Reuters/Leah Millis | AP Foto/Eric Gay

En medio de las labores del ICE para contener la migración de latinos hacia Estados Unidos, en la mañana del martes 21 de abril se conoció una presunta irregularidad de las autoridades migratorias contra un colombiano que pretendía solicitar asilo en ese país.

Según información revelada por Caracol Radio, el ciudadano identificado como Carlos Rodelo fue deportado de Estados Unidos, pero no a su país de origen, sino que fue enviado a la República Democrática del Congo sin explicaciones claras por parte de las autoridades estadounidenses.

El afectado relató a ese diario los duros momentos que pasó durante su detención y posterior traslado hacia un país desconocido, asegurando que en todo momento estuvo desconcertado por la falta de protocolos sanitarios e informativos desde el momento de su traslado.

Todo parece indicar que un grupo de migrantes suramericanos, entre ellos Carlos Rodelo, fue deportado desde Alexandria, Estados Unidos, hacia Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, bajo el programa de deportación a terceros países.

crédito archivo Kevin Mohatt/Reuters
Las autoridades estadounidenses no ofrecieron explicaciones claras sobre la razón del traslado de Carlos Rodelo a África en lugar de Colombia - crédito archivo Kevin Mohatt/Reuters

Sin embargo, Rodelo fue incluido en el programa de protección CAT, un mecanismo dipuesto por la ONU para salvaguardar a migrantes que estén en algo riesgo de sufrir tortura en su país, por lo que los países firmantes de la Convención contra la Torturta, incluido Estados Unidos, tienen prohibido regresarlo a Colombia.

Por su condición especial, las autoridades estadounidenses le informaron de su traslado hacia la capital del Congo sin comunicarle los motivos, ni detalles migratorios o sanitarios, como la exigencia de la vacuna contra la fiebre amarilla.

Yo les pregunté que por qué me iban a trasladar para acá, porque yo al principio pensé que me iban a trasladar para Barranquilla. Ellos me dicen: “No, no te vamos a llevar a Barranquilla ni a Colombia, te vamos a mandar es a Congo, África”. Y yo les dije que por qué, pero ellos nunca dan una explicación“, señaló Rodelo al medio radial.

Actualmente, el colombiano permanece en Kinshasa, junto a otros migrantes, sin certeza sobre el tiempo que deberán permanecer allí y a la espera de una solución para regresar a sus países.

Condiciones del traslado y llegada a la República Democrática del Congo

Colombiano asegura que toda la conmoción entre Colombia y Estados Unidos es un show mediático orquestado por el presidente Petro - crédito Cancillería de Colombia
Carlos Rodelo denunció la ausencia de protocolos sanitarios e informativos durante su traslado, como la falta de la vacuna contra la fiebre amarilla - crédito Cancillería de Colombia

Durante la entrevista, Rodelo detalló que los movimientos de los agentes migraciones para conseguir su traslado a otro continente fue muy rápido, mientras él su familia esperaban respuestas de las razones de su deportación hasta el Congo.

Cuando vine a darme cuenta, ya estaba montado en un avión, esposado de pies y manos, veinticuatro horas viajando”, relató el colombiano a Caracol Radio. Kinshasa fue el punto final de un viaje que compartió con migrantes de Colombia, Ecuador y Perú.

El migrante aseguró que en ningún momento le consultaron sobre su estado de salud ni le informaron de la necesidad de contar con la vacuna de la fiebre amarilla, obligatoria para ingresar a la República Democrática del Congo.

Imagen de referencia. Según Migración, cada mes llegan en promedio 90 colombianos deportados. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera
La incertidumbre reina entre los migrantes suramericanos deportados a Kinshasa, quienes desconocen cuánto tiempo deberán permanecer en África - crédito Colprensa - Álvaro Tavera

Jamás me dijeron nada de la vacuna amarilla. Es más, jamás me hicieron una entrevista donde me decían si yo de pronto tengo miedo de venir a este país. Nada de eso. Y yo tengo entendido que uno para venir a un país de estos, diez días antes, como mínimo, le colocan a uno esa vacuna. A mí nunca me hablaron de vacuna ni nada, a ninguno de los que estamos aquí. Simplemente nos dejaron tirados aquí y ellos se fueron”, comentó Rodelo.

Según indicó el migrante, recibieron documentación temporal de ese país que van desde los siete días hasta los tres meses, pero no tienen claridad sobre las condiciones para salir de ese país, además de la incertidumbre conocer los métodos y los posibles precios para regresar a Colombia y otros países.

“El tiempo supuestamente es que nosotros vamos a durar aquí siete días. A nosotros nos dieron unas supuestas visas de siete días y hay otra visa que nos dieron por tres meses. Eso es supuestamente por estar aquí. Ellos dicen que están preparando todo el papeleo para enviarnos a nuestros países. Pero, pues la verdad, uno aquí ve deficiencia de las personas que están preparando esto. O sea, no sabemos cuándo en realidad vamos a volver a nuestro país”, comentó Rodelo a Caracol Radio.

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