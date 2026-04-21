Blessd habría lanzado indirecta a Ryan Castro y J Balvin por presentación con Karol G en Coachella 2026: “Soy el futuro de Colombia”

Blessd insinuó una posible molestia por no haber sido invitado al show de Karol G en Coachella junto a Ryan Castro y J Balvin, y se autodefinió como el artista más relevante de Colombia - crédito @blessd @ryancastro @jbalvin / Instagram

El reciente show de Karol G en el festival Coachella 2026 tuvo un impacto significativo en la escena urbana colombiana. La artista paisa subió al escenario acompañada por J Balvin y Ryan Castro, quienes sorprendieron al público con colaboraciones especiales durante la segunda semana del evento.

En medio de la expectativa por el anuncio de la gira Tropicoqueta y la euforia de los asistentes, un pronunciamiento de Blessd en sus redes sociales llamó la atención y desató especulaciones sobre el ambiente entre los principales exponentes del género, que incluso fue relacionado como una indirecta a los 3 cantantes.

Blessd, quien se encontraba en Estados Unidos realizando una gira con varias fechas agotadas, compartió en sus historias de Instagram mensajes que muchos usuarios interpretaron como indirectas hacia Karol G, J Balvin y Ryan Castro y con la que incluso aseguraron que ya no mantiene una amistad con Castro.

Según sus publicaciones, el cantante expresó: “De bueno, el que diga que yo no soy el futuro de Colombia, el más pegado, el que llena más en Colombia, el que está en todos los charts, el que tiene toda la gira sold out es porque tiene rabia”.

El mensaje apareció acompañado de imágenes de Blessd en diferentes escenarios, rodeado de público durante sus presentaciones en Estados Unidos. El artista remató con otra frase que generó comentarios entre sus seguidores: “Muéranse de rabia, que yo estoy fresco haciendo dinero, con jet privado y relajado facturando en mi gira”.

Blessd publicó mensajes en Instagram que muchos interpretaron como indirectas para Karol G, Ryan Castro y J Balvin tras la presentación en Coachella - crédito @blessd / Instagram

La molestia de Blessd habría surgido a raíz de la invitación de Karol G a Ryan Castro y J Balvin, dejando fuera del escenario a uno de los nombres más destacados del género urbano colombiano en la actualidad. Aunque el artista no mencionó directamente a sus colegas, sus seguidores interpretaron sus palabras como una reacción ante su exclusión en uno de los eventos más importantes para la música latina este año.

Algunos usuarios de redes sociales interpretaron la publicación de Blessd como una respuesta directa a la forma en que Karol G presentó a Ryan Castro antes de su aparición en el escenario de Coachella. “Un artista nuevo en Colombia que la está rompiendo”, fueron las palabras utilizadas por la cantante para referirse a su invitado.

Pocas horas después, los rumores tomaron fuerza cuando Blessd publicó una imagen del ranking de Spotify Colombia que mostraba a los artistas más escuchados en el país durante la última semana. En la lista, Blessd ocupaba el primer lugar, seguido por Ryan Castro en el sexto puesto, J Balvin en el noveno y Karol G en el décimo. Esta publicación fue interpretada por varios de sus seguidores como una forma de respaldar sus declaraciones anteriores y alimentar las especulaciones sobre una posible rivalidad con sus colegas.

Aunque Blessd lidera el ranking de artistas más escuchados en Colombia durante la semana del 10 abril del 2026, su impacto internacional y total aún es menor comparado con figuras como Karol G, J Balvin, Maluma y Feid. Estos exponentes lo superan ampliamente en cifras de reproducciones globales, visualizaciones, ventas y capacidad para agotar localidades en grandes estadios.

Según la lista global de los artistas más escuchados de Spotify, Blessd ocupa la casilla 116, mientras que Karol G ocupa la casilla 39 y J Balvin el puesto 28. Según la plataforma Kworb, que se encarga de llevar la cuenta diaria de las reproducciones en Spotify, Blessd cuenta con más de 8 mil millones de reproducciones, mientras que Karol G supera los 36 mil millones de reproducciones y J Balvin los 53 mil millones de reproducciones.

En YouTube, Blessd acumula más de 5 mil millones de reproducciones, mientras que Karol G se posiciona como la octava artista más escuchada a nivel global, con más de 27 mil millones de visualizaciones. J Balvin, por su parte, suma 24 mil millones de vistas en la plataforma.

En medio de la polémica y las comparaciones en redes sociales, varios usuarios destacaron que Ryan Castro agotó las entradas para su primer concierto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en pocas horas, mientras que Blessd vendió la totalidad de sus boletos apenas unas horas antes de su presentación.