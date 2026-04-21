Radamel Falcao García no sería operado de la fractura en la cara que sufrió en el partido de Millonarios contra América de Cali: esto se sabe

El delantero tuvo que salir al minuto 47 de partido ante América de Cali, tras un fuerte golpe que sufrió con el defensor Dany Rosero en la derrota de Millonarios por 3-1 ante el cuadro Vallecaucano- crédito Catalina Olaya/Colprensa

La derrota de Millonarios por 3-1 ante América de Cali el 19 de abril de 2026 no solo dejó a los Azules, dirigidos por Fabián Bustos, con complicaciones de entrar al grupo de los 8: la lesión del atacante Radamel Falcao García se sumó a los inconvenientes del 16 veces campeón de Colombia.

Por otra parte, el 21 de abril de 2026, tras conocerse el parte médico oficial de Falcao, en el que especificaron que sufrió un fuerte trauma facial con fractura en el arco cigomático (hueso ubicado al lado de la cara y que conforma la estructura ósea del cráneo humano y une la ma), el periodista Néstor Morales, en Mañanas Blu, confirmó que habló con el máximo accionista Gustavo Serpa sobre que Falcao no será operado.

Falcao estaría descartado de entrada para el partido contra Deportes Tolima del jueves 23 - crédito Millonarios

Morales explicó que extraoficialmente le confirmó que el delantero no será operado pese a la gravedad: “Informa el doctor Gustavo Serpa, dueño y presidente de Millonarios, que no será sometido a cirugía Falcao García. Volvería a finales de mayo, si no clasifican a las finales de la Liga, les quedarían los duelos de Copa Sudamericana”.

Por otra parte, Juan Camilo Vargas, periodista deportivo del mismo medio, detalló que el delantero será de baja por un mes, recordando que el contrato del delantero irá hasta junio de 2026.

Otro de los periodistas que está al tanto de la cobertura de Millonarios habló acerca de que Falcao García no sería operado-crédito @Rafa_Puentes/X

Por otra parte, el periodista Rafael Puentes de Colmundo Radio detalló que el delantero no será operado:

“Un altísima posibilidad que Falcao no sea operado y se reduzca su tiempo de recuperación“, dijo.

En adición a la información entregada, Infobae Colombia se comunicó con el jefe de prensa de Millonarios, César Ardila, haciendo consulta sobre la información de que Falcao no será operado, y le dijo a este medio de comunicación que en el transcurso del día se haría oficial la confirmación o negación de la operación del delantero, dependiendo de los resultados médicos de la fractura que sufrió:

“Nosotros apenas tengamos los reportes oficiales médicos, haremos la comunicación. Eso debe quedar hoy en la mañana para que esten atentos”, dijo a este medio.

Por otra parte, Gustavo Serpa le declaró al periodista Harold Yepes, de El Tiempo, el 21 de abril de 2026 que el “Tigre” permanecerá fuera de las canchas durante el período de recuperación.

“Explicó que el ”Tigre" se someterá a un tratamiento más conservador y estará disponible hasta finales de mayo. Su tiempo de baja será de cuatro semanas tras esquivar la cirugía", dijeron.

Qué es la lesión del arco cigomático

Falcao sufrió una lesión en el arco cigomático-crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Según la plataforma Kenhub, la fractura del hueso cigomático representa una de las lesiones más frecuentes del esqueleto facial, ubicándose como la segunda en incidencia solo después de las fracturas nasales.

Este tipo de fractura afecta especialmente el proceso frontal izquierdo del hueso y suele producirse tras accidentes automovilísticos o golpes directos en la cara. La gravedad de la lesión puede variar, desde desplazamientos leves del hueso a lo largo de sus suturas, hasta desplazamientos severos en diferentes direcciones, lo que requiere una evaluación clínica cuidadosa.

La fractura del hueso cigomático izquierdo evidenciada por aplanamiento del pómulo, inflamación y equimosis en la zona, características frecuentes tras traumatismos directos (como golpes en la cabeza) o accidentes automovilísticos -crédito Kenhub

Explica el mismo portal especializado en anatomía humana, que esta área de la cara es muy común a la hora de tener fracturas en esta zona del cuerpo:

“La segunda área de fractura más común en la cara es la fractura del hueso cigomático, especialmente del proceso frontal izquierdo. Este tipo de lesión ocurre a menudo durante un accidente automovilístico o al recibir un golpe de puño. Dependiendo de la severidad del desplazamiento, el hueso puede moverse levemente a lo largo de sus suturas o desplazarse severamente en sentido anterior, medial, lateral o posterior. Clínicamente, se deben evaluar los siguientes síntomas: Dolor, pómulo aplanado o hundido, inflamación, hemorragia subconjuntival, desplazamiento y movilidad, diplopía, parestesia, y descenso de la porción lateral de la fisura palpebral debido al desplazamiento inferior del ligamento palpebral lateral y a la equimosis”.

Los partidos de Millonarios en lo que resta del primer semestre del 2026

América de Cali quedó a una victoria de asegurar su clasificación a los play-off de la Liga BetPlay I-2026 - crédito América de Cali

vs. Tolima: jueves 23 de abril - 8:00 p. m. (Liga BetPlay).

vs. Sao Paulo: martes 28 de abril - 7:30 p. m. (Copa Sudamericana).

vs. Alianza FC: fecha y hora por confirmar (Liga BetPlay).

vs. Boston River: jueves 7 de mayo - 5:00 p. m. (Copa Sudamericana).

vs. Sao Paulo: martes 19 de mayo - 7:30 p. m. (Copa Sudamericana).

vs. O’Higgins: martes 26 de mayo - 5:00 p. m. (Copa Sudamericana).