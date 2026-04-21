Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en las semifinales de la Copa de Alemania

Luis Díaz fue el gran protagonista para el Bayern Múnich en el último partido que jugaron los "Gigantes de Baviera" ante los "Farmaceúticos"-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

La coronación del Bayern Múnich en la Bundesliga tras la victoria por 4-2 ante Stuttgart en el estadio Allianz Arena, le permitió al equipo de Vincent Kompany enfocarse en lo que serán los duelos decisivos de la Copa de Alemania y las semifinales de la Champions League.

En esta ocasión, el colombiano Luis Díaz volverá a enfrentarse a un rival con el cual supo ser protagonista en el campeonato alemán, y buscará dar el golpe definitivo para buscar llegar al partido decisivo en el estadio Olímpico de Berlín, programado para el 23 de mayo de 2026.

Los Gigantes de Baviera buscarán la clasificación a la final ante los Farmaceúticos

Los exjugadores del Liverpool FC de Inglaterra Jarell Quansah y Luis Diaz en el último duelo entre Leverkusen y Múnich-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

El partido se jugará el 22 de abril de 2026 en el estadio BayArena, de Leverkusen, a partir de la 1:45 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Félix Zwayer.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen viene de sufrir duros golpes tras caer en la Liga de Campeones ante Arsenal-crédito imágenes en acción vía Andrew Boyers/Reuters

El 18 de abril de 2026, los Farmaceúticos vienen de caer en la fecha 30 de la Bundesliga por 2-1 ante Augsburgo en el estadio Bay Arena.

Pese al gol inicial de Patrick Schick, los visitantes remontaron gracias al doblete del suizo Fabian Rieder.

A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos el equipo dirigido por el danés Kasper Hjulmand:

18 de abril de 2026 - Bundesliga: Bayer Leverkusen 1-2 Augsburgo

11 de abril de 2026 - Bundesliga: Borussia Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen

4 de abril de 2026 - Bundesliga: Bayer Leverkusen 6-3 Wolfsburgo

21 de marzo de 2026 - Bundesliga: Heidenheim 3-3 Bayer Leverkusen

17 de marzo de 2026 - Champions League: Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen

El cuadro “Farmaceútico” llegó a esta fase de semifinales tras vencer el 3 de febrero de 2026 por 3-0 a St- Pauli con los goles de Martin Terrier, de Patrick Schick al 63 y de Jonas Hofmann

Así fue el camino del Bayer Leverkusen en la Copa de Alemania para llegar a esta instancia:

3 de febrero de 2026 - Cuartos de final: Bayer Leverkusen 3-0 St. Pauli

2 de diciembre de 2025 - Octavos de final: Borussia Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen

29 de octubre de 2025 - Dieciseisavos de final: Padeborn 2-4 Bayer Leverkusen (tras empatar a dos goles, Bayer Leverkusen ganó en la prórroga)

15 de agosto de 2025 - Treinta doceavos de final: Grossapach 0-4 Bayer Leverkusen

Bayern Múnich

La alegría del plantel del Bayern Múnich al celebrar el título 35 de la Bundesliga-crédito Gintare Karpaviciute/REUTERS

El Bayern Múnich por su parte conquistó la estrella 35 de la Bundesliga de Alemania al derrotar el 19 de abril de 2026 por 4-2 al Stuttgart en el estadio Allianz Arena.

Con los goles de Raphaël Guerreiro, de Nicolas Jackson, de Alphonso Davies y de Harry Kane, los bávaros aplastaron a su rival, y quedaron como campeones de Alemania a falta de 4 fechas de terminar el campeonato.

Así viene Bayern Múnich en sus últimos cinco juegos:

19 de abril de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-2 Stuttgart

15 de abril de 2026 - Champions League: Bayern Múnich 4-3 Real Madrid

11 de abril de 2026 - Bundesliga: St. Pauli 0-5 Bayern Múnich

7 de abril de 2026 - Champions League: Real Madrid 1-2 Bayern Múnich

4 de abril de 2026 - Bundesliga: Friburgo 2-3 Bayern Múnich

En lo que se refiere a la Copa de Alemania, los “Gigantes de Baviera” llegaron a esta fase de semifinales al vencer por 2-0 al RB Leipzig en el Allianz Arena, el 11 de febrero de 2026.

Los goles de Harry Kane de tiro penal y de Luis Díaz, sellaron la clasificación a dicha instancia

Así fue el camino del Bayern Múnich en la Copa de Alemania:

3 de febrero de 2026 - Cuartos de final: Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig

3 de diciembre de 2025 - Octavos de final: Unión Berlín 2-3 Bayern Múnich

29 de octubre de 2025 - Dieciseisavos de final: Colonia 1-4 Bayern Múnich

27 de agosto de 2025 - Treinta doceavos de final: Wehen 2-3 Bayern Múnich

Bayer Leverkusen y Bayern Múnich han protagonizado duelos de infarto-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

En lo que se refiere al último partido que jugaron estos dos equipos entre sí, hay que ir al 14 de marzo de 2026 cuando empataron a un gol en el estadio Bay Arena.

Los Farmacéuticos se fueron adelante del marcador con la anotación del español Aleix García, pero Luis Díaz, en un partido con emoción, empató el juego al 69, y fue expulsado al 84 de partido.

A continuación, así quedaron los últimos cinco juegos entre estos dos clubes:

14 de marzo de 2026 - Bundesliga: Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich

1 de noviembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Bayer Leverkusen

11 de marzo de 2025 - Champions League: Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Múnich

5 de marzo de 2025 - Champions League: Bayern Múnich 3-0 Bayer Leverkusen

15 de febrero de 2025 - Bundesliga: Bayer Leverkusen 0-0 Bayern Múnich

Cuándo se juega la otra semifinal

La Copa de Alemania tendrá su definición en Berlín, el 23 de mayo de 2026-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Por otra parte, el otro duelo de semifinales que definirá un finalista en la Copa de Alemania, se jugará el 23 de abril de 2026 entre Stuttgart ante Friburgo en el MHP Arena a a partir de la 1:45 p. m. (hora de Colombia).

El partido se verá por ESPN 4 y de Disney Plus Premium.