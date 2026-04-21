Así fue el tributo de Grupo Firme al cantante Yeison Jiménez durante su concierto en Medellín

La agrupación mexicana se presentó en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín - crédito @eduincaz/Instagram

La agrupación mexicana Grupo Firme realizó una emotiva presentación el 18 de abril de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, como parte de su gira La Última Peda Tour.

El evento, que tuvo una duración de tres horas, contó con la participación de varios artistas nacionales e internacionales, en la que emocionaron a miles de fanáticos por la música banda del país norteamericano.

En uno de los momentos del concierto, el grupo, liderado por Eduin Caz, rindió un homenaje especial al cantante colombiano Yeison Jiménez y a las otras cinco víctimas del accidente aéreo ocurrido el 10 de enero tras el despegue en la pista de Paipa, Boyacá.

Allí, el artista mexicano compartió escenario con Luis Ángel “El Flaco”, donde interpretaron la canción Mi último deseo, como punto culminante de la noche, logrando que miles de asistentes corearan la melodía que identificó al cantante fallecido.

Caz, visiblemente conmovido, se quitó el sombrero y señaló al cielo mientras cantaban. Las imágenes de este momento, difundidas ampliamente en TikTok y YouTube, acentuaron la resonancia del tributo en redes sociales y reforzaron el impacto emocional de la velada para los seguidores de la música regional.

El 10 de enero del 2026, un accidente aéreo cobró la vida de seis personas, entre ellas Yeison Jiménez, hecho que marcó el devenir de la actual gira de Grupo Firme.

El vínculo entre los músicos trascendía el que suele unir a colegas: de acuerdo con Billboard Colombia, en una conferencia de prensa realizada el 4 de febrero, Eduin Caz relató que su últmo encuentro con Jiménez había estado marcado por un “abrazo muy fuerte” y un obsequio que el artista colombiano hizo a cada miembro de la banda.

“Platicamos, nos reímos, nos tomamos un shot y le doy gracias a la vida que mi último recuerdo con él sea este. Sea un momento de felicidad, sea verlo a él lleno de éxito, lleno de paz”, detalló Caz.