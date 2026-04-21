Ataque con gas pimienta en Teusaquillo habría sido por disputa de arriendo: mujer fue agredida en plena vía de Bogotá

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que dos hombres interceptan a una mujer en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, la obligan a descender de su vehículo y posteriormente la agreden con una sustancia irritante antes de huir del lugar. - crédito @ColombiaOscura/X

La tarde del lunes 20 de abril, una mujer fue atacada con gas pimienta en el rostro a plena luz del día en el barrio Teusaquillo, Bogotá. Cámaras de seguridad registraron el momento en que la víctima fue interceptada por dos personas mientras conducía su automóvil particular. La hipótesis principal apunta a una disputa civil por arriendo y no a un intento de robo, según revelaron las autoridades y confirmaron medios como Semana y El Tiempo.

El ataque: secuencia registrada por cámaras de seguridad

El incidente ocurrió cerca de las 15:30 horas en la intersección de la carrera 25 con calle 50. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo la conductora fue abordada por dos personas que ocultaban su identidad con tapabocas, gorros y gafas. Uno de los agresores vestía chaqueta azul y pantalón blanco, mientras que el otro llevaba indumentaria oscura.

La mujer fue obligada a descender de su vehículo y recibió el ataque con una sustancia irritante en el rostro. Los atacantes escaparon rápidamente, mientras la víctima quedó tendida en el suelo, auxiliada por transeúntes y residentes de la zona. En los primeros reportes, algunos testigos creyeron que se trataba de un ataque con ácido, lo que generó alarma en redes sociales.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que la víctima fue abordada por dos personas en una calle de Teusaquillo. - crédito captura de video

Investigación policial: descartan robo y confirman uso de gas pimienta

Semana y El Tiempo informaron que la Policía Metropolitana de Bogotá acudió al lugar tras recibir el aviso de alteración del orden público. Los uniformados encontraron a la mujer recibiendo auxilio en el suelo y de inmediato la trasladaron a la clínica Palermo para su valoración médica.

En un reporte oficial citado por Semana, la Policía aclaró: “La patrulla de vigilancia atiende un motivo de policía en la carrera 25 con calle 50, localidad de Teusaquillo, donde observan a una ciudadana en el suelo; al auxiliarla, manifestó que le habían lanzado gas pimienta”. Así, las autoridades descartaron el uso de sustancias corrosivas o de alta peligrosidad y confirmaron que se trató de un agente irritante de uso civil.

Motivo del ataque: conflicto por arriendo

Al descartar la hipótesis de hurto, la investigación se centró en el entorno personal y civil de la víctima. La Policía Nacional y los medios confirmaron que el ataque estaría relacionado con una disputa por deudas de arrendamiento.

Según la declaración de la propia afectada, recogida por El Tiempo, el conflicto surgió a raíz de la deuda que mantenían unos exinquilinos de su apartamento. La propietaria retuvo una lavadora como garantía y, tras recibir amenazas, sufrió el ataque.

La Policía Metropolitana de Bogotá precisó: “Este hecho sería al parecer por temas de deudas con unos arrendatarios de un inmueble y se descarta que sea un hurto”. De acuerdo con Semana, las cámaras de seguridad del sector ya son analizadas para identificar a los responsables.

El ataque con gas pimienta ocurrió en la carrera 25 con calle 50, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Relato de la víctima y contexto del caso

La afectada, que fue atendida en una institución de salud tras el incidente, relató a las autoridades que había sido amenazada por los antiguos inquilinos en varias ocasiones debido a la retención de un electrodoméstico por falta de pago. La mujer señaló según El Tiempo que el ataque pudo haber sido perpetrado por los últimos inquilinos de su apartamento.

La secuencia del ataque, captada en video, deja ver la rapidez con la que actuaron los agresores, pues en menos de 20 segundos, la víctima fue extraída del automóvil y agredida en plena vía pública. Testigos intentaron perseguir a los responsables, sin lograr su captura hasta el momento.

Las autoridades investigan una posible disputa por arriendo como móvil del ataque. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estado de la investigación

Luego de los hechos, la Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que continúa la búsqueda de los agresores y que se adelantan labores de identificación a través de los registros de las cámaras de seguridad en Teusaquillo. El caso se maneja como una agresión personal derivada de un conflicto civil, sin vínculo con la delincuencia común.