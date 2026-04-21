Cae red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación en Colombia: cinco extraditables capturados y 27 bienes incautados

Las detenciones se registraron durante un operativo realizado en Bogotá y el Valle del Cauca, con el apoyo de la DEA y la Policía Nacional, en el marco de investigaciones sobre narcotráfico y lavado de activos - crédito @FiscaliaCol / X

Las autoridades de Colombia realizaron el martes 21 de abril un operativo simultáneo en varias ciudades del país que resultó en la captura de cinco presuntos integrantes de una red criminal vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (Cjng).

Según informó la Fiscalía General de la Nación, los detenidos son requeridos por una corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, por delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de activos. La acción se desplegó en Bogotá y en municipios del Valle del Cauca como Cali, Palmira y Jamundí, con el apoyo de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) y la Policía Nacional.

Los capturados fueron identificados como Johan Alberto Gutiérrez Alonso, alias Gordo; Diego Alonso Gómez, alias Godie; Santiago Jaramillo Cortés, alias Góngora; Edinson Castillo González y Sergio Darío Corredor Henao. De acuerdo con la Fiscalía, todos eran piezas clave en una estructura que enviaba cocaína a destinos internacionales utilizando terminales aéreas de carga, y que mantenía vínculos directos con el cartel mexicano.

El esquema criminal: envío de cocaína y ocultamiento de ganancias

Las autoridades de Colombia detuvieron a cinco integrantes de una red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación en un operativo simultáneo en varias ciudades - crédito @FiscaliaCol / x

La investigación, desarrollada en coordinación con la DEA, reveló que la red adquiría sustancias ilícitas en los departamentos de Cauca y Nariño, trasladándolas hacia aeropuertos de Bogotá y Cali para su envío a México y otros destinos.

El cabecilla, Gutiérrez Alonso, coordinaba la logística de los cargamentos y se encargaba de diseñar mecanismos para ocultar las ganancias, que incluían la utilización de criptoactivos y la constitución de empresas fachada en sectores como el automotriz e inmobiliario.

De acuerdo con lo detallado por la Fiscalía, “Gutiérrez Alonso, como presunto cabecilla del grupo ilegal, estaría a cargo de organizar los alijos y garantizar su envío a otros países desde las terminales aéreas de carga de Bogotá y Cali”.

Además, empleaba herramientas financieras sofisticadas para dificultar el rastreo de los fondos, recurriendo al uso de monedas virtuales y la adquisición de bienes a nombre de terceros sin capacidad económica para justificarlos.

La Fiscalía General de la Nación identificó a los capturados como piezas clave en el envío internacional de cocaína y el lavado de activos para el Cjng - crédito @FiscaliaCol / X

Maniobras de lavado y bienes incautados

Los demás capturados, según las autoridades, cumplían roles asociados al blanqueo de capitales, la conversión de dinero mediante monedas virtuales y el movimiento de recursos a través de diversas maniobras comerciales.

La operación permitió identificar que la organización había registrado 27 bienes entre inmuebles urbanos y rurales, vehículos, sociedades y establecimientos de comercio, que suman más de $20.000 millones (aproximadamente 5 millones de dólares estadounidenses). Todos estos activos quedaron afectados con medidas cautelares de embargo y ocupación.

Entre los bienes incautados se encuentran lujosas camionetas y una mansión con piscina en zonas de alta valorización, así como empresas del sector inmobiliario y automotriz. De acuerdo con la investigación, “estos bienes estaban a nombre de terceros sin capacidad económica para justificar su adquisición”, lo que evidencia el uso de empresas pantalla para el lavado de activos.

Los operativos se llevaron a cabo en Bogotá, Cali, Palmira y Jamundí con el apoyo de la DEA y la Policía Nacional para combatir el narcotráfico y lavado de dinero - crédito @FiscaliaCol / X

Cooperación internacional y extradición

Las detenciones y la incautación de bienes forman parte de una estrategia de cooperación internacional entre la Fiscalía de Colombia, la DEA y autoridades estadounidenses, que buscan desarticular las estructuras logísticas y financieras asociadas al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Los cinco detenidos enfrentan solicitudes de extradición por parte de la justicia de Estados Unidos, donde deberán responder por una lista de cargos vinculados al tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

Durante la investigación, las excentricidades y el alto nivel de vida de los integrantes de la organización llamaron la atención de las autoridades, lo que facilitó su identificación y seguimiento.

La investigación reveló que la banda adquiere droga en Cauca y Nariño y la traslada a aeropuertos de Bogotá y Cali para enviarla a México y otros destinos - crédito @FiscaliaCol / X

La operación, liderada por las direcciones especializadas contra el Narcotráfico y de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, permitió impactar tanto el componente operativo como el patrimonio ilícito de la red.

La Fiscalía General de la Nación advirtió que en los próximos meses podrían identificarse otros integrantes de la misma organización criminal, que presentan antecedentes similares y también serían requeridos por la justicia estadounidense. La operación continuará enfocada en afectar las finanzas y la logística de las estructuras asociadas al cartel mexicano en territorio colombiano.