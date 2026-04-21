Cae red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación en Colombia: cinco extraditables capturados y 27 bienes incautados

Las autoridades de Colombia realizaron el martes 21 de abril un operativo simultáneo en varias ciudades del país que resultó en la captura de cinco presuntos integrantes de una red criminal vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (Cjng).
Según informó la Fiscalía General de la Nación, los detenidos son requeridos por una corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, por delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de activos. La acción se desplegó en Bogotá y en municipios del Valle del Cauca como Cali, Palmira y Jamundí, con el apoyo de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) y la Policía Nacional.
Los capturados fueron identificados como Johan Alberto Gutiérrez Alonso, alias Gordo; Diego Alonso Gómez, alias Godie; Santiago Jaramillo Cortés, alias Góngora; Edinson Castillo González y Sergio Darío Corredor Henao. De acuerdo con la Fiscalía, todos eran piezas clave en una estructura que enviaba cocaína a destinos internacionales utilizando terminales aéreas de carga, y que mantenía vínculos directos con el cartel mexicano.
El esquema criminal: envío de cocaína y ocultamiento de ganancias
La investigación, desarrollada en coordinación con la DEA, reveló que la red adquiría sustancias ilícitas en los departamentos de Cauca y Nariño, trasladándolas hacia aeropuertos de Bogotá y Cali para su envío a México y otros destinos.
El cabecilla, Gutiérrez Alonso, coordinaba la logística de los cargamentos y se encargaba de diseñar mecanismos para ocultar las ganancias, que incluían la utilización de criptoactivos y la constitución de empresas fachada en sectores como el automotriz e inmobiliario.
De acuerdo con lo detallado por la Fiscalía, “Gutiérrez Alonso, como presunto cabecilla del grupo ilegal, estaría a cargo de organizar los alijos y garantizar su envío a otros países desde las terminales aéreas de carga de Bogotá y Cali”.
Además, empleaba herramientas financieras sofisticadas para dificultar el rastreo de los fondos, recurriendo al uso de monedas virtuales y la adquisición de bienes a nombre de terceros sin capacidad económica para justificarlos.
Maniobras de lavado y bienes incautados
Los demás capturados, según las autoridades, cumplían roles asociados al blanqueo de capitales, la conversión de dinero mediante monedas virtuales y el movimiento de recursos a través de diversas maniobras comerciales.
La operación permitió identificar que la organización había registrado 27 bienes entre inmuebles urbanos y rurales, vehículos, sociedades y establecimientos de comercio, que suman más de $20.000 millones (aproximadamente 5 millones de dólares estadounidenses). Todos estos activos quedaron afectados con medidas cautelares de embargo y ocupación.
Entre los bienes incautados se encuentran lujosas camionetas y una mansión con piscina en zonas de alta valorización, así como empresas del sector inmobiliario y automotriz. De acuerdo con la investigación, “estos bienes estaban a nombre de terceros sin capacidad económica para justificar su adquisición”, lo que evidencia el uso de empresas pantalla para el lavado de activos.
Cooperación internacional y extradición
Las detenciones y la incautación de bienes forman parte de una estrategia de cooperación internacional entre la Fiscalía de Colombia, la DEA y autoridades estadounidenses, que buscan desarticular las estructuras logísticas y financieras asociadas al Cartel Jalisco Nueva Generación.
Los cinco detenidos enfrentan solicitudes de extradición por parte de la justicia de Estados Unidos, donde deberán responder por una lista de cargos vinculados al tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
Durante la investigación, las excentricidades y el alto nivel de vida de los integrantes de la organización llamaron la atención de las autoridades, lo que facilitó su identificación y seguimiento.
La operación, liderada por las direcciones especializadas contra el Narcotráfico y de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, permitió impactar tanto el componente operativo como el patrimonio ilícito de la red.
La Fiscalía General de la Nación advirtió que en los próximos meses podrían identificarse otros integrantes de la misma organización criminal, que presentan antecedentes similares y también serían requeridos por la justicia estadounidense. La operación continuará enfocada en afectar las finanzas y la logística de las estructuras asociadas al cartel mexicano en territorio colombiano.