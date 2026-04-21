Colombia

Hoteles de Colombia hicieron llamado a los candidatos presidenciales para que les bajen el cobro de impuestos: “La coyuntura es compleja”

José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, expuso prioridades como incentivos tributarios, regulación de plataformas digitales y mayor infraestructura pública para proteger el empleo y fortalecer el turismo

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Hoteles en Colombia-Cartagena-Colombia
A principios de 2026, Colombia cuenta con más de 10.000 hoteles formales registrados, una cifra impulsada por un crecimiento sostenido del sector - crédito Colprensa

El sector turístico de Colombia atraviesa una crisis que pone en riesgo su recuperación, advirtió la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco). El presidente del gremio, José Andrés Duarte, expuso que la ocupación hotelera descendió del 61,4% en 2022 al 50,9% en el periodo más reciente, lo que provocó una pérdida de más de 13.000 empleos directos y una disminución de 500.000 viajeros nacionales respecto a 2019.

Prioridades del sector hotelero

Por eso, el dirigente dio a conocer cinco prioridades planteadas para los candidatos presidenciales. Estas incluyen:

  • Impuesto al Valor Agregado (IVA) diferencial del 5% para el alojamiento.
  • Exención de la sobretasa de energía del 20%.
  • Regulación de plataformas digitales de alojamiento.
  • Mayor inversión pública en infraestructura turística.
  • Una política laboral adaptada al sector.
José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, ha solicitado en distintas ocasiones alivios tributarios para el sector hotelero - crédito Cotelco
José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, ha solicitado en distintas ocasiones alivios tributarios para el sector hotelero - crédito Cotelco

Dichas propuestas buscan revertir el retroceso de la ocupación hotelera, recuperar el empleo formal y enfrentar la informalidad, que se basan en datos de Cotelco recopilados entre 2019 y 2025.

“La coyuntura es compleja y desafiante porque vemos un crecimiento abismal de informalidad, que afecta las condiciones de competencia justa y limita la generación de valor y de empleo”, dijo Duarte a Portafolio. Destacó que los costos operativos, sobre todo, para los pequeños establecimientos, también aumentaron de forma considerable.

“Muchos empresarios, sobre todo quienes tienen negocios pequeños, ya ven comprometidas sus operaciones”, añadió.

Costos y presiones fiscales en la hotelería

Resaltó el dirigente el impacto negativo del retorno del IVA al 19% desde el 1 de enero de 2023. “Ese incremento contrajo el dinamismo que traía el sector en términos de crecimiento y recuperación. Los prestadores de servicios turísticos formales compiten ahora con un 19% de sobrecosto por el IVA, que deben transferir al consumidor y luego entregar a la Dian”, indicó.

Precisó que entre 2023 y 2025, el sector dejó de percibir cerca de $800.000 millones tan solo por concepto del IVA en el alojamiento formal. Según él, la circunstancia reduce la competitividad frente a la oferta informal y obstaculiza la recuperación del empleo.

Una reducción del IVA podría impactar de manera positiva el sector turístico en Colombia - crédito Luisa González/Reuters
Una reducción del IVA podría impactar de manera positiva el sector turístico en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Además, la nómina se encareció. “En el estudio preliminar de enero, la nómina creció en promedio un 21% para todos los establecimientos, tanto pequeños como medianos y grandes. No solo por el aumento del salario mínimo, sino por toda la estructura salarial”, detalló el presidente de Cotelco.

Informalidad y competencia desleal en el turismo

José Andrés Duarte reiteró al medio que la informalidad sigue ampliándose en el turismo. Puntualizó que “la competencia ilegal impacta de lleno al gremio. Los destinos que han enfrentado este problema lo han hecho exigiendo que los prestadores cumplan los requisitos legales para operar en un mercado que necesita intervención del Estado”.

Asimismo, lamentó que la generación de empleo también se ve afectada. “El 90% de los inmuebles turísticos reporta cero empleo, según el Registro Nacional de Turismo. Aunque el registro cuenta con cerca de 67.000 establecimientos, al revisar cuatro plataformas digitales, encontramos 104.000 alojamientos”, indicó.

Insistió en la urgencia de regularizar las plataformas digitales, ya que “lo que estamos pidiendo es que todos cumplan las mismas condiciones que ya exige la ley”.

La tragedia ocurrió mientras el italiano, Andrea Verardini Prendiparte disfrutaba del Caribe colombiano junto a amigos, quienes compartieron imágenes previas a su accidente - crédito @verardini.andrea/Instagram
El turismo de sol y playa es uno de los más llamativos en Colombia - crédito @verardini.andrea/Instagram

Impacto de la Reforma Laboral en el sector hotelero

La Reforma Laboral de 2025 generó aún más presión, en especial, entre los pequeños hoteles. Duarte advirtió que “estos establecimientos, al tener gran parte de la nómina atada al salario mínimo, tuvieron que ajustarlo en 23,7%. Además, la jornada nocturna inicia ahora a las 7:00 p. m., lo que implica un recargo desde esa hora; en domingos y festivos los recargos han subido progresivamente del 75% al 100%”.

Resaltó que se trata de un sector que opera “24 horas del día los siete días de la semana”, lo que agudiza el peso de estas medidas sobre los costos laborales.

Las cinco propuestas para reactivar el turismo colombiano

Sobre las cinco propuestas para los candidatos presidenciales explicó:

  • Rebaja del IVA: está demostrado que con una reducción al 5% se logra mayor recaudo para el Estado y se puede impulsar más política social y empleo formal.
  • Sobretasa de energía: la hotelería paga un 20% más porque la clasifican como otras actividades económicas, mientras la oferta informal no afronta ese recargo.

Regulación laboral: el sector turismo tiene particularidades que deben reflejarse en el Código Sustantivo del Trabajo, pensando en los intereses de los jóvenes, la movilidad laboral y la garantía de empleo digno y formal”.

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