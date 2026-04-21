Luis Gilberto Murillo tomó acciones radicales tras polémicas declaraciones de Abelardo de la Espriella: “Así es que quieren gobernar”

El candidato presidencial independiente se refirió a las afirmaciones de su contendor, de la ultraderecha, que propuso excluir de los debates a los candidatos que, según él, no representan "opciones reales de poder" - crédito suministrada a Infobae Colombia

En un claro rechazo a las afirmaciones que consideró discriminatorias, el candidato presidencial Luis Gilberto Murillo radicó el martes 21 de abril de 2026 ante Consejo Nacional Electoral (CNE) una queja formal en contra de su contendor, el abogado Abelardo de la Espriella, que propuso en una entrevista radial excluir de los debates a los que, según su opinión, no representan “opciones reales de poder” de cara a la primera vuelta.

Murillo, que hizo parte del gabinete del presidente Gustavo Petro, al ejercer como ministro de Relaciones Exteriores, advirtió que este intento de segmentar el acceso a los espacios políticos vulnera el pluralismo, el derecho a la igualdad y el acceso ciudadano a información integral; elementos que considera trascendentales para la democracia colombiana, que estaría en serio riesgo ante este tipo de postulados.

El exministro y candidato presidencial Luis Gilberto Murillo radicó queja ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en protesta por declaraciones de Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia

El motivo de la controversia fue la entrevista a De la Espriella el 20 de abril en Blu Radio, en la que rechazó que candidatos como Murillo estén en los debates. “La cosa es entre el heredero de la Farc y del régimen que es el señor (Iván) Cepeda, la doctora Paloma Valencia, el doctor (Sergio) Fajardo y quien les habla. De ahí para abajo eso no tiene sentido, hombre. ¿Por qué nos vamos a desgastar de esa manera?”, expresó.

En aquel diálogo, el abogado de ultraderecha catalogó como “un circo” la posibilidad de incorporar a todos los postulantes legalmente inscritos, al afirmar que “es un desespero de la mayoría que no tiene opciones para tratar de figurar atacándonos a los que sí tenemos opción”. Por ello, Murillo indicó en su reclamo que dichas afirmaciones tendrían potencial de inducir a error sobre la composición oficial de las elecciones.

Luis Gilberto Murillo instó a la CNE a revisar las declaraciones de De la Espriella

La campaña del excanciller expresó los motivos por los cuales decidió tomar esta medida. “No permitiremos que se pretenda dividir a los candidatos entre ‘opciones reales’ y ‘rellenos’. La democracia colombiana no es un club privado; es un escenario plural donde todos los que cumplimos la ley tenemos el derecho y el deber de exponer nuestras ideas ante el país”, recalcó Murillo, que espera que no se repliquen los pronunciamientos.

Con este mensaje en X, el excanciller y aspirante presidencial Luis Guillermo Murillo también se pronunció en contra de lo que sería una exclusión de Paloma Valencia, al no invitarlo al Congreso - crédito @LuisGMurillo/X

Murillo, que también se quejó de la exclusión de la que estaría siendo víctima por parte de la senadora Paloma Valencia, que planteó una debate de control político en caso de que Iván Cepeda se niegue a debatir, radicó su queja ante el CNE al invocar la sentencia SU-369 de 2024 de la Corte Constitucional: que establece que la exclusión de candidatos de los debates afecta la igualdad de participación y la libertad de expresión.

“La medida de invitar a todos los candidatos a debates materializaría de forma evidente las prerrogativas contenidas en el artículo 40 de la Constitución, en su estrecha relación con principios como el del pluralismo”, remarcó el exministro y candidato presidencial en su argumentación, con la que expresó su rechazo a las posturas de De La Espriella y de otros perfiles que quieran apartarlo de la discusión pública.

Entre sus peticiones, Murillo solicitó al CNE investigar la conducta de De la Espriella y emitir un pronunciamiento público para garantizar la igualdad y exhortar a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, a facilitar la participación de la totalidad de los candidatos debidamente inscritos. La petición incluye además medidas preventivas y sancionatorias como la exigencia de rectificación en Blu Radio.

Abelardo de la Espriella ha insistido en que debe hacerse un debate solo con los cuatro primeros en las diferentes encuestas, que incluiría a Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo - crédito Europa Press

Además de una posible suspensión temporal de propaganda electoral y la notificación de estas resoluciones a todos los participantes de la contienda. “Lo que están diciendo es cómo van a gobernar, excluyendo. Eso es lo mismo que le han dicho a las regiones, a los territorios olvidados, al Chocó, al Pacífico, al Putumayo, al sur de Bolívar, al Catatumbo. Así es que quieren gobernar”, remarcó el exfuncionario.

La denuncia se fundamenta también en la Resolución No. 2969 del 1° de junio de 2022, que garantiza el acceso igualitario a medios de comunicación en campaña presidencial y otorga competencia expresa al CNE para vigilar este cumplimiento. De esta forma, reiteró que es importante que todas las voces que hacen parte del espectro democrático tengan la oportunidad de expresarse de cara al país y dar a conocer sus propuestas.