Fiebre mundialista con golpe al bolsillo: así se dispararon los precios para ver a Colombia en 2026

Más de 80.000 colombianos viajarán al Mundial de 2026, según estimaciones, destacando el impacto del torneo en el turismo deportivo - crédito Julio Cortez/AP

Viajar a un mundial siempre ha sido un sueño para miles de hinchas, pero en 2026 ese anhelo viene con un precio que obliga a hacer cuentas con lupa. A poco más de mes y medio para el arranque del torneo en Norteamérica, el entusiasmo en Colombia crece al mismo ritmo que los costos, convirtiendo la experiencia en una decisión financiera de alto impacto para muchas familias.

Las cifras lo confirman. Un análisis de la fintech Littio proyecta que entre 80.000 y 120.000 colombianos se desplazarán hacia Estados Unidos, México y Canadá durante la cita orbital. La estimación toma como referencia datos de Migración Colombia, Anato, plataformas de viaje y lo ocurrido en Rusia 2018, cuando más de 36.000 connacionales acompañaron a la Selección.

La diáspora colombiana en Estados Unidos, que supera los 1,2 millones de personas, dinamizará la asistencia a los partidos y eventos paralelos del mundial - crédito Jacob Kupferman/AP

A ese volumen se suma otro factor clave, la diáspora colombiana en Estados Unidos, que supera los 1,2 millones de personas. Ese grupo amplía la base de aficionados que estarán presentes en las tribunas o en los espacios alternativos donde se vive el torneo.

El calendario también ya está sobre la mesa. La selección Colombia disputará dos de sus tres partidos de fase de grupos en México: el 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio Azteca y el 23 frente a República Democrática del Congo en Guadalajara. El cierre será el 27 de junio en Miami contra Portugal, un duelo que, desde ya, concentra buena parte de la atención.

Esa expectativa se refleja en el comportamiento de los viajeros. Las reservas desde Colombia aumentaron 55% frente al año anterior, con picos de hasta 195% desde Medellín. Las búsquedas de vuelos hacia Miami se triplicaron, mientras que las de Ciudad de México se multiplicaron por siete después del sorteo de grupos.

Pero el entusiasmo tiene un límite claro, el bolsillo. Este mundial será el más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede. Ese despliegue también eleva los precios a niveles poco habituales.

Colombia jugará la fase de grupos del Mundial 2026 en México y Estados Unidos, con partidos clave en el Estadio Azteca, Guadalajara y Miami - crédito Diego Delgado/REUTERS

Las entradas oficiales para los partidos de Colombia oscilan entre 60 y 700 dólares. Sin embargo, en el mercado de reventa los valores se disparan. Para el partido contra Portugal en Miami, los tiquetes en categoría 1 pueden alcanzar hasta 78.563 dólares, cifras que quedan fuera del alcance de la mayoría de aficionados.

Con ese panorama, asistir a dos o tres encuentros puede costar entre 12 y 20 millones de pesos por persona, sumando vuelos, alojamiento y boletas. No es un gasto menor. “El viaje al mundial se está convirtiendo en una de las decisiones financieras más importantes del año para muchas familias. La diferencia entre planificar y no hacerlo puede ser de hasta un millón de pesos por persona”, explicó Christian Knudsen, CEO y cofundador de Littio a El Colombiano.

Más allá de los tiquetes, hay costos menos evidentes que terminan inflando el presupuesto. “A esto se suma un factor poco visible: muchas plataformas internacionales permiten pagar en pesos, pero aplican márgenes ocultos en la conversión que pueden encarecer la operación entre un 3% y un 8%. En una boleta de USD265, esto puede representar más de $80.000 adicionales. En este contexto, lo más recomendable es pagar en la moneda original y, en lo posible, contar con dólares digitales previamente adquiridos para evitar sobrecostos por conversión”, agregó Knudsen.

A esto se suman cargos por retiros en cajeros internacionales, que pueden llegar a siete dólares por transacción, y recargos por pagos con tarjeta en el exterior. En conjunto, son pequeños gastos que, acumulados, hacen una diferencia considerable.

El valor de las boletas oficiales para partidos de Colombia oscila entre 60 y 700 dólares, pero en la reventa alcanzan cifras de hasta 78.563 dólares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El destino elegido también incide en el costo total. México aparece como la opción más asequible, en parte por la cercanía y la ausencia de visa. En contraste, Estados Unidos —y especialmente Miami— concentra la mayor demanda, pero también los precios más altos en hospedaje, alimentación y transporte.

En medio de este escenario, hay un dato que llama la atención: no todos los viajeros tendrán entrada a los estadios. Se estima que entre 30.000 y 50.000 colombianos lograrán conseguir boletas, lo que deja a decenas de miles viviendo el mundial desde fan zones, bares y espacios públicos.

De hecho, entre 50.000 y 80.000 personas viajarían sin entrada, replicando una tendencia que se ha consolidado en torneos recientes. Para muchos, la experiencia no depende únicamente de estar en el estadio, sino de ser parte del ambiente que transforma las ciudades sede.

El valor de las boletas oficiales para partidos de Colombia oscila entre 60 y 700 dólares, pero en la reventa alcanzan cifras de hasta 78.563 dólares - crédito Dado Ruvic/REUTERS

En esos casos, el gasto se concentra en transporte, alojamiento y consumo diario, donde el manejo del dinero puede marcar la diferencia. “El viajero colombiano cambió: ya no solo quiere ir al mundial, sino hacerlo de forma inteligente. La clave está en cómo gestiona su dinero antes y durante el viaje”, concluye Knudsen en el medio antes mencionado.

Así, el mundial de 2026 no solo promete espectáculo en la cancha. También plantea un reto fuera de ella: cómo vivir la fiesta del fútbol sin que las cuentas se salgan de control.