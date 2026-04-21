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Una voz, dos culturas: el salto internacional de Wanna desde Barranquilla hasta Miami

La evolución artística y la estrategia multilingüe de la cantante abren puertas a colaboraciones globales y consolidan una comunidad digital vibrante

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Wanna, de perfil, sacando la lengua, con maquillaje brillante y un collar, en un coche oscuro. Iluminada por luces de neón rosas y azules
La barranquillera Wanna, figura emergente del pop urbano latinoamericano, impulsa su proyección internacional tras consolidar un perfil en ascenso en la música urbana de América Latina.

La barranquillera Wanna, figura emergente del pop urbano latinoamericano, impulsa su proyección internacional tras consolidar un perfil en ascenso en la música urbana de América Latina. Su desarrollo artístico abarca escenarios tanto en Colombia como en Miami, con el respaldo de producciones propias y actuaciones en plataformas clave del sector.

Wanna, cuyo nombre real es Danna Castillo O’byrne, es una joven artista colombiana que fusiona reggaetón, trap y pop urbano. Su carrera comenzó en 2020 con su participación en un concurso musical infantil nacional, donde accedió a una primera exposición masiva. Desde entonces, ha construido una trayectoria ascendente a través de formación escénica sólida, resiliencia y una estrategia dirigida a audiencias internacionales. Se distingue por su identidad clara y una propuesta artística que equilibra lo local con el alcance global.

Desde sus primeros años en Barranquilla, Wanna forjó una base en la danza y el ritmo latino, elementos presentes en su propuesta artística actual.
Desde sus primeros años en Barranquilla, Wanna forjó una base en la danza y el ritmo latino, elementos presentes en su propuesta artística actual.

Desde sus primeros años en Barranquilla, Wanna forjó una base en la danza y el ritmo latino, elementos presentes en su propuesta artística actual. Su primera aparición relevante fue en 2020 al avanzar hasta la etapa de batallas en La Voz Kids Colombia, lo que le permitió conectarse con el público nacional.

Poco después, eligió alejarse del foco público por un periodo, dedicándose a redefinir su identidad y visión profesional. De ese retiro surgió un proyecto orientado a trascender fronteras y reflejar la diversidad de influencias musicales propias de su generación.

Lanzamientos clave y primeras producciones de Wanna

Video musical oficial de la canción 'Carísima' de WANNA. Muestra a la artista interpretando el tema desde el interior de un vehículo oscuro, bajo luces azules y rojas. Se aprecian primeros planos de su rostro y gestos con las manos mientras canta. Los créditos finales confirman el título, la artista, y la dirección y producción de John Arias para ONSTAGE Music LLC.

En 2025, Wanna presentó “Mi Beginning”, un EP con siete canciones originales que marcó el inicio formal de su etapa discográfica. Su evolución ha continuado con estrenos como “Rosario”, “Primero Yo” y “Carísima”, trabajos que demuestran su versatilidad y la integración de nuevos sonidos en el pop urbano y el trap.

Este proceso contó con la colaboración de productores musicales como John Arias Pro, SAGA y Medebeat, quienes respaldan las diferentes fases de su desarrollo. Trabajar junto a estos profesionales ha permitido que Wanna fortalezca su identidad y compita en la industria musical latina.

Al mismo tiempo, la cantante ha compartido escenarios con artistas reconocidos del género, entre ellos Andy Rivera, Cosculluela y Jowell & Randy. Ha participado en eventos de gran formato en Colombia, incluidos shows en lugares destacados, donde reunió a miles de asistentes.

Proyección internacional y presencia de Wanna en la música urbana latina

Wanna, cantante colombiana, de perfil, mirando hacia arriba, con una trenza lateral y un pendiente, bajo luz roja. Un asiento de coche con logo Lamborghini es visible
Wanna ha afianzado su presencia en espacios relevantes para la música latina. Ha participado en la alfombra de los Latin Grammy Awards y en actividades de los Billboard Latin Music Awards en Miami.

Wanna ha afianzado su presencia en espacios relevantes para la música latina. Ha participado en la alfombra de los Latin Grammy Awards y en actividades de los Billboard Latin Music Awards en Miami, integrándose activamente en entornos donde se establecen las tendencias globales del sector.

Su proyección internacional se refuerza con sesiones de grabación en Miami y el dominio de inglés y francés, habilidades que amplían sus posibilidades de colaboración y facilitan el acceso a nuevos mercados. Esta orientación multilingüe fortalece su posicionamiento en el panorama global.

En el entorno digital, Wanna mantiene una comunidad que supera un millón de seguidores, resultado de una estrategia consistente de construcción de comunidad e interacción directa con su audiencia.

Visión artística y propuesta diferencial de Wanna

Lo que distingue a Wanna en la escena colombiana es su enfoque integral: articula su formación escénica, identidad estilística y narrativa para trascender géneros.
Lo que distingue a Wanna en la escena colombiana es su enfoque integral: articula su formación escénica, identidad estilística y narrativa para trascender géneros.

Lo que distingue a Wanna en la escena colombiana es su enfoque integral: articula su formación escénica, identidad estilística y narrativa para trascender géneros. Su trayectoria combina disciplina, claridad de propósitos y un diálogo constante con colaboradores y plataformas fundamentales para crecer en una industria cada vez más globalizada.

La apuesta de Wanna refleja una tendencia en la música latina actual, donde la autenticidad y el alcance internacional resultan esenciales. Colombia mantiene su posición como epicentro para el talento urbano, y Wanna representa una generación que entiende la música como un medio de conexión entre culturas.

Wanna se destaca por su dirección definida y una visión artística consciente desde los inicios de su carrera, basada en la originalidad y una estrategia que integra autenticidad con ambición global. Este perfil la consolida como una de las voces con mayor proyección dentro del pop urbano colombiano.

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