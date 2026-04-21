Presidente del Deportivo Cali renunció en medio de la crisis de resultados: “He concluido el trabajo al que me comprometí”

Deportivo Cali tiene comprometida su clasificación a playoffs de la Liga BetPlay y su permanencia en la primera división - crédito Colprensa

Deportivo Cali no ha tenido el mejor inicio bajo la nueva administración de IDC Network, la empresa dueña del club desde 2025 que saneó todas las deudas y armó una plantilla más competitiva, pero actualmente no rinde como se espera y es novena con 23 puntos, pelea por un cupo a los playoffs y salvarse del descenso.

En medio de esa situación, los verdiblancos se quedaron sin presidente, que no alcanzó al año de trabajo y le dejó el cargo a personas más capacitadas para todas las obligaciones del club, en especial la parte deportiva, porque sigue comprometido con la tabla de promedios y no avanza de ronda en liga desde 2023.

Por otro lado, el técnico Rafael Dudamel sigue preocupado por la irregularidad del equipo y por perder su lugar dentro de los ocho primeros en la tabla de posiciones, pero con la esperanza de mejorar las cosas en los últimos dos encuentros de la fase inicial del campeonato para alcanzar los playoffs.

“Fue un período con muchos retos”

La temporada 2026 ha sido especial para los azucareros, pues llenó de esperanza a los aficionados con una nueva administración, más dinero y un proyecto serio para afrontar el campeonato colombiano, mantenerse en la primera división y volver a pelear por títulos a nivel local.

Sin embargo, el presidente Rafael Tinoco anunció que dejaba el cargo el 21 de abril, a través de una carta publicada por el club y en la que no dio las razones exactas de su decisión: “Quiero agradecer, por este medio, la oportunidad que me dieron de ser presidente de la Junta Directiva del Club Profesional Deportivo Cali. En este periodo he aprendido a conocer lo inmenso que es el Cali como institución, lleno de historias e hinchas incondicionales”.

Deportivo Cali se quedó sin presidente tras la renuncia de Rafael Tinoco, el primero desde la llegada de los nuevos inversores en 2025 - crédito Deportivo Cali

“Fue un período con muchos retos, en el que logramos dar los pasos necesarios para rescatar al equipo de la quiebra, defenderlo, ordenarlo, reactivarlo y ponerlo a competir. He concluido el trabajo al que me comprometí y en esta nueva etapa, el club requiere mayor presencia y dedicación de tiempo”, afirmó.

Tinoco, que será reemplazado por Richard Lee, según el diario El País, aseguró que “si bien continuaré como miembro de la Junta Directiva, estoy finalizando mi etapa como presidente de la misma. De esta manera, seguiré apoyando al Deportivo Cali para lograr los sueños de millones de hinchas. Mi compromiso con el proyecto institucional es total y continuaré aportándole desde otro rol”.

Richard Lee (primero de izquierda a derecha) reemplazará a Rafael Tinoco (último de izquierda a derecha) en la presidencia del Deportivo Cali - crédito @Richard_Lee_A/X

“Agradezco a la Junta Directiva y a todo el personal del club su apoyo incondicional. Asumir este reto no es fácil. Hay mucho trabajo y estoy seguro de que, con un poco de paciencia y la capacidad que se tiene, viviremos una nueva época gloriosa como las de nuestro pasado más ilustre”, añadió.

Ganar o morir para Cali

De otro lado, la caída del Azucarero ante Boyacá Chicó en Tunja por 1-0 lo dejó mal parado para la recta final del campeonato colombiano, pues queda obligado a ganar los últimos dos partidos para aspirar a los playoffs, sumado a que depende de otros resultados para quedar entre los ocho primeros.

Deportivo Cali debe medirse contra el América y Deportes Tolima en la Liga BetPlay, dos rivales de la parte alta, complicados y de buenas plantillas que pueden complicar a los dirigidos por Rafael Dudamel, que está obligado a vencerlos o sufrir la eliminación en el torneo.

Deportivo Cali no llega a una segunda fase de la Liga BetPlay desde el segundo semestre de 2023 - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Aparte de eso, los verdiblancos están en la posición 16 de la tabla de promedios con 1,1158, el cual los tiene lejos de uno de los descendidos, que es Cúcuta con 0,8824, pero aún en los puestos más cercanos a la “zona roja”, en donde se mantienen desde la temporada 2023.