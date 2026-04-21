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Especialista alerta sobre posibles consecuencias si Falcao acelera su retorno tras lesión facial: “Podría causar complicaciones”

El samario sufrió una fractura en el arco cigomático de su rostro, pero no será intervenido

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Falcao - Millonarios
Falcao estará al menos un mes alejado de los terrenos de juego - crédito Millonarios FC

El domingo 19 de abril, Millonarios fue derrotado 3-1 por América en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en donde Radamel Falcao García tuvo un choque con el defensor Dany Rosero.

Tras ser trasladado a un centro médico, se confirmó que el atacante sufrió una fractura en el arco cigomático de su rostro, lo que puso en vilo la continuidad de Falcao con Millonarios en lo que resta del torneo apertura en Colombia.

A través de un comunicado, el club confirmó que el samario no será intervenido y junto al cuerpo médico decidieron comenzar un proceso de rehabilitación con el que buscarán que Falcao vuelva a jugar en aproximadamente un mes, para lo que sería necesaria una máscara de protección.

El riesgo de Falcao y Millonarios

Falcao - Millonarios
Experto indicó que el delantero debería evitar sufrir golpes en el rostro durante al menos tres meses - crédito Millonarios FC

Debido a la gravedad de la lesión que sufrió Falcao, en diálogo con Infobae Colombia el otorrinolaringólogo Steve Amado, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, analizó el problema facial que sufrió el delantero durante el partido entre Millonarios y América de Cali.

Una fractura de arco cigomático es una lesión que compromete el hueso del pómulo, ubicado junto al maxilar superior, y puede presentarse de forma desplazada o no desplazada”, indicó el docente.

El especialista precisó que la diferencia entre ambos tipos de fracturas resulta determinante para definir el tratamiento. “Si la fractura está desplazada y genera deformidad o afecta la movilidad facial, puede requerir cirugía. Cuando no hay desplazamiento, el manejo es conservador y se realiza bajo observación”.

Falcao García
El docente indicó que en otros casos se recomendaría tener un tratamiento más conservador - crédito Millonarios FC

En el caso del delantero de 40 años, el parte médico oficial indicó que la fractura no presenta desplazamiento, por lo que no se considera necesaria una intervención quirúrgica.

La consolidación de una fractura no desplazada, según Amado, suele producirse en un periodo de cuatro a seis semanas. “Estas fracturas pueden consolidar por sí solas en las siguientes cuatro a seis semanas si se mantienen bajo vigilancia médica”, subrayó el profesor, que indicó que el jugador debe permanecer alejado de actividades que impliquen riesgo de impacto en la zona afectada, por lo que el tiempo indicado sería para volver a hacer trabajos junto al resto de sus compañeros.

El especialista advirtió sobre los cuidados que debe seguir un futbolista en proceso de recuperación de este tipo de lesiones y el riesgo que asume al volver rápidamente a los terrenos de juego.

Una persona con fractura de arco cigomático debe evitar golpes en esa zona durante al menos tres meses, porque el hueso queda debilitado y un nuevo trauma podría desplazar la fractura o causar complicaciones a nivel de la órbita”.

Millonarios
Falcao se perderá el resto de la Liga BetPlay y parte de la fase de grupos de la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

El experto reiteró que la reincorporación a deportes de contacto debe evaluarse con precaución y bajo supervisión médica, por lo que al hablar del uso de máscaras protectoras, frecuente en deportistas con lesiones faciales, recordó que implica riesgos adicionales.

“Las máscaras rígidas, utilizadas en deportes de contacto, pueden ser un riesgo para el jugador y para los demás porque, ante un nuevo trauma, podrían lesionar otras estructuras, como el ojo”.

El especialista aclaró que el objetivo principal de estas máscaras es reducir el dolor y proteger de traumatismos leves, aunque su uso no elimina la posibilidad de complicaciones. En función del tipo de fractura, el docente indicó que el tratamiento puede variar desde la observación hasta la intervención con material de osteosíntesis.

“El tipo de tratamiento depende del trazo de la fractura. Puede ir desde reducciones simples hasta la utilización de material de osteosíntesis”, puntualizó Amado, que entendió que la recuperación escogida por el cuerpo médico de Millonarios responde a la necesidad que tiene el samario de jugar durante el tramo final de su carrera.

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