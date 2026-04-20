Alejandro Char denunció amenazas de muerte en su contra y así reaccionó el país político: “Cada que Petro nos ataca a los alcaldes nos pone en riesgo”

Políticos reaccionaron en X a las declaraciones de Alejandro Char - crédito Colprensa

La seguridad en Colombia volvió al centro del debate nacional tras la denuncia pública de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, quien afirmó haber recibido información de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia.

“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia”, publicó Char en la red social X, donde también subrayó la preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en el país.

“Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”, resaltó el alcalde.

Por último, solicitó también una respuesta urgente de las Fuerzas Armadas y la justicia, instando a que “actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”.

La administración distrital de Barranquilla permanece en alerta mientras avanzan las investigaciones por las amenazas contra Char - crédito Alejandro Char/X

Tras lo anterior, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, brindó su respaldo público al mandatario barranquillero: “Adelante alcalde, siempre con firmeza y determinación. Quienes tienen la responsabilidad de proteger su vida lo harán con responsabilidad y rigor para que usted siga transformando a Barranquilla. Una ciudad ejemplo para el país”.

Andrés Julián Rendón expresó apoyo a Alejandro Char y pidió protección para el alcalde de Barranquilla - crédito @AndresJRendonC/X

Desde el Congreso de la República, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal subrayó la gravedad de la situación.

“Toda mi solidaridad con Alejandro Char en estos momentos tan difíciles y un llamado a las autoridades a extremar las medidas de protección necesarias”, expresó. Agregó que “Colombia debe recuperar la seguridad como pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad”.

María Fernanda Cabal exigió mayor protección para Alejandro Char y reafirmó la seguridad como prioridad nacional - crédito @MariaFdaCabal/X

Por su parte, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y excandidato presidencial, expresó: “Toda mi solidaridad con mi amigo y colega Alejandro Char. El gobierno nacional y toda la fuerza pública debe garantizar su seguridad y la de su familia”.

Criticó la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, al señalar que “fue realmente la entrega total de Colombia a los peores criminales, de parte del gobierno Petro”.

Cuestionó además si los recientes ataques verbales del mandatario nacional contra Char guardan relación con las amenazas, y recordó episodios previos en los que otros alcaldes también se vieron expuestos tras ser blanco de críticas oficiales.

Federico Gutiérrez respaldó a Alejandro Char y cuestionó la política de “paz total” del Gobierno Petro - crédito @FicoGutierrez/X

“Cada que Petro nos ataca a los alcaldes nos pone en riesgo”, advirtió Gutiérrez, quien hizo referencia al llamado “Tarimazo” en Medellín y al asesinato de Miguel Uribe, atribuido a “gestores de paz” vinculados con las Farc.

En línea similar, el exconcejal de Bogotá y representante electo del Centro Democrático Daniel Briceño manifestó: “Solidaridad con el alcalde Char. El gobierno abandonó a toda la dirigencia del país que no sea del Pacto Histórico”, aludiendo a una supuesta falta de protección para líderes que no pertenecen al partido de gobierno nacional.

Daniel Briceño acusó al Gobierno de desproteger a líderes fuera del Pacto Histórico tras amenazas a Alejandro Char - crédito @Danielbricen/X

El excandidato presidencial David Luna recordó que días atrás Alejandro Char defendió a los ciudadanos de Barranquilla frente a las bandas de extorsión, y lamentó que ahora el mandatario local estuviera bajo amenaza.

Luna criticó el silencio del Ejecutivo: “Y mientras tanto, el gobierno de Gustavo Petro guarda silencio, de brazos cruzados”. Exigió, además, una actuación decidida de las autoridades para proteger la democracia y a quienes enfrentan a las organizaciones criminales, “no a quienes los amparan”.

David Luna criticó el silencio del Gobierno ante amenazas contra Alejandro Char y exigió acción inmediata - crédito @lunadavid/X

El ministro del Interior Armando Benedetti, informó que, tras conocer la denuncia, contactó de inmediato al Ministerio de Defensa, el director de la Policía Nacional y los encargados de la Dirección de Protección para activar los organismos de inteligencia y “verificar la información y tomar las medidas necesarias”.

Benedetti afirmó: “El Gobierno nacional rechaza cualquier amenaza contra cualquier ciudadano”.

Armando Benedetti activa organismos de inteligencia tras amenazas a Alejandro Char - crédito @AABenedetti/X

El exministro y excandidato presidencial Juan Carlos Pinzón expresó respaldo al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, tras recientes amenazas.

En su mensaje en X, Pinzón señaló: “Solidario con usted y su familia en estos momentos”. Lamentó que “los bandidos amenazan y cometen delitos sin temor alguno”, y atribuyó esa situación a “la impunidad y el discurso del gobierno”.

Pinzón sostuvo que tanto las Fuerzas Armadas como la justicia deben intervenir con firmeza, asegurando que “la mayoría del país los respalda”. Concluyó que pronto habrá “oportunidad para cambiar el rumbo para bien de todos”.

Centro Democrático expresó solidaridad con Alejandro Char tras intimidaciones - crédito @CeDemocratico/X

Centro Democrático repudió amenazas contra Alejandro Char y exigió protección inmediata

Por último, el Centro Democrático manifestó su rechazo a las amenazas de muerte dirigidas al alcalde Alejandro Char.

A través de X, la colectividad calificó de “inaceptable el uso del terror y la intimidación como herramientas de presión”. Además, expresó “total solidaridad con el alcalde Char y su familia” y exigió a las autoridades “brindar las garantías necesarias para proteger su vida e integridad de manera inmediata”.

El partido enfatizó que “la democracia no puede claudicar ante los violentos” y ratificó su compromiso con la defensa de la libertad de pensamiento y acción.