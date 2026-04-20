Colombia

Alejandro Char denunció amenazas de muerte en su contra y así reaccionó el país político: “Cada que Petro nos ataca a los alcaldes nos pone en riesgo”

Andrés Julián Rendón, María Fernanda Cabal y Federico Gutiérrez fueron algunos políticos que se pronunciaron en X tras las palabras del alcalde de Barranquilla

Guardar
Políticos reaccionaron en X a las declaraciones de Alejandro Char - crédito Colprensa
Políticos reaccionaron en X a las declaraciones de Alejandro Char - crédito Colprensa

La seguridad en Colombia volvió al centro del debate nacional tras la denuncia pública de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, quien afirmó haber recibido información de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia.

He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia”, publicó Char en la red social X, donde también subrayó la preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en el país.

“Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”, resaltó el alcalde.

Por último, solicitó también una respuesta urgente de las Fuerzas Armadas y la justicia, instando a que “actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”.

La administración distrital de Barranquilla permanece en alerta mientras avanzan las investigaciones por las amenazas contra Char - crédito Alejandro Char/X
La administración distrital de Barranquilla permanece en alerta mientras avanzan las investigaciones por las amenazas contra Char - crédito Alejandro Char/X

Tras lo anterior, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, brindó su respaldo público al mandatario barranquillero: “Adelante alcalde, siempre con firmeza y determinación. Quienes tienen la responsabilidad de proteger su vida lo harán con responsabilidad y rigor para que usted siga transformando a Barranquilla. Una ciudad ejemplo para el país”.

Andrés Julián Rendón expresó apoyo a Alejandro Char y pidió protección para el alcalde de Barranquilla - crédito @AndresJRendonC/X
Andrés Julián Rendón expresó apoyo a Alejandro Char y pidió protección para el alcalde de Barranquilla - crédito @AndresJRendonC/X

Desde el Congreso de la República, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal subrayó la gravedad de la situación.

Toda mi solidaridad con Alejandro Char en estos momentos tan difíciles y un llamado a las autoridades a extremar las medidas de protección necesarias”, expresó. Agregó que “Colombia debe recuperar la seguridad como pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad”.

María Fernanda Cabal exigió mayor protección para Alejandro Char y reafirmó la seguridad como prioridad nacional - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal exigió mayor protección para Alejandro Char y reafirmó la seguridad como prioridad nacional - crédito @MariaFdaCabal/X

Por su parte, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y excandidato presidencial, expresó: “Toda mi solidaridad con mi amigo y colega Alejandro Char. El gobierno nacional y toda la fuerza pública debe garantizar su seguridad y la de su familia”.

Criticó la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, al señalar que “fue realmente la entrega total de Colombia a los peores criminales, de parte del gobierno Petro”.

Cuestionó además si los recientes ataques verbales del mandatario nacional contra Char guardan relación con las amenazas, y recordó episodios previos en los que otros alcaldes también se vieron expuestos tras ser blanco de críticas oficiales.

Federico Gutiérrez respaldó a Alejandro Char y cuestionó la política de “paz total” del Gobierno Petro - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez respaldó a Alejandro Char y cuestionó la política de “paz total” del Gobierno Petro - crédito @FicoGutierrez/X

Cada que Petro nos ataca a los alcaldes nos pone en riesgo”, advirtió Gutiérrez, quien hizo referencia al llamado “Tarimazo” en Medellín y al asesinato de Miguel Uribe, atribuido a “gestores de paz” vinculados con las Farc.

En línea similar, el exconcejal de Bogotá y representante electo del Centro Democrático Daniel Briceño manifestó: “Solidaridad con el alcalde Char. El gobierno abandonó a toda la dirigencia del país que no sea del Pacto Histórico”, aludiendo a una supuesta falta de protección para líderes que no pertenecen al partido de gobierno nacional.

Daniel Briceño acusó al Gobierno de desproteger a líderes fuera del Pacto Histórico tras amenazas a Alejandro Char - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño acusó al Gobierno de desproteger a líderes fuera del Pacto Histórico tras amenazas a Alejandro Char - crédito @Danielbricen/X

El excandidato presidencial David Luna recordó que días atrás Alejandro Char defendió a los ciudadanos de Barranquilla frente a las bandas de extorsión, y lamentó que ahora el mandatario local estuviera bajo amenaza.

Luna criticó el silencio del Ejecutivo: “Y mientras tanto, el gobierno de Gustavo Petro guarda silencio, de brazos cruzados”. Exigió, además, una actuación decidida de las autoridades para proteger la democracia y a quienes enfrentan a las organizaciones criminales, “no a quienes los amparan”.

David Luna criticó el silencio del Gobierno ante amenazas contra Alejandro Char y exigió acción inmediata - crédito @lunadavid/X
David Luna criticó el silencio del Gobierno ante amenazas contra Alejandro Char y exigió acción inmediata - crédito @lunadavid/X

El ministro del Interior Armando Benedetti, informó que, tras conocer la denuncia, contactó de inmediato al Ministerio de Defensa, el director de la Policía Nacional y los encargados de la Dirección de Protección para activar los organismos de inteligencia y “verificar la información y tomar las medidas necesarias”.

Benedetti afirmó: “El Gobierno nacional rechaza cualquier amenaza contra cualquier ciudadano”.

Armando Benedetti activa organismos de inteligencia tras amenazas a Alejandro Char - crédito @AABenedetti/X
Armando Benedetti activa organismos de inteligencia tras amenazas a Alejandro Char - crédito @AABenedetti/X

El exministro y excandidato presidencial Juan Carlos Pinzón expresó respaldo al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, tras recientes amenazas.

En su mensaje en X, Pinzón señaló: “Solidario con usted y su familia en estos momentos”. Lamentó que “los bandidos amenazan y cometen delitos sin temor alguno”, y atribuyó esa situación a “la impunidad y el discurso del gobierno”.

Pinzón sostuvo que tanto las Fuerzas Armadas como la justicia deben intervenir con firmeza, asegurando que “la mayoría del país los respalda”. Concluyó que pronto habrá “oportunidad para cambiar el rumbo para bien de todos”.

Centro Democrático expresó solidaridad con Alejandro Char tras intimidaciones - crédito @CeDemocratico/X
Centro Democrático expresó solidaridad con Alejandro Char tras intimidaciones - crédito @CeDemocratico/X

Centro Democrático repudió amenazas contra Alejandro Char y exigió protección inmediata

Por último, el Centro Democrático manifestó su rechazo a las amenazas de muerte dirigidas al alcalde Alejandro Char.

A través de X, la colectividad calificó de “inaceptable el uso del terror y la intimidación como herramientas de presión”. Además, expresó “total solidaridad con el alcalde Char y su familia” y exigió a las autoridades “brindar las garantías necesarias para proteger su vida e integridad de manera inmediata”.

El partido enfatizó que “la democracia no puede claudicar ante los violentos” y ratificó su compromiso con la defensa de la libertad de pensamiento y acción.

Temas Relacionados

Alejandro CharAmenazas de muerteAlcalde de BarranquillaGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 20 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 20 de abril

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue la presentación de los colombianos

Los colombianos sorprendieron con una compilación de sus mejores éxitos musicales, haciendo que el público estallara en ovaciones cuando los dos subieron al escenario principal con la Bichota

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue la presentación de los colombianos

Roy Barreras invitó a Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Sergio Fajardo a debatir sin restricciones: “Cinco millones de colombianos aún no han decidido”

El candidato presidencial instó a los medios de comunicación a crear un espacio donde los principales referentes del centro expongan sus proyectos, en un momento de alta polarización electoral

Roy Barreras invitó a Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Sergio Fajardo a debatir sin restricciones: “Cinco millones de colombianos aún no han decidido”

Filtran las primeras imágenes del doble asesinato contra miembros de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′ en Bogotá: el agresor atacó por la espalda

En el material fílmico se observa cuando el joven de 24 años diagnosticado con enfermedad mental se acercó al conductor de 45 años y, sin mediar palabra, lo tomó por el cuello y lo hirió mortalmente con arma blanca

Filtran las primeras imágenes del doble asesinato contra miembros de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′ en Bogotá: el agresor atacó por la espalda

Esta fue la millonada que le costó a una colombiana ver a Karol G en el festival Coachella 2026: “Vale cien por ciento la pena”

La creadora de contenido desglosó cada gasto de su viaje al famoso festival en Estados Unidos, dejando a muchos boquiabiertos con los precios y compartiendo tips esenciales para disfrutar al máximo

Esta fue la millonada que le costó a una colombiana ver a Karol G en el festival Coachella 2026: “Vale cien por ciento la pena”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue la presentación de los colombianos

J Balvin y Ryan Castro pusieron a bailar a los asistentes de la segunda noche de Karol G en Coachella: así fue la presentación de los colombianos

Esta fue la millonada que le costó a una colombiana ver a Karol G en el festival Coachella 2026: “Vale cien por ciento la pena”

Jhorman Toloza confirmó el final de su historia con Alexa Torrex y se refirió a lo ocurrido en ‘La casa de los famosos’: “Nadie te va a obligar”

Karol G sacude Coachella 2026: anuncia gira mundial ‘Tropicoqueta’ en pleno show y grita “Nos vamos de tour”

Gusi reúne a las leyendas y nuevas voces del vallenato en el álbum colaborativo ‘Vallenato Social Club’

Deportes

Futbolista argentino dio polémicas declaraciones tras caer goleados contra Colombia 4-0 en el Campeonato Suramericano: “Les vamos a romper el orto”

Futbolista argentino dio polémicas declaraciones tras caer goleados contra Colombia 4-0 en el Campeonato Suramericano: “Les vamos a romper el orto”

Falcao preocupa en Millonarios: fue trasladado en ambulancia tras fuerte golpe en el clásico ante América de Cali

Colombia vs. Argentina: la Tricolor logró su segundo título Sub 17 tras golear a la Albiceleste en un partido sólido y estratégico

El cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: el premio de la selección Colombia tras el título en el Sudamericano Sub17

América venció 3-1 a Millonarios y dio un paso clave hacia las finales de la Liga BetPlay