Abogado de Laura Moreno y Jessy Quintero reveló detalles de la vida privada de las bogotanas absueltas del caso Colmenares

Moreno y Quintero fueron absueltas del caso - crédito Colprensa

En Colombia se volvió a hablar del caso Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes que murió el 31 de octubre de 2010 en hechos que siguen sin ser esclarecidos por la justicia.

La discusión volvió a registrarse debido a que la Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución de Laura Moreno y la prescripción penal a favor de Jessi Quintero por la muerte del estudiante.

Durante la diligencia, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, identificó inconsistencias en la acusación contra Laura Milena Moreno en el caso Colmenares. Para el magistrado, la Fiscalía no logró definir si Moreno debía ser juzgada como coautora impropia del homicidio de Luis Colmenares o solo como testigo, y optó por imputarle el delito de homicidio sin fundamentar adecuadamente su responsabilidad como coautora.

De la misma forma, denunció que esta decisión parecía buscar que Moreno delatara a los presuntos autores materiales. Además, el magistrado advirtió que estos errores no fueron corregidos entre la imputación y la acusación, lo que generó constantes cambios en los cargos, tanto en los hechos imputados como en la calificación jurídica. Finalmente, indicó que la acusación fluctuó entre insinuar dolo eventual y concluir con una responsabilidad por comisión, reflejando una valoración errática de las pruebas y una falta de claridad en la construcción del caso.

La muerte del joven se registró el 31 de octubre de 2010 - crédito Colprensa

Las revelaciones del abogado de Quintero y Moreno

En diálogo con LaFM, el jurista Jaime Granados Peña, defensor de Jessy Quintero y Laura Moreno, habló de las falencias de la Fiscalía en el proceso que lleva más de 15 años abierto y que ha afectado directamente a sus clientas.

Al respecto, el abogado reveló detalles de lo que ha sido la vida de Quintero y Moreno desde que fueron absueltas del caso en primera instancia.

“Ellas siguieron sus vidas como les tocaba, con gran resiliencia. Jessi Quintero terminó fuera de Colombia, continuando con su vida. Laura, después de un periodo fuera, regresó, se casó y tiene su familia”.

En ese sentido, el abogado resaltó la importancia de la fortaleza que tuvieron sus defendidas durante el proceso.

“Una mujer muy inteligente, muy valiente, con una entereza moral y psicológica impresionante. Ellas le pusieron la cara a la justicia, ellas sufrieron en carne propia este escarnio, porque es que fueron presentadas, como nunca en la historia judicial de Colombia, como culpables de algo de lo que eran inocentes”.

Familiares de Andrés Colmenares rechazaron que el caso siga sin ser esclarecido - crédito @jcolmenarese/Instagram

Granados indicó que, además de la absolución de las bogotanas, otro aspecto que se debe tener en cuenta es que la Fiscalía no puede volver a cometer los errores que la Corte Suprema señaló.

“Si no sirve después de semejante desatino a la justicia, cuando señalan errores de la Fiscalía para entender que aquí sí hay víctimas, no solamente fue la familia Colmenares, de la pérdida de la vida de un ser humano, pero no de un delito, sino de un accidente. Y en todo caso, es importantísimo establecer que hay que enviar un llamado para que la Fiscalía no repita estos errores”.

El abogado de las bogotanas afirmó que sus clientas fueron víctimas de un proceso irregular de la Fiscalía - crédito Colprensa

Para el jurista, quedó evidencia de que el ente acusador lleva procesos en los que intenta que los imputados se declaren culpables a pesar de no haber participado en los crímenes por los que son imputados.

“Yo creo que la Corte Suprema fue muy sabia al indicar no simplemente la absolución ratificada de Laura Moreno y de Jessi Quintero, sino en llamar la atención a la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir. Así lo dice la Corte: esto no debe volver a ocurrir en Colombia. La Fiscalía no puede seguir inflando los casos, no puede tomar decisiones equivocadas, inflamatorias, buscando presionar para que personas inocentes se declaren culpables. Eso es una pésima práctica que nunca debió haber tenido lugar en Colombia y que esperamos no se repita”, puntualizó el abogado.