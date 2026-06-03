Autoridades del Atlántico publicaron un nuevo cartel de los más buscados por homicidios y hurtos agravados

La Policía del Atlántico difunde cartel de los más buscados para capturar a presuntos responsables de homicidios y hurtos.- crédito Policía Nacional

Las autoridades del Atlántico difundieron un nuevo cartel de los más buscados para ubicar y capturar a presuntos responsables de homicidios y hurtos agravados en municipios como Santo Tomás, Galapa y Polonuevo, según la Policía Nacional.

También señaló que la ciudadanía puede aportar información que facilite la localización y captura de quienes figuran en la lista. Los datos pueden remitirse a líneas telefónicas específicas o al correo institucional, en todos los casos bajo estricta reserva.

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La presentación del cartel forma parte de una estrategia más amplia de investigación y judicialización. El objetivo es combatir delitos graves que afectan la convivencia y la seguridad en distintos municipios del Atlántico.

Lista de los más buscados en el Atlántico

La nueva lista incluye a Denilson Junior Pertuz Muriel, señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en Santo Tomás en diciembre de 2025. Las autoridades ya cuentan con una orden judicial y avanzan en las labores para concretar la captura.

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La Policía Nacional habilita líneas telefónicas y correo electrónico para aportar información bajo completa reserva, impulsando la participación ciudadana - crédito Policía Nacional

Otro caso prioritario es el de Charles Junior Martínez Llanos. De acuerdo con las investigaciones policiales, se le atribuye el liderazgo de una estructura criminal en el municipio de Galapa. Su detención es considerada prioritaria debido a su presunta influencia en la zona y su vinculación con delitos de alto impacto.

Entre los buscados también figura Estiwar de Jesús Rojano Africano, requerido por hurto calificado agravado. La Policía lo identifica como uno de los posibles dinamizadores de robos en Polonuevo y áreas cercanas. En la misma investigación aparece Yesid Andrés Africano Rodríguez, vinculado a actividades delincuenciales asociadas al hurto en la región.

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La ofensiva actual incluye múltiples acciones para enfrentar delitos como homicidios, extorsiones, hurtos y otras actividades de estructuras criminales en el departamento.

Las autoridades insisten en que la colaboración de la ciudadanía resulta esencial para el éxito de las investigaciones y la captura de los implicados.La institución pidió apoyo ciudadano para avanzar en la investigación y judicialización de delitos de alto impacto. La Policía indicó que la información puede entregarse en las líneas 320 297 4789 y 321 394 1145, o en el correo deata.greso@policia.gov.co, con reserva.

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El cartel de los más buscados destaca la intensificación de acciones policiales para la ubicación y captura de involucrados en delitos de alto impacto en el Atlántico- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Estos son los homicidas más peligrosos de Barranquilla: la Policía Nacional reveló el cartel de los más buscados

El golpe contra la criminalidad en Barranquilla reconfiguró el panorama de los más buscados en la ciudad. Ocho personas, señaladas en el cartel anterior, fueron capturadas, lo que llevó a actualizar la lista con nuevos rostros de interés para las autoridades.

La Policía Nacional, con respaldo de la Alcaldía Distrital y la Fiscalía General de la Nación, presentó un nuevo volante que incluye a once presuntos integrantes de las estructuras Los Costeños y Los Pepes. A estos individuos se les atribuye participación en 42 homicidios ocurridos tanto en la capital del Atlántico como en municipios aledaños.

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El cartel actualizado surge tras la detención reciente de seis miembros de Los Costeños y dos de Los Pepes, quienes estaban en el listado anterior. Con estos arrestos, la ofensiva de las autoridades busca consolidar la presión sobre los grupos responsables de hechos violentos en la región.

Según la Policía Nacional, los once nuevos buscados acumulan 61 anotaciones judiciales relacionadas con delitos como homicidio, concierto para delinquir con fines de homicidio, tortura, porte ilegal de armas de fuego, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de estupefacientes.

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La Alcaldía de Barranquilla ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información sobre los delincuentes buscados - crédito Policía

La administración distrital anunció una recompensa de hasta USD 2.500 (aproximadamente 10 millones de pesos colombianos) para quienes suministren información que permita la captura de estas personas. El incentivo económico pretende fortalecer la colaboración ciudadana y acelerar los procesos judiciales contra los señalados.

Las autoridades de Barranquilla elaboraron el nuevo cartel de los más buscados tras la captura de ocho criminales señalados en la versión anterior. La nueva lista incluye a once presuntos miembros de Los Costeños y Los Pepes, a quienes se les atribuye responsabilidad en 42 homicidios recientes en la ciudad y áreas cercanas.

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El objetivo principal de esta actualización es mantener la presión sobre las estructuras delincuenciales y avanzar en la judicialización de sus integrantes.