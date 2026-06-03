Colombia

Se mantiene cerrada la vía alterna al Llano por deslizamiento de tierra que destruyó 80 metros de la carretera

Las afectaciones a la movilidad y las pérdidas económicas golpean a comunidades entre Boyacá y los Llanos Orientales, mientras equipos de emergencia luchan por restablecer la conexión bajo intensas lluvias

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La remoción de tierra y roca arrasó una franja del corredor alterno en Boyacá y obligó a suspender el tránsito de manera total, con afectación directa a la movilidad y a la actividad productiva regional - crédito ANI
La remoción de tierra y roca arrasó una franja del corredor alterno en Boyacá y obligó a suspender el tránsito de manera total, con afectación directa a la movilidad y a la actividad productiva regional - crédito ANI

Un deslizamiento de tierra de grandes proporciones destruyó cerca de 80 metros de la Transversal del Sisga, una vía alterna al Llano, lo que provocó el cierre total e indefinido de este corredor vial.

El bloqueo dejó incomunicada la conexión entre el centro de Colombia y los Llanos Orientales, afectando tanto a los usuarios como a la economía regional, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Transversal del Sisga.

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La vía alterna al Llano, conocida como Transversal del Sisga, permanece cerrada tras un deslizamiento registrado el domingo en el sector Marrano Loco, jurisdicción de Santa María (Boyacá), a unos cuatro kilómetros del centro urbano.

Este evento destruyó una extensa franja de la carretera y compromete la conectividad entre el centro del país y los Llanos Orientales, con consecuencias sobre la movilidad y las actividades productivas de los departamentos afectados.

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El deslizamiento provocó la desaparición de parte de la calzada y una alcantarilla de cajón, y dejó incomunicadas zonas entre Santa María y San Luis de Gaceno, también en Boyacá.

Las lluvias continuas generaron una acumulación excesiva de agua en la parte alta de la montaña, lo que causó la remoción de miles de toneladas de suelo, lodo y piedra que destruyeron la vía. Así lo explicó Rubén Darío González García, alcalde de Santa María, quien añadió que la situación comprometió la infraestructura y perjudicó el acceso de miles de usuarios, según citó El Tiempo.

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