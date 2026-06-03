La Asociación Distrital de Educadores convocó a un plantón por la educación inclusiva en Bogotá

Imagen de referencia. Una concentración convocada por la Asociación Distrital de Educadores se instaló desde las 8 en la Plaza de Bolívar y generó afectaciones en colegios cercanos, en medio de reclamos por inclusión - crédito Fernando Vergara / AP Foto

Una jornada de protesta de maestros en Bogotá impactó este miércoles 3 de junio de 2026 la vida escolar y la movilidad en el centro de la capital, después de que la Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocara un plantón en la plaza de Bolívar a partir de las 8:00 a. m.

La movilización respondió a incumplimientos denunciados de la Secretaría de Educación de Bogotá sobre educación inclusiva y funcionamiento de las Aulas de Apoyo Pedagógico.

El sindicato de maestros de Bogotá organizó este plantón el 3 de junio de 2026 para exigir la habilitación inmediata de matrículas y el respeto a las normas sobre educación inclusiva.

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La principal zona afectada es la plaza de Bolívar, donde docentes y familias demandaron la permanencia de los espacios pedagógicos para estudiantes con discapacidad. La concentración alteró el funcionamiento habitual de las instituciones educativas cercanas.

Razones y peticiones del sindicato de maestros

Voceros de la ADE informaron que la protesta se centró en la denuncia por el presunto incumplimiento de la Circular 024, emitida por la Secretaría de Educación de Bogotá, que establece lineamientos para brindar educación inclusiva y amparo a alumnos con discapacidad.

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Un comité ciudadano respaldó la concentración en la Plaza de Bolívar y pidió garantizar el derecho al aprendizaje de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, ante temores por el cierre de servicios - crédito Fecode

Esta queja fue respaldada por el Comité de Familias en Defensa de las Aulas de Apoyo, que exigió la garantía del derecho fundamental al aprendizaje para niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.

Según la definición institucional publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, las Aulas de Apoyo Pedagógico comprenden: “Servicios, estrategias y herramientas que implementan las instituciones oficiales para brindar los soportes que permitan la atención integral de los estudiantes con limitaciones o con discapacidades”.

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El pliego presentado por la ADE incluyó la reapertura inmediata de los procesos de matrícula, el cumplimiento estricto de las normativas sobre educación inclusiva y la no eliminación de los espacios pedagógicos.

La consigna más repetida del sindicato fue: “la Secretaría de Educación incumple la Circular 024”, según consignó El Tiempo.

Decisiones oficiales y reacción del sindicato

El 26 de mayo de 2026, la Secretaría de Educación de Bogotá anunció un cronograma oficial para la recuperación académica, con el objetivo de reponer el tiempo perdido durante las protestas de marzo y abril.

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Una organización de educadores incluyó en su pliego la habilitación urgente de inscripciones y la aplicación estricta de normas sobre inclusión, en una concentración realizada el 3 de junio en el centro - crédito Fecode

Según el cronograma, directivos y consejos escolares tienen de tiempo hasta el sábado 13 de junio para acordar los horarios de nivelación, incluyendo jornadas académicas los sábados 6 y 13 de junio.

La ADE manifestó su rechazo mediante un comunicado, argumentando que el horario legal contempla seis horas presenciales y dos horas de trabajo autónomo para los docentes.

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El sindicato demandó que cualquier decisión sobre el calendario escolar respete los derechos laborales del magisterio y la autonomía propia de las escuelas.

Hasta el momento, ni la secretaria de Educación, Julia Rubiano, ni la Alcaldía Mayor de Bogotá han emitido respuestas oficiales a las exigencias sindicales planteadas durante el plantón.

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Apoyo ciudadano y falta de pronunciamiento oficial

El plantón recibió el respaldo de familias agrupadas en colectivos comprometidos con la defensa del derecho a una escuela inclusiva.

La candidata vicepresidencial sostuvo que sus comentarios apuntaban a sectores de la clase política tradicional que han gobernado durante décadas y terminaron vinculados con hechos de corrupción, tras la polémica pública - crédito Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Voceros del Comité de Familias en Defensa de las Aulas de Apoyo subrayaron la necesidad de conservar estos servicios para garantizar el éxito académico de estudiantes con discapacidad.

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La Aciet rechaza las declaraciones de Aída Quilcué sobre los egresados universitarios

La Aciet rechazó este viernes las declaraciones de Aída Quilcué sobre los egresados de “las mejores universidades del país” y defendió a la educación superior en Colombia como un factor de movilidad social, investigación y desarrollo, al sostener que las generalizaciones sobre quienes pasaron por las aulas desconocen el esfuerzo de millones de estudiantes y erosionan la confianza en las instituciones académicas.

La respuesta de la asociación llegó después de una controversia que provocó reacciones en sectores académicos, políticos y ciudadanos tras los dichos de la senadora y candidata vicepresidencial. Más tarde, Quilcué aclaró que sus comentarios no estaban dirigidos a todos los profesionales graduados en universidades colombianas, sino a sectores de la clase política tradicional que han gobernado el país durante décadas y terminaron involucrados en casos de corrupción.

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En su comunicado, la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior sostuvo que las universidades han formado a millones de colombianos durante las últimas décadas y las presentó como espacios de transformación social, innovación, investigación y generación de oportunidades para jóvenes de distintas regiones del país.

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior afirmó que detrás de cada estudiante hay un proceso de esfuerzo y superación que no puede ser borrado por lecturas generales sobre el sistema universitario. La entidad expresó en el documento: “Detrás de cada estudiante existe una historia de esfuerzo, disciplina, sacrificio y superación”.