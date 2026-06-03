Luisa Chimá confesó que se hizo una cirugía estética en una ‘clínica de garaje’ y habló de las presiones sociales: “Cansadas de sentir que no somos suficientes”

La advertencia de Luisa Chimá sobre una clínica ilegal - crédito @luisachima/tiktok

La empresaria e influenciadora colombiana Luisa Chimá sorprendió a sus seguidores al compartir un testimonio personal sobre una decisión que tomó cuando tenía apenas 20 años y que hoy recuerda como una experiencia marcada por la desinformación y las presiones sociales relacionadas con la apariencia física.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido confesó que se sometió a una liposucción en lo que describió como una “clínica de garaje”. Explicó que decidió reflexionar públicamente sobre esa práctica tras recientes casos de procedimientos estéticos en esos espacios que han puesto en riesgo la vida de mujeres, como el de Yulixa Toloza en Bogotá.

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Lejos de la imagen que muchas personas tienen sobre este tipo de establecimientos, Chimá explicó que estos lugares no siempre son fáciles de identificar y que, en ocasiones, operan en espacios que aparentan total legalidad y profesionalismo.

“Cuando yo tenía más o menos 20 años me hice una liposucción en una clínica de garaje. ¿Y qué pasa? Que esas clínicas de garaje no siempre son como las personas se las pueden imaginar. No son cochinas, feas, así como tenebrosas, sino que muchas veces están en edificios que son superbonitos, en torres médicas, en consultorios que son hermosos. Y uno como que se imagina que las personas que lo atienden pues probablemente son médicos, son personas responsables, son profesionales, pero pues uno no sabe a certeza de si sí lo son o si no. Y eso fue lo que me pasó a mí”, relató.

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La influenciadora Luisa Chimá revela que se sometió a una liposucción en una clínica de garaje - crédito @luisachima/IG

La empresaria aseguró que muchas mujeres llegan a este tipo de procedimientos motivadas por factores emocionales y sociales que van más allá de un simple deseo estético. Según explicó, detrás de estas decisiones suelen existir inseguridades acumuladas durante años y presiones constantes relacionadas con los estándares de belleza.

“La mayoría de las mujeres no llegamos a esas clínicas de garage por irresponsables. Llegamos ahí cansadas de sentir que no somos suficientes, porque crecer siendo mujer muchísimas veces significa someterse a presiones sociales muy intensas desde muy jóvenes respecto de cómo nos debemos ver. Hay que encajar como en ciertos estereotipos de belleza, sobre todo en ciudades como en la que yo vivo”, expresó.

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En su relato, Chimá recordó que el procedimiento fue presentado como algo sencillo y prácticamente libre de riesgos. Incluso aseguró que nunca recibió información clara sobre las posibles complicaciones que podía enfrentar.

“A mí, por ejemplo, me vendieron una cirugía bajo el nombre de suave brisa, como si me estuviera haciendo pues un tratamiento estético de esos que uno se hace y puede salir de ahí, irse derecho a trabajar o a entrenar. A mí no me hablaron de cirugía, no me hablaron de ningún riesgo, no me hablaron de anestesia, no me hablaron de la posibilidad inclusive de que uno se muera ahí. Yo tenía veinte años y tuve mucha suerte porque me fue muy bien. Hay muchas mujeres que no tienen la misma suerte que tuve yo”, afirmó la empresaria.

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La empresaria Luisa Chimá advierte que las clínicas de garaje pueden operar en consultorios que parecen legales - crédito @luisachima/IG

La influenciadora señaló que muchas veces las decisiones relacionadas con el cuerpo están conectadas con heridas emocionales, comentarios ofensivos o críticas constantes que pueden afectar la autoestima de las personas. Por eso, aprovechó el espacio para hacer un llamado a la reflexión sobre la manera en que la sociedad opina sobre la apariencia física de los demás.

“Normalmente detrás de cada decisión de estas, de cada decisión sobre el cuerpo, hay una historia de dolor. Hay personas que tienen inseguridades que seguramente fueron alimentadas por los demás, porque existen personas que viven señalando, burlándose y muchísimas veces dejando hate en la vida real o en redes sociales y no se dan cuenta que hay mujeres literalmente destruyéndose por dentro intentando sentirse suficientes y encajar en lo que la sociedad nos ha dicho que debemos encajar”, manifestó.

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La empresaria también advirtió sobre el impacto que pueden tener los comentarios negativos en la salud mental de quienes los reciben. En ese sentido, insistió en que el odio y las críticas constantes pueden desencadenar consecuencias mucho más profundas de lo que muchos imaginan.

“Entonces, la invitación, como siempre, es a que no opinemos sobre los cuerpos ajenos. Vean, yo soy muy repetitiva en esto, pero el hate (odio) no es solamente un comentario que tú tienes derecho a dejar en redes sociales, sino que puede convertirse en el motivo de ansiedad de una persona, de un ser humano, puede convertirse en trastornos, en depresiones, decisiones desesperadas e incluso puede terminar con la vida de alguien”, expresó.

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La empresaria Luisa Chimá pide no opinar sobre los cuerpos y alerta por el impacto del hate en la salud mental - crédito @luisachima/IG

Finalmente, Luisa Chimá cerró su mensaje con una reflexión dirigida especialmente a las mujeres, invitándolas a actuar con mayor solidaridad y empatía frente a las experiencias ajenas.

“Tenemos que sentir un poquito de empatía, porque al final todas estamos intentando sobrevivir en un mundo que constantemente nos está diciendo que no somos suficientes. Y tal vez ya es hora de dejar de juzgar tanto y empezar a cuidarnos más entre todas. Y esto lo podemos hacer simplemente teniendo un poquito de empatía”, concluyó.

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