Colombia

La Ocde recortó su previsión de crecimiento para Colombia: “Se moderará hasta el 2,4% en 2026 y hasta el 2,1% en 2027″

El organismo internacional ubicó el alza de precios en 5,7% en abril y estimó que el interés rector subiría cerca de 12,75% en el tercer trimestre de 2026, para sostenerse hasta mediados de 2027

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La Ocde proyecta un crecimiento del PIB de Colombia de 2,4% en 2026 y 2,1% en 2027, reflejando una desaceleración económica - crédito Luisa/González/Reuters/Ocde/VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
La Ocde proyecta un crecimiento del PIB de Colombia de 2,4% en 2026 y 2,1% en 2027, reflejando una desaceleración económica - crédito Luisa/González/Reuters/Ocde/VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La Ocde prevé que Colombia crecerá 2,4% en 2026 y 2,1% en 2027, una desaceleración asociada a inflación persistente, tasas de interés más altas, debilidad de la inversión privada e incertidumbre económica, en un escenario que además obligaría a mantener una política monetaria restrictiva hasta 2027 y a exigir una consolidación fiscal más creíble, de acuerdo con su más reciente Panorama Económico.

El organismo también rebajó en 0,4 puntos su previsión para 2026 frente al cálculo anterior: pasó de 2,8% a 2,4%. Para 2027 el ajuste fue mayor, desde 2,9% en diciembre hasta 2,1% ahora, según la Ocde.

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La organización añadió que los déficits fiscales, aunque seguirán sosteniendo parcialmente la actividad, continúan en niveles elevados y presionarán la deuda y los costos por intereses.

Según la Ocde, la inflación llegó a 5,7% en abril y la inflación básica alcanzó 5,8%, impulsadas por mayores costos laborales tras alzas sucesivas del salario mínimo, mecanismos de indexación, choques climáticos sobre alimentos y una política fiscal expansiva.

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El informe de la Ocde destaca que la inflación en Colombia alcanzó el 5,7% en abril y se mantendría alta hasta 2027 por presiones en alimentos y servicios - crédito Ocde
El informe de la Ocde destaca que la inflación en Colombia alcanzó el 5,7% en abril y se mantendría alta hasta 2027 por presiones en alimentos y servicios - crédito Ocde

El organismo estima que en 2026 la inflación volverá a acelerarse por la persistencia de los precios de los servicios, el encarecimiento de la energía y el aumento de los alimentos, antes de moderarse desde comienzos de 2027.

La meta del Banco de la República sigue en 3%. Para volver de forma sostenida a ese nivel, la Ocde proyecta que la tasa de política monetaria subirá hasta cerca de 12,75% en el tercer trimestre de 2026 y permanecerá allí hasta mediados de 2027.

Paula Garda, jefe del equipo de Perú y Colombia de la Ocde, afirmó que “las expectativas de inflación están por encima de 6% debido a que no están ancladas. Esperamos que la misma continúe creciendo pero que baje a inicios de 2027”, según declaraciones a La República.

Garda también anticipó el efecto sobre la actividad: “Hacia adelante esperamos que el crecimiento se desacelere debido al endurecimiento de las condiciones financieras”.

La Ocde prevé que el Banco de la República mantendrá tasas de interés elevadas, cerca del 12,75%, hasta mediados de 2027 para combatir la inflación - crédito Ocde
La Ocde prevé que el Banco de la República mantendrá tasas de interés elevadas, cerca del 12,75%, hasta mediados de 2027 para combatir la inflación - crédito Ocde

La Ocde sostuvo que el aumento de los precios internacionales del petróleo, ligado a la evolución del conflicto en Oriente Medio, dará un apoyo temporal a los ingresos por exportaciones de Colombia. El mismo fenómeno, advirtió, aumentará las presiones inflacionarias por su traslado a combustibles, transporte y fertilizantes.

El documento matiza que el efecto macroeconómico neto sería limitado, aunque Colombia sea exportador neto de crudo, por factores compensatorios como las importaciones de combustibles refinados y fertilizantes, los mecanismos fiscales de suavización de precios, una menor demanda global y mayores primas de riesgo.

En materia fiscal, la Ocde señaló que la suspensión de la regla fiscal en 2025 debilitó la credibilidad del marco fiscal colombiano y contribuyó al aumento de las primas de riesgo soberano.

Aunque espera que el déficit del Gobierno central baje gradualmente hacia niveles cercanos al 4% del PIB en 2027, considera que ese ajuste no alcanzará para cumplir los objetivos implícitos de la regla fiscal.

“La estrategia fiscal deberá ser más ambiciosa y creíble para restaurar la confianza de los inversionistas”, indicó la entidad. También afirmó que el retorno pleno al marco fiscal en 2028 requerirá medidas adicionales de consolidación.

El organismo internacional advierte que la incertidumbre económica y el endurecimiento de las condiciones financieras limitarán la inversión y el consumo en Colombia - crédito Ocde
El organismo internacional advierte que la incertidumbre económica y el endurecimiento de las condiciones financieras limitarán la inversión y el consumo en Colombia - crédito Ocde

De acuerdo con la Ocde, el dinamismo económico empezó a debilitarse en los primeros meses de 2026, después de un 2025 impulsado en gran medida por el consumo. En el primer trimestre de este año, el PIB creció 2,2% frente al mismo período de 2025 y avanzó 0,6% respecto del trimestre previo en cifras desestacionalizadas.

El consumo final aumentó 3,4%, apoyado principalmente por el gasto público, mientras la formación bruta de capital fijo creció 3,7%, aunque siguió mostrando debilidad en construcción e infraestructura, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Para los próximos dos años, la Ocde prevé que el consumo privado se desacelerará a medida que los aumentos del salario mínimo sean contrarrestados por más inflación, condiciones crediticias más duras y un mayor desempleo. La inversión, añadió, seguirá limitada por los elevados costos de financiamiento y la cautela frente al ciclo electoral.

Entre los riesgos a la baja, el organismo mencionó una inflación más persistente, retrasos en la consolidación fiscal, una demanda externa más débil, condiciones financieras globales más restrictivas y un entorno internacional más volátil, incluido un menor crecimiento en Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia.

Como respuesta, la organización recomendó mejorar la eficiencia del gasto público, avanzar en una reforma tributaria gradual, ampliar las bases tributarias, reducir beneficios fiscales ineficientes, bajar los costos asociados a la formalidad laboral y disminuir la incertidumbre regulatoria para impulsar la inversión privada.

“Se necesita impulsar el crecimiento y Colombia debe mejorar el clima de negocios y reducir la informalidad”, señaló Garda.

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