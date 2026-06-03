Abogada penalista habló sobre la muerte de un joven en el embalse de Guatapé durante una fiesta y señaló a los dueños de la embarcación: “Lo mataron”

- créditos @wendy_herrera_lawyer/IG | Imagen ilustrativa Infobae

La muerte de Alexánder Avendaño, un joven de 22 años, en el embalse de El Peñol-Guatapé el domingo 24 de mayo de 2026, sigue bajo investigación de las autoridades y ha desatado una amplia conmoción social.

El caso tomó relevancia a nivel nacional luego de que circulara un video donde se registran los últimos momentos con vida del joven y se evidencian hechos de violencia y abandono por parte del grupo de personas que lo acompañaba, debido a que no le prestaron los primeros auxilios cuando cayó al agua.

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Una de las reacciones que más han llamado la atención fue la de la abogada penalista y constitucionalista Wendy Herrera, que publicó un video en su cuenta de Instagram en el que expuso, desde un enfoque jurídico, las posibles responsabilidades penales de quienes estuvieron presentes y participaron en el incidente.

Declaraciones de la abogada penalista Wendy Herrera - crédito @wendy_herrera_lawyer/IG

Herrera comenzó su intervención señalando la gravedad de los hechos y la tipificación penal que podría corresponder “los autores materiales de la conducta de homicidio y tortura en contra del joven que fue víctima, que es Alexander Avendaño”.

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Según la experta, lo ocurrido no solo corresponde a un homicidio, dado que, a su juicio, los agresores se habrían aprovechado para lastimarlo.

“Lo maltrataron, lo desnudaron, lo increparon y lo mataron. Fue víctima de un homicidio agravado, con sevicia, ya que se valieron del número de personas que habían para generarle daño, para acabar con su vida”, sostuvo Herrera.

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La abogada hizo hincapié acerca de los registros audiovisuales que han circulado en redes sociales, y los catalogó como elementos materiales probatorios fundamentales para la investigación penal.

En el video se observa cómo Alexander Avendaño fue despojado de su ropa, increpado y agredido físicamente.

“Todos los que están ahí actuaron. Actuaron con sevicia y son los responsables del homicidio. Todos son partícipes y todos crearon un plan, un plan de matarlo”, aseveró la penalista.

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Según su análisis, existe una coautoría propia, lo que significa que todos los presentes en la embarcación podrían ser considerados responsables directos y no solo cómplices.

En relación con la conducta de tortura, Herrera indicó que los hechos podrían encuadrarse en el artículo 178 del Código Penal colombiano “porque le causaron daño y dolor”, precisó la constitucionalista.

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Herrera se pronunció sobre el caso de Avendaño el martes 2 de junio de 2026 - crédito @wendy_herrera_lawyer/IG

Según la abogada, en el video se escucha claramente cómo una de las mujeres presentes incita a que Avendaño sea arrojado al agua, a pesar de que sabía que él no sabía nadar.

“Una mujer le dice: ‘¡Tírenlo, tírenlo, ahóguenlo!’. Ya ella sabía lo que tenía que hacerle, porque sabían que si lo ahogaban él iba a morir”, explicó Herrera, agregando que esa intención refuerza la gravedad de la conducta atribuida al grupo.

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Otro aspecto que abordó la penalista es la posible responsabilidad de la embarcación y su tripulación. “¿Será que la embarcación tiene responsabilidad? Sí, señores, claro que tiene responsabilidad”, cuestionó más adelante Herrera en el video, y llamó la atención sobre la necesidad de revisar si la embarcación cumplía con los requisitos legales establecidos por el Ministerio de Transporte.

Asimismo, la experta hizo referencia a la falta de elementos de seguridad que, a su juicio, podría implicar responsabilidades administrativas y penales adicionales.

“¿Será que contaba con los flotadores? ¿Será que contaba con esas cuerdas? ¿Será que contaba con esos aros flotantes? ¿Será que contaba con los radios de comunicación? No contaban. Vimos que mientras él agonizaba por poder salvar su vida, la embarcación seguía andando”, comentó Herrera.

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Para la jurista, la investigación penal debe involucrar también al capitán de la embarcación, a quien atribuyó responsabilidad por no haber intervenido y por la posible omisión en la adopción de medidas de auxilio y seguridad.

El caso se presentó en el embalse El Peñol-Guatapé - crédito archivo Diego Pineda / Colprensa

“También es responsable de lo que allí ocurría. No cumplían con los requisitos establecidos por el Ministerio (de Transporte) y todos participaron de este plan macabro de acabar con la vida de Alexander Avendaño”, puntualizó la abogada, que insistió en que la Fiscalía General de la Nación cuenta con pruebas suficientes para avanzar en la investigación y atribuir responsabilidades penales.

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“Los videos son los elementos materiales probatorios que nos permiten a nosotros inferir que hay una responsabilidad penal. Todos los que estaban ahí son responsables de un homicidio agravado, de una tortura y también los que estaban en la embarcación”, sentenció Herrera.

Sobre las posibles sanciones, Herrera le dejó unas palabras a quienes estuvieron allí el día de los hechos.

“Jovencitos que estaban en esa embarcación, pónganse pilas que ustedes van a responder por este tipo penal, homicidio agravado y se estarían enfrentando a una pena entre 33 y 50 años de prisión”, advirtió la abogada.

En la parte final de la grabación, Herrera hizo un llamado a la sociedad, y en especial a madre y padres, para que estén atentos a las compañías y conductas de sus hijos.

“Si eres mamá, atento con quién anda tu hijo. No importa que tenga 18 años. Mientras tú seas su mamá, puedes guiarlo, reprenderlo, instruirlo, porque nuestros hijos son el resultado de nuestra formación”, cerró la jurista.