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Manuela QM expresó su vulnerabilidad y preocupó a sus fans en medio de la promoción del video musical de Blessd con Aida Victoria: “Lloro por todo”

La pareja del cantante Blessd habló sobre sus días difíciles y despertó inquietud entre sus fans, coincidiendo con la publicación del esperado videoclip

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Manuela QM expresa su vulnerabilidad y preocupa a sus fans mientras Blessd colabora con Aída Victoria - crédito @manuelaqm__/ Instagram
Manuela QM expresa su vulnerabilidad y preocupa a sus fans mientras Blessd colabora con Aída Victoria - crédito @manuelaqm__/ Instagram

La participación de Blessd junto a Aida Victoria Merlano en un nuevo video musical ha reavivado la conversación en redes sociales, principalmente por el historial de intercambios públicos entre ambos, aunque nunca han tenido una relación sentimental.

El encuentro profesional ocurrió a comienzos de junio de 2026 y generó sorpresa entre los seguidores debido a las diferencias que ambos protagonizaron en el pasado, especialmente en 2024, cuando el cantante y la creadora de contenido intercambiaron indirectas a raíz de la ruptura de Aida Victoria con el streamer Westcol.

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En aquel entonces, Blessd, amigo cercano de Westcol, aconsejó públicamente al streamer “ignorar y negar todo”, lo que provocó una reacción de Aida Victoria, quien respondió asegurando que “Blessd no es ejemplo de nada”. Desde ese momento, ambos mantuvieron cierta distancia, limitándose a comentarios esporádicos en redes sociales, por lo que su reciente colaboración profesional sorprendió a quienes recordaban esos episodios.

En medio de la atención generada por el lanzamiento del video, Manuela QM, pareja de Blessd y madre de su futuro hijo, compartió un mensaje personal a través de sus historias de Instagram, lo que despertó preocupación entre sus seguidores. Manuela contó que ha atravesado días emocionalmente intensos, sintiéndose más sensible y reflexiva de lo habitual.

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“He estado tan sentimental últimamente, lloro por todo, sobrepienso mucho, de la nada tengo miedo, siento que han sido días muy largos, es una sensación tan rara, pero me siento demasiado AGRADECIDA por todo”, escribió la creadora de contenido,

A pesar de este estado emocional, Manuela QM destacó sentirse agradecida por la etapa que vive actualmente. Reveló que mantiene su fe y que cada día ora para recibir sabiduría, mantenerse firme y seguir trabajando por sus sueños y metas. “Ver el apoyo de quienes siguen mi contenido me brinda tranquilidad y motivación para continuar”, expresó, subrayando la importancia del respaldo que recibe de su comunidad digital.

La pareja, que espera la llegada de su primer hijo, ha compartido con sus seguidores el proceso de embarazo y sus proyectos personales. Manuela QM adelantó que vienen nuevos retos y agradeció nuevamente el cariño recibido en redes sociales, donde también compartió imágenes recibiendo un tratamiento intravenoso acompañada de su familia.

Tras las declaraciones de Manuela QM, las redes sociales reaccionaron rápidamente, señalando a Blessd por el impacto emocional que atraviesa su pareja. Usuarios recordaron que, al inicio del embarazo, Manuela enfrentó rumores sobre una presunta infidelidad del cantante con una modelo webcam.

Bajo ese contexto, el cantante recibió comentarios como “Manuela en depresión y él como si nada promocionando su carrera”, “Blessd no es ejemplo de nadaaaaa”; otros, por el contrario, destacaron la labor de Blessd: “Este man sí factura”, “rebueno el marketing”, “todo va para mini Bendito”.

Mientras tanto, la presencia conjunta de Blessd y Aída Victoria Merlano en el videoclip sigue generando comentarios, aunque ambos han dejado claro que su vínculo es estrictamente profesional.

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